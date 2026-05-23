NEET पेपरफुटी प्रकरणावरुन मावळ काँग्रेस आक्रमक; दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी

वडगाव मावळ : देशभर गाजत असलेल्या NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मावळ तालुका काँग्रेसच्या वतीने शुक्रवारी (दि.२२) मावळचे तहसीलदार विक्रम देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाद्वारे संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी मावळ तालुका काँग्रेस अध्यक्ष यशवंत मोहोळ, माजी अध्यक्ष बाळासाहेब ढोरे, तळेगाव शहराध्यक्ष विशाल वाळुंज, तालुका संपर्क प्रमुख राजू शिंदे, ज्येष्ठ नेते अॅड. खंडूजी तिकोणे, राजीव फलके, किरण मोकाशी, नितीन माने, सुधीर गायकवाड, युवक अध्यक्ष संदीप सातकर आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या NEET परीक्षेमध्ये झालेल्या कथित पेपर लीक प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष, मानसिक ताण आणि अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे. अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम घेऊन या परीक्षेची तयारी करत असतात. अशा महत्त्वाच्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार घडल्याने विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरत असून, शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.
माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, या प्रकरणामुळे मानसिक तणावाखाली येऊन चार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले असून, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सुमारे २२ लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य या प्रकरणामुळे धोक्यात आल्याची चिंता काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
हे सुद्धा वाचा : कराड अर्बन बँकेला राज्यभर विस्ताराचा हिरवा कंदील; रिझर्व्ह बँक व सहकार विभागाची मान्यता
काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या काय?