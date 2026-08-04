Jalgaon News: जळगावात निकृष्ट कामाचा पर्दाफाश! नवाकोरा महामार्ग १५ दिवसांत उखडला

फागणे ते तरसीद या संपूर्ण महामार्गाचे पुनर्बाधणी व नूतनीकरण करावे. दोषी कंत्राटदार, उपकंत्राटदार आणि पर्यवेक्षक अभियंत्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. पुनर्बाधणी पूर्ण होईपर्यंत धोकादायका खड्डे, रटिंग आणि उखडलेले भाग तातडीने दुरुस्त करावेत. १५ दिवसांत मानकांनुसार काम सुरू न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन आणि रस्ता रोको आंदोलनाचा इशाराही नोटीसमधून देण्यात आला आहे. या नोटीशीच्या प्रती NHAI चे वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय तसेच जळगाव, धुळे जिल्हाधिकारी यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
Jalgaon News: पावसाळ्यातच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई; जळगावकरांसमोर …
३ जुलै रोजी NHAI, जळगाव कार्यालयात प्राप्ता झालेल्या या नोटीसमध्ये महामार्गावरील रस्ता सार्वजनिक वापरासाठी खुला झाल्यानंतर काही दिवसांतच त्याच्या पृष्ठभागावर खड्डे, भेगा आणि सरचनात्मक दोष निमर्माण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अनेक नागरिक व स्थानिक संघटनांनी न याबाबत वेळोवेळी तक्रारी करूनही प्रशासनाने आवश्यक दखल घेतली नसल्याचा आरोपह । नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. रस्त्यावरील 1 खड्डे आणि उखडलेला पृष्ठभाग वाहनचालकांसाठ न गंभीर धोका निर्माण करत असून, वाहनांचे नियंत्रण सुटून मोठे अपघात होण्याची शक्यता आहे.
गंभीर त्रुटी दूर न करता टोल वसुली सुरू ठेवणे हे प्रवाशांच्या सुरक्षेशी तडजोड करणारे असल्याचा आरोपही आहे. भविष्यात या मार्गावर गंभीर अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास तो केवळ अपधात न मानता संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार आणि पर्यवेक्षक अभियंत्यांच्या निष्काळजीपणामुळे झालेला प्रकार समजून सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
Jalgaon Crime News: जन्मदात्या बापाचं क्रूर रूप! झोपेत असलेल्या …