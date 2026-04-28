Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • An Accused Committed Suicide In Police Custody In Baramati

पोक्सोच्या गुन्ह्यातील आरोपीची पोलीस कोठडीत आत्महत्या; बारामती तालुक्यात खळबळ

बारामती तालुक्यातील वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपीने पोलिस कोठडीत गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 06:05 PM
पोक्सोच्या गुन्ह्यातील आरोपीची पोलीस कोठडीत आत्महत्या; बारामती तालुक्यात खळबळ

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

सोमेश्वरनगर : राज्यात आत्महत्येच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, बारामती तालुक्यातून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. बारामती तालुक्यातील वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या आरोपीने पोलिस कोठडीत गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. रवींद्र व्यंकट गार्डी (वय. ४८ रा. चव्हाण वस्ती, कोऱ्हाळे खुर्द ता. बारामती) असे या आरोपीचे नाव आहे.

 

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, मयत आरोपीने आपल्याच नात्यातील अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अमानुषपणे लैंगिक अत्याचार केले. यातून मुलीला गर्भधारणा झाल्याचे आणि फलटण तालुक्यातील डॉ. नरुटे हॉस्पिटल येथे बेकायदेशीरपणे तिचा गर्भपात केल्याचे समोर आले. या घटनेची माहिती स्थानिक ग्रामस्थांना मिळताच त्यांनी सदर आरोपीला चोप देत पोलिसांच्या हवाली केले होते.

चादर फाडून घेतला गळफास

यासंदर्भात २४ एप्रिल रोजी रवींद्र गार्डी याच्याविरोधात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याला ३० एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. मंगळवारी सकाळी आठच्या दरम्यान गार्ड फ्रेश होण्यासाठी गेले असता आरोपीने पांघरण्यासाठी दिलेल्या चादरीची किनार फाडत गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. आरोपीने फाशी घेतल्याचे लक्षात येताच त्याला तात्काळ होळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले; मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला मृत घोषित केले.

वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घटनास्थळी

घटनेची माहिती मिळताच बारामतीचे अप्पर पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार व उपविभागीय अधिकारी सुदर्शन राठोड यांनी घटनास्थळी भेट दिली. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक श्रीशैल्य चिवडशेट्टी करत आहेत. हा गुन्हा उद्या गुन्हे अन्वेषण पथकाकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याची माहिती अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांनी दिली.

हे सुद्धा वाचा : तू माझी नाही झालीस, तर कुणाचीच होऊ देणार नाही; कोंढव्यात तरुणीचा पाठलाग करून मारहाण

उच्चशिक्षित डॉक्टरांचा सहभाग दुर्दैवी

या घटनेतील पीडित मुलगी अल्पवयीन आहे. तिचे वय अवघे तेरा वर्षे आहे. असे असताना ज्यांना देवमाणूस म्हणून संबोधले जाते, त्या डॉक्टरांनी अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात केलाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वास्तविक डॉक्टरांना घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ पोलिस प्रशासनाला माहिती देणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणात डॉक्टरांचे मौनही वेगळीच कहाणी सांगते.

Web Title: An accused committed suicide in police custody in baramati

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 06:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना
1

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या
2

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन
3

तरुणीने थोबाडीत मारल्यामुळे तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल; गळफास लावून संपवले जिवन

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ
4

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM