  • The Father Himself Murdered His Little Daughter Taking Out His Anger Towards His Wife On The Child

पित्यानेच केला चिमुकलीचा खून, पत्नीवरील राग काढला मुलीवर; समाजमन हळहळले

नागपुरात घरगुती वादातून संतापजनक घटना घडली. पत्नी मुलीचा ताबा मागत असल्याने चिडलेल्या पित्याने 8 वर्षीय धनश्रीच्या छातीत चाकू भोसकून हत्या केली. वाठोडा पोलिसांनी आरोपी बापाला अटक केली आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 12:59 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • नागपूरच्या वाठोडा परिसरात पत्नीच्या ताब्याच्या वादातून पित्याने 8 वर्षीय मुलीची चाकूने हत्या केली
  • पहाटे पाणी मागितल्यावर छातीत वार; मुलीचा जागीच मृत्यू, परिसरात हळहळ
  • पोलिसांनी आरोपी वडिलांना अटक करून 3 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळवली
नागपूर: घरगुती वादामुळे वेगळी राहणारी पत्नी वारंवार मुलीचा ताबा मागत होती. त्यामुळे चिडून असलेल्या पतीने छातीत चाकू भोसकून मुलीचा खून केला. ही हृदयद्रावक घटना वाठोडा पोलिस ठाण्यांतर्गत बुधवारी पहाटे ५.४५ वाजताच्या सुमारास घडली. धनश्री शेखर शेंदरे (८) असे मृत मुलीचे तर शेखर कृष्णराव शेंदरे (४८) रा. सरोदेनगर, वाठोडा असे अरोपी बापाचे नाव आहे. या घटनेने समाजमन हळहळले, पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेखर हा बांधकाम मजूर आहे. त्याला दारूचे व्यसन आहे. तो आई कुसूम, लहान भाऊ उमेश आणि धनश्रीसोबत सरोदेनगर परिसरात भोजार यांच्या घरी भाड्याने राहतो. चारित्र्यावर संशय घेऊन सतत वाद आणि मारहाण करीत असल्यामुळे पत्नी शुभांगी वेगळी राहते. शुभांगी घर सोडून गेली तेव्हा धनश्री २ वर्षांची होती. तेव्हापासून आजी कुसूमच तिचा सांभाळ करते.

Thane Crime: ठाण्यात 21 वर्षीय एअर होस्टेसने उचलले टोकाचे पाऊल, एक्स बॉयफ्रेंड प्राव्हेट…

दरम्यान, शुभांगीने एका युवकासोबत संसार थाटला. तिला एक बाळ आहे. शेखरचे मुलीकडे अजिबात लक्ष नव्हते. मुलगी धनश्रीची सासरी होणारी परवड बघता शुभांगीला वाईट वाटत होते. त्यामुळे तिचाही सांभाळ करण्याचे तिने ठरविले. शुभांगी शेखरकडे वारंवार मुलीचा ताबा मागत होती. परंतु, शेखरचा त्याला तीव विरोध होता.

मागितले पाणी, मिळाला मृत्यू

बुधवारी पहाटे ५.३० वाजता धनश्रीची झोप उघडली. तिने वडीलाला उठवत पिण्यासाठी पाणी मागितले. शुभांगीमुळे आधीच रागात असलेल्या शेखरने चाकू आणून धनश्रीच्या छातीत भोसकला. धनश्रीचा ओरडण्याचा आवाज ऐकून आजी आणि काकाची झोप उघडली. ते धनश्रीला बघण्यासाठी धावले असता ती रक्ताच्या थारोळ्यात पडून होती दोघांनीही तत्काळ धनश्रीला वाठोडा पोलिस स्टेशन गाठत घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी धनश्रीला उपचारार्थ मेडिकल रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरानी मृत घोषित केले. पोलिसानी धनश्रीची आजी कुसूमा शेंदरे (७१) यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंदवत शेखरला अटक केली.

मारून टाकेन, पण देणार नाही

पत्नी शुभांगी वारंवार मुलीचा ताबा मागत होती. मात्र, दुसऱ्याशी घरठाव केल्यामुळे शेखर चिडून होता. ‘मी मुलीला मारुन टाकेन, पण ताबा तुला देणार नाही’ अशी धमकी शेखरने शुभांगीला दिली होती. त्याने शब्द खरे करून दाखवले. शेखरला न्यायालयात हजर करून तीन दिवसांची कोठडी घेतल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक हरीश बोराडे यांनी दिली.

Mumbai Crime: मैत्रिणीच्या पित्यानेच 13 वर्षीय मुलीचा केला विनयभंग, वाढदिवसासाठी मैत्रिणीकडे गेली होती आणि…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नागपूरमधील वाठोडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत, सरोदेनगर परिसरात.

  • Que: खुनामागचं कारण काय?

    Ans: पत्नी वारंवार मुलीचा ताबा मागत असल्यामुळे आरोपी संतप्त होता.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर केले, 3 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळवली.

Published On: Jan 15, 2026 | 12:59 PM

