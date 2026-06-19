वनविभागाची मोठी कारवाई; राखीव वनक्षेत्रात वन्यप्राण्यांची शिकार करणाऱ्या टोळ्यांचा केला पर्दाफाश

सावंतवाडी : आंबोली-दोडामार्ग राखीव वनक्षेत्रात बेकायदेशीर शिकार करणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळ्यांचा वनविभागाने पर्दाफाश केला असून, दोन वेगवेगळ्या कारवाईंमध्ये ८ आरोपींना मुद्देमालासह अटक केली आहे. पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे आगर असलेल्या या संवर्धन क्षेत्रातून आरोपींकडून गावठी ठासणीची बंदूक, काडतूस बंदूक, जिवंत व वापरलेली काडतुसे, तलवार, विजेऱ्या, एक आलिशान एमजी हेक्टर गाडी आणि शिकार केलेले दुर्मिळ वन्यजीव जप्त करण्यात आले आहेत.
मासुरु येथील शासकीय जंगलात वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या परिशिष्ट-१ अन्वये सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त असलेल्या साळिंदर या वन्यजीवाची शिकार करून घेऊन जात असताना वनविभागाने पहिली कारवाई केली. रात्रीच्या अंधारात विजेरीच्या प्रकाशात शिकारीसाठी फिरणाऱ्या विठू वाघू कोकरे (वय ४५, रा. चुरणीचीमुस चौकुळ, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग) याचा वनविभागाच्या पथकाने सुमारे दीड किलोमीटर पाठलाग करून त्याला जंगलात रंगेहात ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून एक गावठी ठासणीची बंदूक, बंदुकीने ठार केलेले मृत साळिंदर, हेड टॉर्च आणि दारूगोळा हस्तगत करण्यात आला. याप्रकरणी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ आणि भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ही कारवाई ताजी असतानाच मौजे नेने वन कक्ष क्रमांक १८१ मधील शिरगांवकर पॉईंट येथे वनविभागाला दुसरी टोळी पकडण्यात यश आले. पहाटेच्या सुमारास जंगलात संशयास्पदरित्या फिरणाऱ्या ३ व्यक्तींचा पाठलाग करून त्यांची चौकशी केली असता, त्यांच्याकडे १ नळी काडतूस बंदूक, ७ जिवंत काडतुसे, १० वापरलेली काडतुसे, तलवार आणि शिकार केलेले मृत गेळा/पिसोरी (माऊस डीयर) व १ कटीदर/फटकुरा (एशियन पाम सिव्हेट) हे वन्यजीव आढळून आले. त्याच वेळी या शिकाऱ्यांना घेऊन जाण्यासाठी कोल्हापूर येथून आलेली आलिशान एमजी हेक्टर गाडी (क्रमांक MH09GF 0014) वनविभागाच्या पथकाला आढळून आली. पथकाने तत्परता दाखवत गाडीतील ४ व्यक्तींसह शिकार करणाऱ्या इतर आरोपींना वाहनासह घटनास्थळावरच अटक करून ताब्यात घेतले.
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सदर धडक कारवाई सावंतवाडीचे उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सहाय्यक वनसंरक्षक (प्रादेशिक व कॅम्पा) वैभव सा. बोराटे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने केली आहे.
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