Vidhanparishad Election 2026: मोठी बातमी! विधानपरिषदेसाठी भाजपचे ‘हे’ पाच शिलेदार रिंगणात, अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी

महाविकास आघाडी आणि महायुतीमध्ये उमेदवारीवरून रस्सीखेच सुरू असतानाच, भारतीय जनता पक्षाने आपली उमेदवारी यादी जाहीर करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 09:45 PM
विधानपरिषदेसाठी भाजपचे 'हे' पाच शिलेदार रिंगणात (Photo Credit- X)

Vidhanparishad Election 2026 News: महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण सध्या विधानपरिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीने तापले आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुतीमध्ये उमेदवारीवरून रस्सीखेच सुरू असतानाच, भारतीय जनता पक्षाने आपली उमेदवारी यादी जाहीर करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. अनेक बड्या नेत्यांची नावे चर्चेत असताना भाजपने पुन्हा एकदा ‘धक्कातंत्र’ वापरत, निष्ठावंत आणि संघटनात्मक काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली आहे.

भाजपने विधान परिषदेच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली.

प्रमोद जठार
माधवी नाईक
सुनिल कर्जतकर
संजय भेंडे
विवेक कोल्हे
प्रज्ञा सातव यांना उमेदवारी दिली आहे.

Eknath Shinde Politics: विधानपरिषदेपूर्वी शिंदेसेनेतील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर! गोऱ्हे आणि बच्चू कडूंना पक्षांतर्गत विरोध

पोटनिवडणुकीसाठी प्रज्ञा सातव यांचे नाव निश्चित

विधानपरिषदेच्या एका रिक्त जागेसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी भाजपने प्रज्ञा सातव यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. काँग्रेसला सोडचिट्टी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या प्रज्ञा सातव यांना उमेदवारी देऊन भाजपने मराठवाड्यात काँग्रेसला मोठा धक्का दिला आहे. सातव यांच्या उमेदवारीमुळे भाजपमध्ये आलेल्या इनकमिंगचा सन्मान राखला गेल्याची चर्चा आहे.

राजकीय गणिते बदलणार?

एकीकडे उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेत जाण्यासाठी हालचाली करत असताना आणि दुसरीकडे बच्चू कडू यांच्या नावाची चर्चा शिंदे गटाकडून सुरू असताना, भाजपने आपली खेळी खेळली आहे. आता महाविकास आघाडी आपले उमेदवार कधी जाहीर करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Published On: Apr 28, 2026 | 09:40 PM

Oil Crisis 2026 : बाप रे! पेट्रोल-डिझेलचे रेशनिंग सुरू होणार? इराण युद्धामुळे 76 देशांमध्ये आणीबाणी जाहीर

May 18, 2026 | 12:35 PM
May 18, 2026 | 12:25 PM
May 18, 2026 | 12:25 PM
May 18, 2026 | 12:22 PM
May 18, 2026 | 12:21 PM
May 18, 2026 | 12:15 PM
May 18, 2026 | 12:03 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM