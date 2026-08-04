मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Delhi Delivery Boy Kills Wife Friend Calls 112 Police Munirka Murder Case

पत्नीची हत्या करून मागितली मदत; मित्राने 112 वर काॅल करत पोलिसांसमोर उघड केला संपूर्ण हत्येचा कट

Updated On: Aug 04, 2026 | 10:27 AM IST
जाहिरात
सारांश

दिल्लीतील मुनीरका परिसरात पत्नीच्या हत्येची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. पत्नीची हत्या केल्यानंतर आरोपीने मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी मित्राची मदत मागितली. मात्र मित्राने 112 वर फोन करून पोलिसांना माहिती दिल्याने संपूर्ण कट उघड झाला.

पत्नीची हत्या करून मागितली मदत; मित्राने 112 वर काॅल करत पोलिसांसमोर उघड केला संपूर्ण हत्येचा कट

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दिल्लीतील 24 वर्षीय डिलिव्हरी बॉयने 20 वर्षीय पत्नीची हत्या केल्याचा आरोप; मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी मित्राकडे मदत मागितली.
  • मित्राने आरोपीची साथ न देता 112 वर फोन करून पोलिसांना माहिती दिली; पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून आरोपीला अटक केली.
  • मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून फॉरेन्सिक तपास सुरू आहे.
दिल्लीतील मुनीरका परिसरातून हत्येचे नवे प्रकरण समोर येत आहे. मुख्य म्हणजे हत्याचा हा कट कोणत्या पुराव्यावरुन नाही तर मित्राच्या बेवफाईने उघडकीस आला. माहितीनुसार, २४ वर्षीय व्यक्तीने आपल्या २० वर्षीय पत्नीचा खून केला. व्यक्ती व्यावसायाने एक डिलिव्हरी बाॅय होता. व्यक्तीने हत्येनंतर कथितरित्या त्याच्या एका मित्राला फोन करुन हत्याची सर्व घटना सांगितली. पत्नीची हत्या केली असून मृतदेहाचा बंदोबस्त करण्यासाठी मदत हवी आहे या मागणीसह त्याने मित्राला संपूर्ण घटना सांगितली. तथापि, मित्राने मात्र यात कायद्याची पुढे ठेवले. त्याने आरोपी मित्राची मदत न करता थेट ११२ वर काॅल करत पोलिसांना संपूर्ण घटनेची माहिती दिली.

Nashik Crime: कर्ज फेडलं… तरी कोट्यवधींची जमीन विकली? शेतकऱ्याचा गंभीर आरोप; ताबा घेताना पोलिसांशी झटापट

मित्राच्या माहितीवरुन पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी पत्नीच्या मृतदेहासह आरोपीला अटक केली. मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आलं असून संबंधित आरोपीची कसून चाैकशी केली जात आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २ ऑगस्ट रोजी किशनगड पोलीस ठाण्याला पीसीआरद्वारे माहिती मिळाली की, एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीची हत्या केली असून मृतदेहाच्या बंदोबस्तीसाठी तो मित्राची मदत घेत आहे. माहिती मिळताच पोलिस सतर्क झाले आणि तत्काळ घटनास्थळी दाखल होण्याचा निर्णय घेतला. तक्रारदाराच्या माहितीच्या आधारे आरोपी अनुराग उर्फ ​​अभिषेक (२४) याला अटक करण्यात आली आहे.

चाैकशीत समोर आलं की, आरोपीने घटनेच्या एक दिवसाआधी १ ऑगस्टच्या रात्री आपल्या मित्राला घरी बोलावून घेतले. मित्र जेव्हा घरी पोहचला तेव्हा त्याने आरोपीने त्याला पत्नी कनिकचे मृतदेह बेडवर रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे दाखवले, तिच्या शरीरावर असंख्य जखमा होत्या. आरोपानुसार, अनुरागने त्याचवेळी मित्रासमोर पत्नीची हत्या केल्याचे कबूल केले. मृतदेहाचा बंदोबस्त करण्यासाठी मदद हवी आहे असेही त्याने यावेळी स्पष्ट केले. तथापि, मित्राने यात सामंजस्य दाखवत वेळीच याची माहिती पोलिसांनी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याने एक बहाणा करून आरोपीकडून आपला मोबाईल फोन परत मिळवला आणि घटनास्थळावरून निघून गेल्यावर, घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यासाठी तात्काळ ११२ वर फोन केला.

पुण्यात घरात घुसून पिता-पुत्रावर चाकूने हल्ला, कानाजवळ अन् दंडावर सपासप वार; कारण काय तर…

माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी आरोपीला आपल्या ताब्यात घेतले. यानंतर मृतदेहाला सफदरजंग रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी तपासणीनंतर पत्नीला मृत घोषित केले. यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळ सील करुन क्राईम टीम आणि फाॅरेंसिक लॅब टीमने घटनास्थळावरुन सर्व पुरावे गोळा केले. पोलिस सध्या घटनेचा सखोल तपास करत असून हत्येमागचे नेमके कारण काय हे समजून घेण्याचे काम पोलिस करत आहेत.

 

Web Title: Delhi delivery boy kills wife friend calls 112 police munirka murder case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 10:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुण्यात घरात घुसून पिता-पुत्रावर चाकूने हल्ला, कानाजवळ अन् दंडावर सपासप वार; कारण काय तर…
1

पुण्यात घरात घुसून पिता-पुत्रावर चाकूने हल्ला, कानाजवळ अन् दंडावर सपासप वार; कारण काय तर…

पुण्यातील बुधवार पेठेत प्रेयसीची चाकूने निर्घृण हत्या; न्यायालयाने प्रियकराला सुनावली ‘ही’ मोठी शिक्षा
2

पुण्यातील बुधवार पेठेत प्रेयसीची चाकूने निर्घृण हत्या; न्यायालयाने प्रियकराला सुनावली ‘ही’ मोठी शिक्षा

British Lion Beer In India: ब्रिटनची प्रसिद्ध ‘लायन बीअर’ 60 वर्षांनंतर भारतात! दिल्लीत होणार लाँच; काय आहे किंमत?
3

British Lion Beer In India: ब्रिटनची प्रसिद्ध ‘लायन बीअर’ 60 वर्षांनंतर भारतात! दिल्लीत होणार लाँच; काय आहे किंमत?

Pune Murder Case : 14 जणांच्या टोळक्याकडून तरुणाचा खून; पर्वतीमधील धक्कादायक घटना
4

Pune Murder Case : 14 जणांच्या टोळक्याकडून तरुणाचा खून; पर्वतीमधील धक्कादायक घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UGC NET Result: यूजीसी नेट जून २०२६ ची प्रोविजनल आन्सर-की कधी येणार? निकालाला उशीर होण्यामागचे नेमके कारण आले समोर..

UGC NET Result: यूजीसी नेट जून २०२६ ची प्रोविजनल आन्सर-की कधी येणार? निकालाला उशीर होण्यामागचे नेमके कारण आले समोर..

Aug 04, 2026 | 10:27 AM
पत्नीची हत्या करून मागितली मदत; मित्राने 112 वर काॅल करत पोलिसांसमोर उघड केला संपूर्ण हत्येचा कट

पत्नीची हत्या करून मागितली मदत; मित्राने 112 वर काॅल करत पोलिसांसमोर उघड केला संपूर्ण हत्येचा कट

Aug 04, 2026 | 10:27 AM
Nagpur Crime News: कन्हान नदीत महिलेचा मृतदेह; आत्महत्या की घातपात? बेपत्ता मोबाईलमुळे वाढलं गूढ

Nagpur Crime News: कन्हान नदीत महिलेचा मृतदेह; आत्महत्या की घातपात? बेपत्ता मोबाईलमुळे वाढलं गूढ

Aug 04, 2026 | 10:24 AM
Medical Career Options: एमबीबीएस नंतर काय निवडायचे? MD की MS जाणून घ्या कोर्सेसची संपूर्ण माहिती आणि खर्च

Medical Career Options: एमबीबीएस नंतर काय निवडायचे? MD की MS जाणून घ्या कोर्सेसची संपूर्ण माहिती आणि खर्च

Aug 04, 2026 | 10:02 AM
PMC News: न्यायालयाचे आदेश अन् बेलीफ पालिकेत! पुणे पालिका आयुक्तांची खुर्ची जाता जाता राहिली

PMC News: न्यायालयाचे आदेश अन् बेलीफ पालिकेत! पुणे पालिका आयुक्तांची खुर्ची जाता जाता राहिली

Aug 04, 2026 | 10:00 AM
आठवडाभरात चेहऱ्यावरील डाग होतील कायमचे गायब! कच्च्या दुधाचा वापर करून घरीच करा फेशिअल, त्वचेवर येईल गोल्डन ग्लो

आठवडाभरात चेहऱ्यावरील डाग होतील कायमचे गायब! कच्च्या दुधाचा वापर करून घरीच करा फेशिअल, त्वचेवर येईल गोल्डन ग्लो

Aug 04, 2026 | 09:59 AM
गेमिंगचा खर्च वाढला! Sony ने अचानक वाढवली PS5 ची किंमत, आता मोजावे लागणार अधिक पैसे

गेमिंगचा खर्च वाढला! Sony ने अचानक वाढवली PS5 ची किंमत, आता मोजावे लागणार अधिक पैसे

Aug 04, 2026 | 09:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा