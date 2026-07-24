‘माझी आई मला समजून घेत नाही’, तरुणीने जीव संपवण्याआधी इंस्टाग्रामवर शेअर केला व्हिडिओ

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काय आहे संपू्र्ण प्रकरण?
नवायल गावातील रहिवासी असलेल्या राजीव गंगवारने दुपारी दोन वाजताच्या सुमारास सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर केला. राजीवचे वय ३८ वर्ष असल्याचे सांगण्यात येत आहे. लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लॅटफाॅर्म इंस्टाग्रामवर हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला होता. व्हिडिओमध्ये आपली खंत व्यक्त करताना राजीवने म्हटले की, आत्महत्येचे कारण कोणत्या मुलीशी जोडलेले नाही. व्हिडिओत त्याने सांगितले की, आपल्या कुटुंबासाठी तो जीवन संपवत आहे. त्याने असेही सांगितले की, त्याचा मृतदेह पुलभाटा मुडिया टोल प्लाझापासून थोड्या अंतरावर सापडेल. व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर त्याने काही विषारी पदार्थांचे सेवन केले ज्यामुळे प्रकृती अचानक खराब होऊ लागली. काही वेळीने तडफडूनच त्याने आपले प्राण सोडले. आजूबाजूच्या लोकांना जेव्हा तरुणाचा मृतदेह आढळला तेव्हा त्यांनी लगेच पोलिसांना याची माहिती दिली.
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हनुवटीवर जखम
घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी मृतदेहाला ताब्यात घेतले. मृतकाच्या हनुवटीवर लहान जखमेची खून आढळली आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून प्राथमिक तपासात विषारी पदार्थ खाल्ल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तथापि शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे खरे कारण स्पष्ट होईल. सध्या पोलिस सध्या, पोलीस त्या तरुणाचा मोबाईल फोन, इन्स्टाग्राम व्हिडिओ तपासून आणि त्याच्या कुटुंबीयांची चौकशी करून संपूर्ण प्रकरणातील धागेदोरे जुळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.