पोक्सोच्या गुन्ह्यातील आरोपीची पोलीस कोठडीत आत्महत्या; बारामती तालुक्यात खळबळ

सोमेश्वरनगर : राज्यात आत्महत्येच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, बारामती तालुक्यातून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. बारामती तालुक्यातील वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपीने पोलिस कोठडीत गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. रवींद्र व्यंकट गार्डी (वय. ४८ रा. चव्हाण वस्ती, कोऱ्हाळे खुर्द ता. बारामती) असे या आरोपीचे नाव आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, मयत आरोपीने आपल्याच नात्यातील अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अमानुषपणे लैंगिक अत्याचार केले. यातून मुलीला गर्भधारणा झाल्याचे आणि फलटण तालुक्यातील डॉ. नरुटे हॉस्पिटल येथे बेकायदेशीरपणे तिचा गर्भपात केल्याचे समोर आले. या घटनेची माहिती स्थानिक ग्रामस्थांना मिळताच त्यांनी सदर आरोपीला चोप देत पोलिसांच्या हवाली केले होते.
चादर फाडून घेतला गळफास
यासंदर्भात २४ एप्रिल रोजी रवींद्र गार्डी याच्याविरोधात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याला ३० एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. मंगळवारी सकाळी आठच्या दरम्यान गार्ड फ्रेश होण्यासाठी गेले असता आरोपीने पांघरण्यासाठी दिलेल्या चादरीची किनार फाडत गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. आरोपीने फाशी घेतल्याचे लक्षात येताच त्याला तात्काळ होळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले; मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला मृत घोषित केले.
वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घटनास्थळी
घटनेची माहिती मिळताच बारामतीचे अप्पर पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार व उपविभागीय अधिकारी सुदर्शन राठोड यांनी घटनास्थळी भेट दिली. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक श्रीशैल्य चिवडशेट्टी करत आहेत. हा गुन्हा उद्या गुन्हे अन्वेषण पथकाकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याची माहिती अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांनी दिली.
उच्चशिक्षित डॉक्टरांचा सहभाग दुर्दैवी
या घटनेतील पीडित मुलगी अल्पवयीन आहे. तिचे वय अवघे तेरा वर्षे आहे. असे असताना ज्यांना देवमाणूस म्हणून संबोधले जाते, त्या डॉक्टरांनी अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात केलाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वास्तविक डॉक्टरांना घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ पोलिस प्रशासनाला माहिती देणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणात डॉक्टरांचे मौनही वेगळीच कहाणी सांगते.