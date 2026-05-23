Mumbai Crime: मुंबई विमानतळावर DRIची मोठी कारवाई; पोटात लपवलेल्या 11 कोटींच्या कोकेनसह चौघे अटकेत

Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर
कशी केली कारवाई ?
पहिली कारवाई ही विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारवर होती. डीआरआय अधिकाऱ्यांनी 22 मे 2026 ला यात पहिली कारवाई केली. इथिओपियातील अदिस अबाबाहून मुंबई विमानतळावर आलेल्या परदेशी महिला आणि पुरुष प्रवाशाला संशयावरून चौकशी केली होती. जेव्हा त्यांची अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी केल्यावर या दोघांनी विक्री साठी आणलेल्या अमली पदार्थांनी फुल असलेल्या कॅप्सूल थेट पोटात गिळल्याची कबुली दिली. त्या प्रवाशाला सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल होत. त्यामध्ये डॉक्टरांच्या मदतीने पोटातून तब्बल एक दोन नव्हे तर ८४ कॅप्सूल काढण्यात आल्या होत्या. या कॅप्सूलमध्ये एकूण 1.40 किलो कोकेन आढळून आल. ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत सुमारे 7 कोटी रुपयांच्या जवळ जाते. या दोघांनी कबुली दिल्यावर हे सगळं रैकेट बाहेर आल आहे.
चार जणांवर केली कारवाई
एनडीपीएस कायद्याअंतर्गत चार जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. दुसरी अशीच एक कारवाई करण्यात आली होती. ज्यामध्ये आफ्रिकन नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आल होत. त्यांच्या कडून जवळपास ४ कोटीचा माल ताब्यात घेण्यात आल होता. या सगळ्यांच एक मोठ कनेक्शनच असल्याचं समोर आल आहे. चार ही प्रवाशांना बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. दुसऱ्या कारवाईत ड्रग हे आदिस अबाबा वरून आणण्यात आल होत. यामध्ये तब्बल ६३ कैप्सूल होत्या. दोन्ही मिळून ११ कोटीचा माल जप्त करण्यात आला आहे. मुंबई मध्ये हा माल कुठे विकला जाणार होता? याची चौकशी केली जात आहे. मात्र DRI च्या कारवाई मुळे हे सगळ बाहेर आल आहे. मुंबई विमानतळावर यंत्रणा अलर्ट वर आहे.
Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत मुलगी बेपत्ता, न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या नातेवाईकांवरच पोलिसांचा गुन्हा
Ans: मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कारवाई करण्यात आली.
Ans: जप्त कोकेनची किंमत सुमारे 11.25 कोटी रुपये होती.
Ans: चार परदेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली.