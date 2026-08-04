‘गुंगी गुडिया’ वादावर एकनाथ शिंदे संतापले; काँग्रेसने सार्वजनिक माफी मागावी अशी मागणी

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुनेत्रा पवार यांच्यावरील ‘गुंगी गुडिया’ या उल्लेखावरून निर्माण झालेला वाद आणखी तीव्र झाला आहे. काँग्रेसच्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका व्हिडिओमध्ये सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत हा उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच बीडमधील एका पत्रकार परिषदेत माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेसने टीका केली होती. या पोस्टनंतर महायुतीतील नेत्यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल सुरू केला असून आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
माध्यमांशी बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी काँग्रेसच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, जनतेने काँग्रेसला आधीच त्यांची जागा दाखवली असून अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळे पक्षाची प्रतिमा अधिकच खराब होत आहे. सुनेत्रा पवार यांच्याविषयी करण्यात आलेला उल्लेख हा एका महिलेचा अपमान असल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि काँग्रेसने याबद्दल सार्वजनिक माफी मागावी, अशी मागणी केली.
या वादात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यांनी ‘गुंगी गुडिया’ हा शब्दप्रयोग सुनेत्रा पवार यांच्या पत्रकार परिषदेत घेतलेल्या भूमिकेच्या संदर्भात वापरल्याचे सांगितले होते. तसेच अर्थखात्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या कामातून उत्तर द्यावे, असेही म्हटले होते.
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यावर प्रत्युत्तर देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, अर्थखाते किंवा अन्य प्रशासकीय निर्णय हा सरकारचा विषय आहे आणि मुख्यमंत्री तसेच सरकार त्याबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. मात्र, अशा राजकीय मुद्द्यांच्या नावाखाली एका महिला लोकप्रतिनिधीचा अवमान करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसची भूमिका दुर्दैवी असून अशा भाषेचा वापर टाळायला हवा, असेही त्यांनी नमूद केले.
शिंदे यांनी पुढे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वावरही टीका करत, पक्षातील काही नेते परदेशात जाऊन देश आणि पंतप्रधानांविषयी वक्तव्य करतात, असा आरोप केला. आता राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांबाबत अशा प्रकारची भाषा वापरून काँग्रेसने महिलांचा सन्मान राखला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
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दरम्यान, या प्रकरणामुळे महायुती आणि काँग्रेस यांच्यातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काँग्रेसकडून या नव्या प्रतिक्रियेला काय उत्तर दिले जाते आणि हा वाद पुढे कोणते राजकीय वळण घेतो, याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.