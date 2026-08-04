Monsoon Tips : माश्यांनी हैराण झालात? फक्त पाण्यात २ पदार्थ मिसळा, घरातील रोजच्या त्रासाने होईल मुक्तता

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घरात स्वच्छता राखा
इंस्टाग्राम क्रिएटर शशांकने आपल्या रिलद्वारे घरात माशांचा वावार कमी करण्यासाठी काय करता येईल यासाठीच्या काही उपयोगी टिप्स शेअर केल्या आहेत. यानुसार, घरात स्वच्छता राखणे हा सर्वात पहिला उपाय आहे. माशा या घाण, सडलेले अन्न यांवर अधिक प्रमाणात येतात. यामुळेच घरात शिळे अन्न उघड्यावर ठेवणे बंद करा, कचऱ्याची बादली नियमितपणे रिकामी करा आणि अन्नाचे कण जमिनीवर पडल्यास ते लगेच स्वच्छ करा. स्वच्छता राखल्यास घरात माशांचा प्रार्दुभाव कमी होतो.
एसी येईल कामी
माशांना गरमा किंवा दमट वातावरण जास्त आवडते. अशात घरात एसी चालू असल्यास त्या जागी माशा भार काळ राहू शकत नाही. हा उपाय कामी आला नाही तर तुम्ही तिसऱ्या उपायाची मदत घेऊ शकता.
मीठ आणि काळीमिरी
जर घरात माशा खूप जास्त प्रमाणात येत असतील तर त्यासाठी उकळत्या पाण्यात दोन गोष्टी मिक्स करुन मग याचा फवारा घरभर करा. यासाठी गरम पाण्यात मीठ आणि काळीमिरी पावडर मिक्स करा. स्प्रे बाॅटलमध्ये हे द्रावण ओता आणि घरात ज्या ठिकाणी माशा आहेत त्या ठिकाणी याचा शिडकाव करा.
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सुंठ पावडरची वापर करा
माशांना पळवून लावण्यासाठी सुंठ पावडरचीही मदत घेतली जाऊ शकते. यासाठी पाण्यात एक चमचा सुंठ पावडर मिसळा आणि हे द्रावण स्प्रे बाॅटलमध्ये भरा. आता या पाण्याचा घरभर शिडकाव करा. तुम्हाला दिसेल की यामुळे घरात येणाऱ्या माशा कमी झाल्या आहेत.