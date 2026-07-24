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‘माझी आई मला समजून घेत नाही’, तरुणीने जीव संपवण्याआधी इंस्टाग्रामवर शेअर केला व्हिडिओ

Updated On: Jul 24, 2026 | 10:36 AM IST
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सारांश

उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे ३८ वर्षीय तरुणाने आत्महत्येपूर्वी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत आपली व्यथा मांडली. या घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला असून प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जात आहे.

'माझी आई मला समजून घेत नाही', तरुणीने जीव संपवण्याआधी इंस्टाग्रामवर शेअर केला व्हिडिओ

'माझी आई मला समजून घेत नाही', तरुणीने जीव संपवण्याआधी इंस्टाग्रामवर शेअर केला व्हिडिओ

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विस्तार
  • आत्महत्येपूर्वी तरुणाने सोशल मीडियावर भावनिक व्हिडिओ शेअर केला.
  • मृतदेह आढळल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरू केला.
  • मोबाईल, व्हिडिओ आणि कुटुंबीयांच्या जबाबांच्या आधारे प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
देशात मानसिक आजाराने अनेक लोक ग्रस्त आहेत. हा आजार सामान्य वाटत असला तरी याला बळी पडून अनेक लोक आत्महत्या करतात. अशीच एक घटना उत्तर प्रदेशातील बरेली जिल्ह्यातून समोर येत आहे, इथे बाहेरी गावातील एका तरुणाने आपले आयुष्य संपवले आहे. माहितीनुसार, विषारी पदार्थाचे सेवन करुन त्याने आपला जीव संपवला. आत्महत्या करण्यापूर्वी तरुणाने एक व्हिडिओ देखील शूट केला ज्यात आपली व्यथा त्याने व्यक्त केली. हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत त्याने आईचा माझ्यावर विश्वास नीहीये असे यात म्हटले. आत्महत्येचे हे प्रकरण सध्या चांगलेच चर्चेत असून पोलिस प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.

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काय आहे संपू्र्ण प्रकरण?

नवायल गावातील रहिवासी असलेल्या राजीव गंगवारने दुपारी दोन वाजताच्या सुमारास सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर केला. राजीवचे वय ३८ वर्ष असल्याचे सांगण्यात येत आहे. लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लॅटफाॅर्म इंस्टाग्रामवर हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला होता. व्हिडिओमध्ये आपली खंत व्यक्त करताना राजीवने म्हटले की, आत्महत्येचे कारण कोणत्या मुलीशी जोडलेले नाही. व्हिडिओत त्याने सांगितले की, आपल्या कुटुंबासाठी तो जीवन संपवत आहे. त्याने असेही सांगितले की, त्याचा मृतदेह पुलभाटा मुडिया टोल प्लाझापासून थोड्या अंतरावर सापडेल. व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर त्याने काही विषारी पदार्थांचे सेवन केले ज्यामुळे प्रकृती अचानक खराब होऊ लागली. काही वेळीने तडफडूनच त्याने आपले प्राण सोडले. आजूबाजूच्या लोकांना जेव्हा तरुणाचा मृतदेह आढळला तेव्हा त्यांनी लगेच पोलिसांना याची माहिती दिली.

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हनुवटीवर जखम

घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी मृतदेहाला ताब्यात घेतले. मृतकाच्या हनुवटीवर लहान जखमेची खून आढळली आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून प्राथमिक तपासात विषारी पदार्थ खाल्ल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तथापि शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे खरे कारण स्पष्ट होईल. सध्या पोलिस सध्या, पोलीस त्या तरुणाचा मोबाईल फोन, इन्स्टाग्राम व्हिडिओ तपासून आणि त्याच्या कुटुंबीयांची चौकशी करून संपूर्ण प्रकरणातील धागेदोरे जुळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

 

Web Title: Bareilly man suicide instagram video emotional message family mental health case

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Published On: Jul 24, 2026 | 10:35 AM

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