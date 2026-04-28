Vidhanparishad Election 2026: मोठी बातमी! विधानपरिषदेसाठी भाजपचे ‘हे’ पाच शिलेदार रिंगणात, अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी

भाजपने विधान परिषदेच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली. प्रमोद जठार
माधवी नाईक
सुनिल कर्जतकर
संजय भेंडे
विवेक कोल्हे
प्रज्ञा सातव यांना उमेदवारी. pic.twitter.com/7Ax821x196 — Ramraje Shinde (@ramraje_shinde) April 28, 2026
विधानपरिषदेच्या एका रिक्त जागेसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी भाजपने प्रज्ञा सातव यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. काँग्रेसला सोडचिट्टी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या प्रज्ञा सातव यांना उमेदवारी देऊन भाजपने मराठवाड्यात काँग्रेसला मोठा धक्का दिला आहे. सातव यांच्या उमेदवारीमुळे भाजपमध्ये आलेल्या इनकमिंगचा सन्मान राखला गेल्याची चर्चा आहे.
एकीकडे उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेत जाण्यासाठी हालचाली करत असताना आणि दुसरीकडे बच्चू कडू यांच्या नावाची चर्चा शिंदे गटाकडून सुरू असताना, भाजपने आपली खेळी खेळली आहे. आता महाविकास आघाडी आपले उमेदवार कधी जाहीर करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.