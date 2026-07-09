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बाईकवरून चोरटा आला अन् मोबाईल चोरून घेऊन गेला; नंतर परस्पर काढली रक्कम, ऑनलाईनच…

Updated On: Jul 09, 2026 | 03:56 PM IST
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सारांश

एरंडवणे येथील संत ज्ञानेश्वर नगर परिसरात तरुण राहण्यास आहे. ५ जुलै रोजी रात्री पावणेबाराच्या सुमारास पौड फाटा पुलाखाली पायी जात होता. त्यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञाताने मोबाईल हिसकावून पळ काढला.

बाईकवरून चोरटे आले अन् मोबाईल चोरून घेऊन गेले; नंतर परस्पर काढली रक्कम, ऑनलाईनच...

बाईकवरून चोरटे आले अन् मोबाईल चोरून घेऊन गेले; नंतर परस्पर काढली रक्कम, ऑनलाईनच...

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विस्तार

पुणे : कोथरूड परिसरात एका तरुणाचा मोबाईल हिसकावल्यानंतर त्यातील माहितीचा गैरवापर करून बँक खात्यातून ऑनलाईन पैसे वळते केले. नंतर तक्रारदाराच्या व्हॉट्सअॅपवरून त्यांच्या मित्र-मैत्रिणींना पैशांची गरज असल्याचे मेसेज पाठवून त्यांच्याकडून देखील पैसे मागविले असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या संपूर्ण प्रकारात मोबाईलसह एकूण ९२ हजार रुपयांचा फटका बसला आहे.

याप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०४, ३०३(२) आणि ३१८(२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत २४ वर्षीय तरुणाने तक्रार दिली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, एरंडवणे येथील संत ज्ञानेश्वर नगर परिसरात तरुण राहण्यास आहे. ५ जुलै रोजी रात्री पावणेबाराच्या सुमारास पौड फाटा पुलाखाली पायी जात होता. त्यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञाताने मोबाईल हिसकावून पळ काढला. अचानक घडलेल्या याप्रकारामुळे तक्रारदाराला काहीही प्रतिकार करता आला नाही. मोबाइल चोरीनंतर आरोपीने त्यातील माहितीचा वापर करून तक्रारदाराचे ऑनलाइन बँक खाते उघडले.

त्यानंतर वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये एकूण ६७ हजार रुपये ऑनलाइन ट्रान्सफर करण्यात आले. एवढ्यावरच न थांबता आरोपीने तक्रारदाराच्या व्हॉट्सअॅप खात्याचा वापर करून त्यांच्या मित्र-मैत्रिणींना पैशांची तातडीची गरज असल्याचे मेसेज पाठवले. या मेसेजवर विश्वास ठेवून एका मित्राने १० हजार रुपये, तर एका मैत्रिणीने १५ हजार रुपये यूपीआयद्वारे पाठवले. अशाप्रकारे मोबाईलची किंमत आणि ऑनलाईन व्यवहार मिळून तक्रारदाराचे एकूण ९२ हजार रुपयांचे नुकसान झाले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर तक्रारदाराने पोलिसांत तक्रार दिली आहे.

चोरट्यांनी हिसकावला आयफोन 

हातातील सुमारे ५० हजार रुपये किमतीचा अॅपल आयफोन १४ प्लस मोबाइल तिघा अनोळखी युवकांनी हिसकावून नेला. ही घटना ४ जुलै रोजी पहाटे ३.१५ वाजता घडली. आरोपींचे वय अंदाजे १७ ते १९ वर्षे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याप्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०४ (२) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत.

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Web Title: Thieves arrived on a bike and stole a mobile phone

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Published On: Jul 09, 2026 | 03:56 PM

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