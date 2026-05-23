नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु

लातूर : देशातील २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करणाऱ्या नीट पेपरफुटी प्रकरणी सीबीआयच्या अटकेत असलेला लातूरचा बालरोगतज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे आता माफीचा साक्षीदार झाला असून, तपासाच्या दृष्टीने हा एक मोठा दुवा मानला जात आहे. परंतु डॉ. शिरुरे पेपरफुटी प्रकरणाचा मास्टर माईंड कोण आहे, त्याचे नाव सांगू शकेल काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, डॉ. शिरुरे याने प्रा. प्रल्हाद (पी.व्ही.) कुलकर्णी ला क्लासेस घेण्यासाठी घर व हॉस्पिटलची जागा उपलब्ध करून दिली, असा संशय असून या माध्यमातून सीबीआयच्या हाती बरेच पुरावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पी.व्ही. कुलकर्णी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन क्लासेस घेत असे आणि त्याच्याबरोबर डॉ. शिरूरे याचे झालेले फोन कॉल्स संशयास्पद असल्याचा सीबीआयचा होरा आहे. या कॉल्सच्या माध्यमातून सीबीआयच्या हाती महत्त्वाचे पुरावे लागण्याची शक्यता आहे. असे समजते की, प्रा.पी. व्ही. कुलकर्णी हा डॉ. शिरुरे याचा गुरु असून, आता माफीचा साक्षीदार झाल्यानंतर हा शिष्य आपल्या गुरुबद्दल काय सांगतो, याबद्दल साहजिकच उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयची मोठी कारवाई
डॉ. शिरूरेचा मेव्हणा प्रवीण कुलकर्णी याच्या घरी एकाने परीक्षा दिली आणि पी. व्ही. कुलकर्णीने तो पेपर दिला असावा, असा सीबीआयला संशय आहे. सीबीआय त्या दिशेने तपास करीत आहे. दरम्यान, लातूर शहरातील औसा रोडवर असलेल्या देशमुख हॉस्पिटलकडे सीबीआयने आपला मोर्चा वळविला असून, सीबीआयच्या रडारवर लातूरमधील हा तिसरा डॉक्टर आला आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी देशमुख यांनी नीट पेपर विकत घेतला असावा असा सीबीआयला संशय आहे. त्या दृष्टीने सीबीआय धागेदोरे जुळविण्याच्या कामात आहे. पेपर विकत घेतलेले सगळेच पालक सीबीआयच्या रडारवर आले आहेत, हे विशेष.
आणखी काही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्याची कारवाई सीबीआय करीत असून, काल अंबाजोगाई येथे दोन विद्यार्थ्यांना सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. विद्यार्थ्यांना क्रॉस चेक करण्यासाठी समोरासमोर चौकशीही सुरू आहे. एकाच कुटुंबातील अनेक जण पेपरफुटीचे लाभार्थी असल्याचाही सीबीआयचा दाट संशय आहे. अंबाजोगाई येथे ताब्यात घेतलेले दोन्ही विद्यार्थी एकाच घरातले असून, त्यापैकी एक बहीण रिपीटर आहे तर भाऊ फ्रेशर आहे, असे समजते.
बालरोगतज्ज्ञ डॉ. स्वामी यांचीही सीबीआयने केली चौकशी
नांदेड येथे विकास पाटील याच्या घरी सुद्धा एक व्यक्ती पेपर देत असल्याचे आढळल्याचे कळते. दरम्यान, नीट पेपरफुटी प्रकरणी अटकेत असलेल्या सर्व आरोपींना पुण्यात एकत्र आणून त्यांची झाडाझडती समोरासमोर घेतली जात असून, यापूर्वीच्या २०२४ च्या पेपरफुटीतही शिवराज मोटेगावकरचा सहभाग होता काय, याचाही सीबीआय कसून तपास करीत आहे. या प्रकरणी लातूर येथील डॉ. स्वामी यांची चौकशी केली.