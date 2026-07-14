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दिघीतील ‘एमडी’च्या हायटेक प्रयोगशाळेचा पर्दाफाश; केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण पोलिसांची कारवाई

Updated On: Jul 14, 2026 | 05:32 PM IST
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सारांश

पुण्यातील दिघी परिसरात अत्याधुनिक मेफेड्रोन (एमडी) अमली पदार्थ निर्मितीची गुप्त प्रयोगशाळा सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो (सीबीएन)च्या 'ऑपरेशन वज्र' मोहिमेत उघडकीस आला आहे.

दिघीतील 'एमडी'च्या हायटेक प्रयोगशाळेचा पर्दाफाश; केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण पोलिसांची कारवाई

सौजन्य - सोशल मिडीया

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विस्तार

पिंपरी : पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पुण्यातील दिघी परिसरात अत्याधुनिक मेफेड्रोन (एमडी) अमली पदार्थ निर्मितीची गुप्त प्रयोगशाळा सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो (सीबीएन)च्या ‘ऑपरेशन वज्र’ मोहिमेत उघडकीस आला आहे. छापा टाकून प्रयोगशाळेतील साहित्य, अत्याधुनिक उपकरणांसह १० लिटर हायड्रोक्लोरिक ॲसिड जप्त करण्यात आले. या प्रकरणी संबंधित आरोपीला अटक करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे. याबाबत स्थानिक पोलिसांना कोणतीच माहिती नव्हती.

 

मध्य प्रदेशातील नीमच येथील सीबीएनच्या प्रतिबंधक शाखेला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे एक ते १० जुलैदरम्यान ‘ऑपरेशन वज्र’ राबविण्यात आले. तपासादरम्यान मुख्य आरोपी विविध राज्यांमध्ये बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे वास्तव्य बदलत असल्याचे समोर आले. त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीनंतर पुण्यातील दिघी परिसरात नातेवाईकाच्या घरात एमडी तयार करण्यासाठी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले.

त्यानुसार ९ जुलैच्या मध्यरात्री पुणे आणि राजस्थानातील जोधपूर येथे एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत जोधपूरस्थित सहआरोपीला अटक करण्यात आली. तपासात या सहआरोपीकडून दिघीतील प्रयोगशाळेला आर्थिक व तांत्रिक मदत पुरविली जात असल्याचे स्पष्ट झाले.

छाप्यामध्ये अत्याधुनिक डिजिटल यंत्रसामग्री, प्रयोगशाळेतील उपकरणे, मोठ्या प्रमाणावर काचेची भांडी, एमडी निर्मितीसाठी वापरली जाणारी प्रिकर्सर रसायने, सुरक्षा साहित्य तसेच १० लिटर हायड्रोक्लोरिक ॲसिड जप्त करण्यात आले. जप्त करण्यात आलेले सर्व साहित्य एनडीपीएस कायदा, १९८५ अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले असून या अमली पदार्थ तस्करीच्या साखळीतील इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे.

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दरम्यान, याच तपासातून यापूर्वी मध्य प्रदेशातील मंदसौर व महू परिसरातील बेकायदा एमडी निर्मिती प्रयोगशाळांचाही पर्दाफाश झाला होता. या वर्षात सीबीएनने १४२ गुन्हे नोंदवून १९३ आरोपींना अटक केली असून चार बेकायदा अमली पदार्थ निर्मिती प्रयोगशाळा उद्ध्वस्त केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

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FDA ची मोठी कारवाई; २.९३ कोटींचे संशयास्पद तेल जप्त

राज्य अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘सुरक्षित अन्न, सुरक्षित महाराष्ट्र’ मोहिमेअंतर्गत, अन्न व औषध प्रशासनाने पैठण आणि छत्रपती संभाजीनगर शहरातील दोन खाद्यतेल युनिट्सवर मोठी धाड टाकली. या धाडीदरम्यान, ₹२,९३,३५,६०३ किमतीचे संशयास्पद खाद्यतेल जप्त करण्यात आले. प्राथमिक तपासात तेलाची संशयास्पद गुणवत्ता, अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितीत साठवणूक आणि वापरलेल्या डब्यांमध्ये पुनर्पॅकेजिंग यांसारख्या गंभीर अनियमितता उघडकीस आल्यानंतर, दोन्ही आस्थापनांचे परवाने तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहेत.

Web Title: The police have busted a high tech md laboratory in dighi

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Published On: Jul 14, 2026 | 05:32 PM

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