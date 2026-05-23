Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Third Doctor From Latur Has Come On Cbis Radar In Neet Paper Leak Case

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु

Updated On: May 23, 2026 | 03:52 PM IST
सारांश

देशातील २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करणाऱ्या नीट पेपरफुटी प्रकरणी सीबीआयच्या अटकेत असलेला लातूरचा बालरोगतज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे आता माफीचा साक्षीदार झाला असून, तपासाच्या दृष्टीने हा एक मोठा दुवा मानला जात आहे.

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

लातूर : देशातील २३ लाख विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करणाऱ्या नीट पेपरफुटी प्रकरणी सीबीआयच्या अटकेत असलेला लातूरचा बालरोगतज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे आता माफीचा साक्षीदार झाला असून, तपासाच्या दृष्टीने हा एक मोठा दुवा मानला जात आहे. परंतु डॉ. शिरुरे पेपरफुटी प्रकरणाचा मास्टर माईंड कोण आहे, त्याचे नाव सांगू शकेल काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, डॉ. शिरुरे याने प्रा. प्रल्हाद (पी.व्ही.) कुलकर्णी ला क्लासेस घेण्यासाठी घर व हॉस्पिटलची जागा उपलब्ध करून दिली, असा संशय असून या माध्यमातून सीबीआयच्या हाती बरेच पुरावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

पी.व्ही. कुलकर्णी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन क्लासेस घेत असे आणि त्याच्याबरोबर डॉ. शिरूरे याचे झालेले फोन कॉल्स संशयास्पद असल्याचा सीबीआयचा होरा आहे. या कॉल्सच्या माध्यमातून सीबीआयच्या हाती महत्त्वाचे पुरावे लागण्याची शक्यता आहे. असे समजते की, प्रा.पी. व्ही. कुलकर्णी हा डॉ. शिरुरे याचा गुरु असून, आता माफीचा साक्षीदार झाल्यानंतर हा शिष्य आपल्या गुरुबद्दल काय सांगतो, याबद्दल साहजिकच उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयची मोठी कारवाई

डॉ. शिरूरेचा मेव्हणा प्रवीण कुलकर्णी याच्या घरी एकाने परीक्षा दिली आणि पी. व्ही. कुलकर्णीने तो पेपर दिला असावा, असा सीबीआयला संशय आहे. सीबीआय त्या दिशेने तपास करीत आहे. दरम्यान, लातूर शहरातील औसा रोडवर असलेल्या देशमुख हॉस्पिटलकडे सीबीआयने आपला मोर्चा वळविला असून, सीबीआयच्या रडारवर लातूरमधील हा तिसरा डॉक्टर आला आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी देशमुख यांनी नीट पेपर विकत घेतला असावा असा सीबीआयला संशय आहे. त्या दृष्टीने सीबीआय धागेदोरे जुळविण्याच्या कामात आहे. पेपर विकत घेतलेले सगळेच पालक सीबीआयच्या रडारवर आले आहेत, हे विशेष.

आणखी काही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्याची कारवाई सीबीआय करीत असून, काल अंबाजोगाई येथे दोन विद्यार्थ्यांना सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. विद्यार्थ्यांना क्रॉस चेक करण्यासाठी समोरासमोर चौकशीही सुरू आहे. एकाच कुटुंबातील अनेक जण पेपरफुटीचे लाभार्थी असल्याचाही सीबीआयचा दाट संशय आहे. अंबाजोगाई येथे ताब्यात घेतलेले दोन्ही विद्यार्थी एकाच घरातले असून, त्यापैकी एक बहीण रिपीटर आहे तर भाऊ फ्रेशर आहे, असे समजते.

हे सुद्धा वाचा : NEET पेपरफुटी प्रकरणावरुन मावळ काँग्रेस आक्रमक; दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी

बालरोगतज्ज्ञ डॉ. स्वामी यांचीही सीबीआयने केली चौकशी

नांदेड येथे विकास पाटील याच्या घरी सुद्धा एक व्यक्ती पेपर देत असल्याचे आढळल्याचे कळते. दरम्यान, नीट पेपरफुटी प्रकरणी अटकेत असलेल्या सर्व आरोपींना पुण्यात एकत्र आणून त्यांची झाडाझडती समोरासमोर घेतली जात असून, यापूर्वीच्या २०२४ च्या पेपरफुटीतही शिवराज मोटेगावकरचा सहभाग होता काय, याचाही सीबीआय कसून तपास करीत आहे. या प्रकरणी लातूर येथील डॉ. स्वामी यांची चौकशी केली.

Web Title: Third doctor from latur has come on cbis radar in neet paper leak case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 03:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अवघ्या २० हजारात पूर्ण होणार MBBS? देशातील ‘या’ सर्वात स्वस्त सरकारी मेडिकल कॉलेजेस बद्दल आत्ताच जाणून घ्या..
1

अवघ्या २० हजारात पूर्ण होणार MBBS? देशातील ‘या’ सर्वात स्वस्त सरकारी मेडिकल कॉलेजेस बद्दल आत्ताच जाणून घ्या..

Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर
2

Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर

बारामती पोलिसांकडून आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश, सात आरोपी जेरबंद; तब्बल…
3

बारामती पोलिसांकडून आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश, सात आरोपी जेरबंद; तब्बल…

NEET पेपरफुटी प्रकरणावरुन मावळ काँग्रेस आक्रमक; दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी
4

NEET पेपरफुटी प्रकरणावरुन मावळ काँग्रेस आक्रमक; दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु

May 23, 2026 | 03:52 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM
Chanakya Niti: दिवसरात्र मेहनत करूनही जीवनात प्रगती का होत नाही? काय सांगते चाणक्य नीती

Chanakya Niti: दिवसरात्र मेहनत करूनही जीवनात प्रगती का होत नाही? काय सांगते चाणक्य नीती

May 23, 2026 | 03:50 PM
AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

May 23, 2026 | 03:45 PM
Rajat Patidar: रजत ‘रॉकेट’ पाटीदार! IPL चा नवा सिक्सर किंग; ख्रिस गेलही पडला फिका

Rajat Patidar: रजत ‘रॉकेट’ पाटीदार! IPL चा नवा सिक्सर किंग; ख्रिस गेलही पडला फिका

May 23, 2026 | 03:37 PM
Mumbai Crime: मुंबई विमानतळावर DRIची मोठी कारवाई; पोटात लपवलेल्या 11 कोटींच्या कोकेनसह चौघे अटकेत

Mumbai Crime: मुंबई विमानतळावर DRIची मोठी कारवाई; पोटात लपवलेल्या 11 कोटींच्या कोकेनसह चौघे अटकेत

May 23, 2026 | 03:36 PM
8000mAh बॅटरीसह Xiaomi च्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री! 200MP कॅमेऱ्याने वेधले यूजर्सचे लक्ष, किंमत वाचून व्हाल थक्क

8000mAh बॅटरीसह Xiaomi च्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री! 200MP कॅमेऱ्याने वेधले यूजर्सचे लक्ष, किंमत वाचून व्हाल थक्क

May 23, 2026 | 03:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM