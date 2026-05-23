Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Xiaomi 17 Max Launched With 8000mah Battery Starting Price Is 68000 Rupees Read Features Tech News Marathi

8000mAh बॅटरीसह Xiaomi च्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री! 200MP कॅमेऱ्याने वेधले यूजर्सचे लक्ष, किंमत वाचून व्हाल थक्क

Updated On: May 23, 2026 | 03:28 PM IST
सारांश

Xiaomi 17 Max Launched: नवा स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय? शाओमी दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्ससह एक नवीन स्मार्टफोन घेऊन आला आहे. या स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत 68,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. फोनमध्ये 6.9-इंच1.5K (1,200×2,608 पिक्सेल) अमोलेड डिस्प्ले आहे.

8000mAh बॅटरीसह Xiaomi च्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री! 200MP कॅमेऱ्याने वेधले यूजर्सचे लक्ष, किंमत वाचून व्हाल थक्क

8000mAh बॅटरीसह Xiaomi च्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री! 200MP कॅमेऱ्याने वेधले यूजर्सचे लक्ष, किंमत वाचून व्हाल थक्क

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Xiaomi 17 Max मध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.9-इंच 1.5K अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर, 16GB पर्यंत रॅम आणि 512GB पर्यंत स्टोरेजचा पर्याय मिळतो.
  • डिव्हाईसमध्ये 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 8000mAh बॅटरी आणि 200MP Leica-ट्यून्ड कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे.
Xiaomi Smartphone Launched: टेक दिग्गज कंपनी शाओमीने चीनमध्ये फ्लॅगशिप Xiaomi 17 लाइनअपमधील नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन Xiaomi 17 Max या नावाने लाँच केला आहे. कंपनीने ईव्हेंटदरम्यान लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये अनेक दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स देण्यात आले आहेत. शाओमी 17 मॅक्समध्ये शाओमी 17 सिरीजमधील सर्वात मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीने त्यांचा नवा स्मार्टफोन प्रिमियम सेगमेंटमध्ये लाँच केला आहे.

BSNL Recharge Plan: कमी पैशांत जास्त फायदे! केवळ 51 रुपयांत मिळवा 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी, कंपनीच्या नव्या ऑफरची सर्वत्र चर्चा

शाओमी 17 मॅक्सची किंमत आणि उपलब्धता

शाओमी 17 मॅक्स स्मार्टफोन कंपनीने 12GB + 256GB, 16GB+256GB, 12GB + 512GB आणि 16GB + 512GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. स्मार्टफोनच्या 12GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 4,799 म्हणजेच सुमारे 68,000 रुपये, 16GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 5,099 म्हणजेच सुमारे 72,000 रुपये, 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 5,399 म्हणजेच सुमारे 76,000 रुपये आणि टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडेल असलेल्या 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 5,799 म्हणजेच सुमारे 82,000 रुपये आहे. कंपनीचा नवीन स्मार्टफोन चीनमध्ये प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे. 25 मे पासून शाओमी ऑनलाईन स्टोअरवर या स्मार्टफोनची विक्री सुरु होणार आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन पिक्सल ब्लॅक, स्काय ब्लू आणि व्हाइट कलर ऑप्शनमध्ये खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य – Xiaomi) 

शाओमी 17 मॅक्सचे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

नवा स्मार्टफोन एक डुअल सिम हँडसेट आहे, जो शाओमीच्या अँड्रॉईड 16-बेस्ड HyperOS 3 वर चालतो. या फोनमध्ये 6.9-इंच1.5K (1,200×2,608 पिक्सेल) अमोलेड डिस्प्ले आहे, जो 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सँपलिंग रेट, 100 टक्के DCI-P3 कलर गॅमट, 3,500 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस, HDR10+ सपोर्ट, एचडीआर व्हिव्हिड, डॉल्बी व्हिजन आणि ड्रॅगन क्रिस्टल 3.0 प्रोटेक्शन दिले आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, या डिव्हाईसमध्ये धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP68 रेटिंग दिली आहे.

प्रोसेसर

लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दिला आहे, जो 3nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आला आहे आणि 4.6GHz ची पीक क्लॉक स्पीड ऑफर करतो. या फोनमध्ये अ‍ॅड्रेनो जीपीयू, क्वालकॉम एआय इंजिन, 16GB पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512GB पर्यंत यूएफएस 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज देखील दिले आहे. सुरक्षेसाठी नव्या फोनमध्ये 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कॅनर दिले आहे.

कॅमेरा

फोटोग्राफी आणि कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, शाओमी 17 मॅक्समध्ये Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिले आहे, ज्यामध्ये सॅमसंग HP9 सेंसर, 23mm फोकल लेंथ आणि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) सह 200-मेगापिक्सेल (f/1.65) चा प्राइमरी शूटर दिला आहे. या फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/2.4) चा पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा देखील आहे, जो 3x पर्यंत ऑप्टिकल झूम ऑफर करतो. यासोबतच फोनमध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/2.4) चा अल्ट्रावाइड कॅमेरा देखील दिला आहे, जो 102-डिग्रीचा फील्ड ऑफ व्यू देतो. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 32-मेगापिक्सेल (f/2.2) चा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. तो 4K/30 fps पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो.

Lenovo चं गेमर्सना खास सरप्राईज! 2K गेमिंग डिस्प्लेसह नवा स्मार्टफोन लाँच… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

बॅटरी

नव्या डिव्हाईसमध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 22.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्टसह 8,000mAh बॅटरी दिली आहे. कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5G, 4G LTE, वायफाय 7, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस, ग्लोनास, क्यूजेडएसएस आणि NavIC चा सपोर्ट देण्यात आला आहे. यामध्ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, IR ब्लास्टर, कलर टेम्परेचर सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, ई-कम्पास आणि बैरोमीटर सारखे सेंसर देण्यात आले आहेत.

Web Title: Xiaomi 17 max launched with 8000mah battery starting price is 68000 rupees read features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 03:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आकर्षक डिझाईन अन् 6000mAh बॅटरी… HMD Vibe 2 5G ने वाढवली यूजर्सची उत्सुकता, किंमत केवळ 10,999 रुपये
1

आकर्षक डिझाईन अन् 6000mAh बॅटरी… HMD Vibe 2 5G ने वाढवली यूजर्सची उत्सुकता, किंमत केवळ 10,999 रुपये

स्मार्टफोन मार्केट हादरलं! नव्या Realme 5G फोनने उडवली सर्वांची झोप… 50MP सोनी कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज
2

स्मार्टफोन मार्केट हादरलं! नव्या Realme 5G फोनने उडवली सर्वांची झोप… 50MP सोनी कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स
3

iQOO ने स्पर्धकांना फोडला घाम! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह नव्या स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, असे आहेत पावरफुल फीचर्स

Lenovo चं गेमर्सना खास सरप्राईज! 2K गेमिंग डिस्प्लेसह नवा स्मार्टफोन लाँच… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या
4

Lenovo चं गेमर्सना खास सरप्राईज! 2K गेमिंग डिस्प्लेसह नवा स्मार्टफोन लाँच… किंमत आणि फीचर्स जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
8000mAh बॅटरीसह Xiaomi च्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री! 200MP कॅमेऱ्याने वेधले यूजर्सचे लक्ष, किंमत वाचून व्हाल थक्क

8000mAh बॅटरीसह Xiaomi च्या नव्या स्मार्टफोनची एंट्री! 200MP कॅमेऱ्याने वेधले यूजर्सचे लक्ष, किंमत वाचून व्हाल थक्क

May 23, 2026 | 03:28 PM
Mumbai News: राज्यातील हजारो मंदिरांचा एल्गार! देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्याविरोधात ठिकठिकाणी दंड थोपटले

Mumbai News: राज्यातील हजारो मंदिरांचा एल्गार! देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्याविरोधात ठिकठिकाणी दंड थोपटले

May 23, 2026 | 03:25 PM
MLC Election 2026: विधान परिषदेसाठी काय आहे महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला? सर्वाधिक जागांसाठी भाजपकडून रस्सीखेच ?

MLC Election 2026: विधान परिषदेसाठी काय आहे महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला? सर्वाधिक जागांसाठी भाजपकडून रस्सीखेच ?

May 23, 2026 | 03:22 PM
दाटले ढग संकटाचे! अतिमहत्वाच्या सामन्याआधी KKR चा ‘हा’ स्टार खेळाडू बाहेर, आता प्ले ऑफसाठी…

दाटले ढग संकटाचे! अतिमहत्वाच्या सामन्याआधी KKR चा ‘हा’ स्टार खेळाडू बाहेर, आता प्ले ऑफसाठी…

May 23, 2026 | 03:16 PM
लॉकडाऊनच्या अफवांचा पर्यटनाला फटका; अनेक पर्यटक परतीच्या मार्गावर, हॉटेल व्यवसायावर परिणाम

लॉकडाऊनच्या अफवांचा पर्यटनाला फटका; अनेक पर्यटक परतीच्या मार्गावर, हॉटेल व्यवसायावर परिणाम

May 23, 2026 | 03:10 PM
750 कलाकार, 2700 VFX शॉट्स! निखिल सिद्धार्थच्या Swayambhu मध्ये दिसणार दृश्यांचा महाविस्फोट; समोर आली खास झलक

750 कलाकार, 2700 VFX शॉट्स! निखिल सिद्धार्थच्या Swayambhu मध्ये दिसणार दृश्यांचा महाविस्फोट; समोर आली खास झलक

May 23, 2026 | 03:05 PM
MeitY Internship 2026: कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! केंद्र सरकारच्या ‘MeitY’ मंत्रालयासोबत काम करत कमवा ₹३०,००० मानधन

MeitY Internship 2026: कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! केंद्र सरकारच्या ‘MeitY’ मंत्रालयासोबत काम करत कमवा ₹३०,००० मानधन

May 23, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM