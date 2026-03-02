Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Lonar Lake Water Level Rises By 20 Feet High Court Questions State Government Notices Issued To 27 Departments

लोणार सरोवरातील पाण्याची पातळी 20 फूट वाढली! उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल, 27 विभागांना नोटिसा

लोणार सरोवरातील प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहोचल्याचे प्रकरण प्रकाशात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली. २७ विभागांना नोटिसा या प्रकरणात न्यायालयाने विभागांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

Updated On: Mar 02, 2026 | 02:50 PM
जगप्रसिद्ध लोणार सरोवरातील वाढलेल्या जलपातळीची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह २७ विभागांना नोटिसा बजावल्या आणि सविस्तर स्पष्टीकरण मागवले. यावर राज्य सरकारच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकिलांनी दिलेल्या उत्तराचा न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने खरपूस समाचार घेतला. कारण अ‍ॅड. एन. एस. राव यांनी मुसळधार पावसामुळे सरोवराची जलपातळी वाढल्याचे कारण दिले होते. त्यावर खंडपीठाने देखील असा पाऊस यापूर्वी का झाला नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत अचूक प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याचे आदेश दिले.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

लोणार सरोवरातील प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहोचल्याचे प्रकरण प्रकाशात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली व अ‍ॅड. मोहित खजांची यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त केले. अ‍ॅड. खजांची यांनी लोणार सरोवराच्या पाण्याची पातळी सुमारे २० फूट वाढल्याचे न्यायालयाला सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे तलावाच्या काठावरील प्राचीन मंदिरांना आणि वारसा वास्तूंना गंभीर धोका निर्माण झाला असून, १२०० वर्षे जुन्या कमलजा देवी मंदिराचा काही भाग पाण्याखाली गेला आहे. तसेच १५ प्राचीन मंदिरांपैकी ९ मंदिरे अंशतः किंवा पूर्णपणे पाण्याखाली गेली असून, पातळी आणखी वाढली, तर या ऐतिहासिक वारसा स्थळांचे संरक्षण करणे अत्यंत कठीण होईल.

२७ विभागांना नोटिसा या प्रकरणात न्यायालयाने विविध महत्त्वाच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विभागांना नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रतिवादींच्या यादीत नगरविकास विभाग, महसूल विभाग, वन विभाग, पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग, वित्त मंत्रालयाचे प्रधान सचिव, बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी, लोणारचे तहसीलदार, नगर परिषद, भूगर्भीय सर्वेक्षण, आयआयटी मुंबई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय), राष्ट्रीय जल आयोग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ यांचा समावेश आहे.

तलावात सांडपाणी, प्रशासन अपयशी

अ‍ॅड. खजांची यानी तलावात सांडपाणी सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असून, प्रशासन ते थांबवण्यात अपयशी ठरल्याचे म्हटले आहे. शिवाय तलावाभोवती झालेल्या वृक्षारोपणामुळे जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमताही वाढली आहे, त्यामुळे तलावात पाणी झिरपू लागले असून, २०२५ मध्ये मुसळधार पावसासह बेकायदेशीर हस्तक्षेप हे जलपातळीत वाढ होण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते.

Latur News: उदगीरमध्ये अनधिकृत सावकारीवर धाड; कोरे स्टॅम्प पेपर व धनादेश जप्त

याचिकेत न्यायालयाला विनंती करण्यात आली की, आयआयटी मुंबईला पाण्याच्या प्रवाहाचे मूळ शोधण्यासाठी संशोधन करण्याचे तातडीने आदेश देण्यात यावे. तसेच, मंदिरे आणि वारसा वास्तूंना पाण्याखाली जाण्यापासून वाचविण्यासाठी आपत्कालीन ड्रेनेजचा उपयोग करण्यात यावा. याचिकेत तलावाच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे रिअल-टाइम निरीक्षण करण्यासाठी एक स्टेशन उभारण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Lonar lake water level rises by 20 feet high court questions state government notices issued to 27 departments

Published On: Mar 02, 2026 | 02:50 PM

