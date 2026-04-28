झटपट पैसे कमावण्याची हाव पडली भारी; आयटी इंजिनिअर तरुणीने गमावले सव्वा दोन कोटी

उच्चभ्रु व्यक्तींना सायबर चोरटे टार्गेट करत असून, एका आयटी अभियंता तरुणीला शेअर मार्केटमधील गुंतवणूकीच्या आमिषाने तब्बल सव्वा दोन कोटींना गंडा घातला आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 06:30 PM
पुणे : उच्चभ्रु व्यक्तींना सायबर चोरटे टार्गेट करत असून, एका आयटी अभियंता तरुणीला शेअर मार्केटमधील गुंतवणूकीच्या आमिषाने तब्बल सव्वा दोन कोटींना गंडा घातला आहे. सायबर चोरट्यांनी अवघ्या दीड महिन्यात या तरुणीकडून सव्वा दोन कोटी उकळले आहेत. पोलिस देखील याप्रकारानंतर शॉक झाले आहेत. दुसरीकडे सायबर गुन्हे दिवसागणीक वाढत असून, त्यात शिक्षीत तसेच ज्येष्ठ नागरिकांची सर्वाधिक फसवणूक होत असल्याचे निरीक्षण आहे.

 

याप्रकरणी ३७ वर्षीय महिलेने शिवाजीनगर येथील सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात सायबर चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना २६ जानेवारी ते ११ मार्च २०२६ या १ महिना १६ दिवसांच्या कालावधीत घडली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार तरुणी शेवाळवाडी भागात राहते. ती आयटी इंजिनिअर असून, एका नोठ्या कंपनीतून तिने एक वर्षाचा ब्रेक घेतला आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सायबर चोरट्यांनी तरूणीशी संपर्क साधला. शेअरमार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा देण्याचे आमिष तिला दाखविले. तरुणीला एक अ‍ॅप डाउनलोड करायला लावून गुंतवणूक करायला सांगितले. सुरूवातीला तरुणीला अ‍ॅपमध्ये नफा झाल्याचे दिसून येत होते. त्यामुळे तिचा विश्वास वाढला. ती गुंतवणूक करत राहिली. मात्र, नंतर तिने पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला असता सायबर चोरटे विविध कारणे देऊन टाळाटाळ करू लागले. तेव्हा या तरुणीला संशय आला. तिने माहिती घेतल्यानंतर तिला आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. तिने पोलिसांकडे तक्रार दिली. यानंतर सायबर चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, याप्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक दवकाते करत आहेत.

निवृत्त आयटी इंजिनिअरची 99 लाख 99 हजारांची फसवणूक

तरुणीप्रमाणेच एका निवृत्त आयटी इंजिनिअरला देखील सायबर चोरट्यांनी तब्बल ९९ लाख ९९ हजार रुपयांना गंडा घातला आहे. त्यांनाही शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास चांगला फायदा मिळेल असे सांगून फसविले आहे. याप्रकरणी ६६ वर्षीय आयटी इंजिनिअरने सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. ही घटना १४ डिसेंबर २०२५ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत घडली आहे. याप्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे करत आहेत.

Published On: Apr 28, 2026 | 06:30 PM

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

