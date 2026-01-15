Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai Crime: मैत्रिणीच्या पित्यानेच 13 वर्षीय मुलीचा केला विनयभंग, वाढदिवसासाठी मैत्रिणीकडे गेली होती आणि…

मुंबईच्या भांडुपमध्ये नात्याला काळिमा फासणारी घटना उघडकीस आली आहे. 13 वर्षीय मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी मैत्रिणीच्या 46 वर्षीय वडिलांना पोलिसांनी अटक केली असून POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 11:18 AM
  • वाढदिवसाच्या पार्टीदरम्यान १३ वर्षीय मुलीवर विनयभंगाची घटना
  • भांडुप पोलिसांनी POCSO अंतर्गत अटक केली
  • आरोपी मैत्रिणीचा 46 वर्षीय पिता
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. मैत्रिणीच्या वाढदिवसासाठी १३ वर्षीय मुलगी गेली होती. मात्र मत्रिणीच्या वडिलांनी तिच्यावर विनयभंग केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना भांडुप येथे घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी ‘पोक्सो’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

काय घडलं नेमकं?

पीडित मुलगी ही मुलुंड परिसरात आपल्या पालकांसोबत राहते. सोमवारी (१२ जानेवारी) तिच्या एका मैत्रिणीचा वाढदिवस असल्याने ती आपल्या मित्र-मैत्रिणींसोबत वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेली होती. रात्री उशिरा हे सर्वजण नाहूर येथील एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी जमले होते. याच ठिकाणी मैत्रिणीच्या ४६ वर्षीय वडिलांनी संधी साधून पीडित मुलीशी अश्लील चाळे केले. त्याने पीडितेच्या छातीला स्पर्श करून तिच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न केला.

मुलगी घाबरली, मुलीने घरी गेल्याबरोबर सर्व प्रकार आपल्या आईला सांगितलं. पीडितेच्या आईने आरोपीला या कृत्याबाद्दल जावं विचारला असता, त्याने आपली चूक मान्यकरण्या ऐवजी उलट त्यांच्याशी वाद घालून शिवीगाळ केली. पीडित मुलीच्या कुटुंबाने भांडुप पोलीस ठाणे गाठत तक्रार दाखल केली आहे. भांडुप पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेसह ‘पोक्सो’ (POCSO) कायद्यांतर्गत कठोर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलसांनी ४६ वर्षीय आरोपीला अटक केली असून तपास करत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पीडितेचे वय किती?

    Ans: पीडित मुलगी 13 वर्षांची आहे.

  • Que: कोणत्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल?

    Ans: भारतीय न्याय संहिता व POCSO कायद्यानुसार.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपीला अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

Published On: Jan 15, 2026 | 11:18 AM

