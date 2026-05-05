पुण्यात खळबळ! कॅबिनेट मंत्र्याच्या स्विय सहाय्यकाकडून पत्नीला ठार मारण्याचा प्रयत्न

पुणे : पुण्यासारख्या शहरात एकीकडे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराची प्रकरणं वाढत असतानाच राज्य सरकारमधील एका कॅबिनेट मंत्र्याच्या खासगी स्विय सहाय्यकाने (ओएसडी) पत्नीला जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, त्याने मुलाला देखील बॅटने मारहाण केली असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेत महिला जखमी झाली असून, तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना पुणे स्टेशन परिसरातील क्वीन्स गार्डन येथे घडली आहे.
याप्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात ४० वर्षीय स्विय सहाय्यकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मारहाणीत ३० वर्षीय पत्नी आणि त्यांचा मुलगा जखमी झाला आहे. याबाबत पत्नीने तक्रार दिली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात (३० एप्रिल) रात्री आठच्या सुमारास ही घटना क्वीन्स गार्डन येथील राहत्या घरी घडली आहे. धक्कादायक म्हणजे, पती मोबाईलवर चॅटींग करत असताना त्याबाबत विचारल्यावरून हा प्रकार घडल्याचे तक्रारीत म्हंटले आहे.
चॅटिंगवरून हटकल्याने मारहाण
संबंधित व्यक्ती राज्य सरकारमधील एका कॅबिनेट मंत्र्याचा खासगी स्विय सहाय्यक आहे. घटनेच्या दिवशी तो घरी असताना मोबाइलवर चॅटींग करत होता. ते पत्नीने पाहिल्यानंतर पत्नीने त्याला याबाबत विचारले. त्याचा राग पतीला आला. यावरुन त्याने पत्नीला शिवीगाळ केली. पत्नी आणि मुलाला त्याने बॅटने मारहाण केली. तसेच पत्नीचा गळा आवळून तिला जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. नंतर पत्नीला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात केले. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून, अधिक तपास उपनिरीक्षक नरेंद्र शिंदे करत आहेत.
कौटुंबिक वादातून सासऱ्याने केला सुनेचा खून
धायरी येथील रायकर मळा भागात कौटुंबिक वादातून सासऱ्यानेच सुनेचा खून केल्याची घटना शनिवारी उघडकीस आली आहे. सासऱ्याने सुनेचे डोके भिंतीवर आपटून तसेच दगडाने मारहाण करून तिचा खून केला आणि घराला कुलूप लावून सासरा पसार झाला आहे. पोलिस पसार झालेल्या सासऱ्याचा शोध घेत असून, याप्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. स्वाती तेजस चौधरी (वय ३१) असे मृत महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी सासरे भानुदास भास्कर चौधरी यांच्यावर नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत कुटूंबियांनी तक्रार दाखल केली आहे.