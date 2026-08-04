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Monsoon Tips : माश्यांनी हैराण झालात? फक्त पाण्यात २ पदार्थ मिसळा, घरातील रोजच्या त्रासाने होईल मुक्तता

Updated On: Aug 04, 2026 | 12:01 PM IST
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सारांश

पावसाळ्यात घरात माशांचा त्रास वाढतो. या माशांमुळे अस्वच्छता आणि जीवाणूंचा प्रसार होण्याचा धोका असतो. काही सोपे घरगुती उपाय अवलंबून तुम्ही माशांना घरापासून दूर ठेवू शकता.

Monsoon Tips : माश्यांनी हैराण झालात? फक्त पाण्यात २ पदार्थ मिसळा, घरातील रोजच्या त्रासाने होईल मुक्तता

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • पावसाळ्यात घरात माशांचा त्रास वाढण्यामागचे कारण जाणून घ्या.
  • माशांना दूर ठेवण्यासाठी सोपे घरगुती उपाय ठरू शकतात प्रभावी.
  • काही छोट्या सवयी बदलल्यास घर राहू शकते माशीमुक्त.
पावसाळ्यात फक्त आजारांचा धोकाच सतावत नाही तर घरात येणाऱ्या माशांचाही बराच त्रास होत असतो. पावसामुळे घरात आर्दतेचे वातावरण तयार होते. बाहेरील पावासापासून वाचण्यासाठी अनेक माशा आपल्या घराचा आधार घेतात ज्यामुळे घराच्या कानाकोपऱ्यात माशांची प्रार्दुभाव दिसून येतो. या माशा फक्त आपल्या चेहऱ्याजवळ भिनभिनत नाहीत तर स्वयंपाकघरातील अनेक खाद्यपदार्थांवरही त्यांचा वावर दिसून येतो. माश्या केवळ अस्वच्छच नसतात, तर त्या घाण आणि जीवाणूंचा प्रसारही करू शकतात. बऱ्याचदा स्वयंपाकघरातील जेवणावर त्या जाऊन बसतात ज्यामुळे त्यांच्यातील बॅक्टेरिया जेवणात उतरतात आणि तेच जेवण आपल्या पोटात जाते. यामुळे अनेक आजारांचा धोकाही वाढत असतो. साधारण काय तर माशा या लहान दिसत असल्या तरी त्यांच्यापासून होणारा धोका आपले मोठे नुकसान करु शकते. घरातील माशांचा वावर जर तुम्हाला कमी करायचा असेल तर आजची बातमी तुमच्या कामाची ठरणार आहे. आज आपण या लेखात माशांचा वावर कमी करण्यासाठी घरात कोणते सोपे आणि घरगुती उपाय प्रभावी ठरु शकतात जे जाणून घेणार आहोत.

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घरात स्वच्छता राखा

इंस्टाग्राम क्रिएटर शशांकने आपल्या रिलद्वारे घरात माशांचा वावार कमी करण्यासाठी काय करता येईल यासाठीच्या काही उपयोगी टिप्स शेअर केल्या आहेत. यानुसार, घरात स्वच्छता राखणे हा सर्वात पहिला उपाय आहे. माशा या घाण, सडलेले अन्न यांवर अधिक प्रमाणात येतात. यामुळेच घरात शिळे अन्न उघड्यावर ठेवणे बंद करा, कचऱ्याची बादली नियमितपणे रिकामी करा आणि अन्नाचे कण जमिनीवर पडल्यास ते लगेच स्वच्छ करा. स्वच्छता राखल्यास घरात माशांचा प्रार्दुभाव कमी होतो.

एसी येईल कामी

माशांना गरमा किंवा दमट वातावरण जास्त आवडते. अशात घरात एसी चालू असल्यास त्या जागी माशा भार काळ राहू शकत नाही. हा उपाय कामी आला नाही तर तुम्ही तिसऱ्या उपायाची मदत घेऊ शकता.

मीठ आणि काळीमिरी

जर घरात माशा खूप जास्त प्रमाणात येत असतील तर त्यासाठी उकळत्या पाण्यात दोन गोष्टी मिक्स करुन मग याचा फवारा घरभर करा. यासाठी गरम पाण्यात मीठ आणि काळीमिरी पावडर मिक्स करा. स्प्रे बाॅटलमध्ये हे द्रावण ओता आणि घरात ज्या ठिकाणी माशा आहेत त्या ठिकाणी याचा शिडकाव करा.

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सुंठ पावडरची वापर करा

माशांना पळवून लावण्यासाठी सुंठ पावडरचीही मदत घेतली जाऊ शकते. यासाठी पाण्यात एक चमचा सुंठ पावडर मिसळा आणि हे द्रावण स्प्रे बाॅटलमध्ये भरा. आता या पाण्याचा घरभर शिडकाव करा. तुम्हाला दिसेल की यामुळे घरात येणाऱ्या माशा कमी झाल्या आहेत.

 

Web Title: Monsoon housefly control home remedies to keep flies away naturally lifestyle news in marathi

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Published On: Aug 04, 2026 | 12:01 PM

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