Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

NEET पेपरफुटी प्रकरणावरुन मावळ काँग्रेस आक्रमक; दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी

Updated On: May 23, 2026 | 11:31 AM IST
सारांश

देशभर गाजत असलेल्या NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मावळ तालुका काँग्रेसच्या वतीने शुक्रवारी (दि.२२) मावळचे तहसीलदार विक्रम देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले.

NEET पेपरफुटी प्रकरणावरुन मावळ काँग्रेस आक्रमक; दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वडगाव मावळ : देशभर गाजत असलेल्या NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मावळ तालुका काँग्रेसच्या वतीने शुक्रवारी (दि.२२) मावळचे तहसीलदार विक्रम देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाद्वारे संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी मावळ तालुका काँग्रेस अध्यक्ष यशवंत मोहोळ, माजी अध्यक्ष बाळासाहेब ढोरे, तळेगाव शहराध्यक्ष विशाल वाळुंज, तालुका संपर्क प्रमुख राजू शिंदे, ज्येष्ठ नेते अ‍ॅड. खंडूजी तिकोणे, राजीव फलके, किरण मोकाशी, नितीन माने, सुधीर गायकवाड, युवक अध्यक्ष संदीप सातकर आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 

निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या NEET परीक्षेमध्ये झालेल्या कथित पेपर लीक प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष, मानसिक ताण आणि अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे. अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम घेऊन या परीक्षेची तयारी करत असतात. अशा महत्त्वाच्या परीक्षेमध्ये गैरप्रकार घडल्याने विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरत असून, शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली आहे.

माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, या प्रकरणामुळे मानसिक तणावाखाली येऊन चार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले असून, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सुमारे २२ लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य या प्रकरणामुळे धोक्यात आल्याची चिंता काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

हे सुद्धा वाचा : कराड अर्बन बँकेला राज्यभर विस्ताराचा हिरवा कंदील; रिझर्व्ह बँक व सहकार विभागाची मान्यता

काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या काय?

  • NEET पेपर लीक प्रकरणाची निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी.
  • संबंधित दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
  • भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी परीक्षा व्यवस्थेत कडक सुधारणा करण्यात याव्यात.
  • प्रभावित विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यात यावा.
  • विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण लक्षात घेऊन समुपदेशन व मदत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
  • नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाने तातडीने योग्य ती पावले उचलावीत, अशी मागणी मावळ तालुका काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली. तसेच या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित प्रकरणात त्वरीत कारवाई करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.

Web Title: Congress workers in maval taluka have become aggressive over the neet paper leak issue

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 11:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“भाजपाने वोटचोरी करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली, मतदारयादीत घोळ करणा-यांना जेलमध्ये जावे लागेल,” – हर्षवर्धन सपकाळ
1

“भाजपाने वोटचोरी करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली, मतदारयादीत घोळ करणा-यांना जेलमध्ये जावे लागेल,” – हर्षवर्धन सपकाळ

मावळला पुन्हा ‘लाल दिवा’ मिळणार? आमदार सुनील शेळके यांच्या मंत्रीपदाच्या चर्चांना उधाण
2

मावळला पुन्हा ‘लाल दिवा’ मिळणार? आमदार सुनील शेळके यांच्या मंत्रीपदाच्या चर्चांना उधाण

वडगाव मावळ येथे इंद्रायणी भात बियाण्याचे वितरण केंद्र सुरू; शेतकऱ्यांसाठी उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध
3

वडगाव मावळ येथे इंद्रायणी भात बियाण्याचे वितरण केंद्र सुरू; शेतकऱ्यांसाठी उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध

‘महागाई करणारे सरकार हाय हाय’; काँग्रेसचा मोदी सरकारविरोधात हल्लाबोल, माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचे मेलोडी चॉकलेट वाटप
4

‘महागाई करणारे सरकार हाय हाय’; काँग्रेसचा मोदी सरकारविरोधात हल्लाबोल, माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचे मेलोडी चॉकलेट वाटप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH जिंकली पण RCB सरस! पराभवातही बंगळुरूचा ‘टॉप गेम’; पाहा कसं बदललं समीकरण

SRH जिंकली पण RCB सरस! पराभवातही बंगळुरूचा ‘टॉप गेम’; पाहा कसं बदललं समीकरण

May 23, 2026 | 02:46 PM
आकर्षक डिझाईन अन् 6000mAh बॅटरी… HMD Vibe 2 5G ने वाढवली यूजर्सची उत्सुकता, किंमत केवळ 10,999 रुपये

आकर्षक डिझाईन अन् 6000mAh बॅटरी… HMD Vibe 2 5G ने वाढवली यूजर्सची उत्सुकता, किंमत केवळ 10,999 रुपये

May 23, 2026 | 02:46 PM
Petrol-Diesel : 6 रुपयांनी पेट्रोल झालं स्वस्त; डिझेलचेही दर उतरले, कोणत्या सरकारने दिला दिलासा जाणून घ्या

Petrol-Diesel : 6 रुपयांनी पेट्रोल झालं स्वस्त; डिझेलचेही दर उतरले, कोणत्या सरकारने दिला दिलासा जाणून घ्या

May 23, 2026 | 02:45 PM
Work From Home Vastu Tips: कामात यश हवे असल्यास घरातील या दिशेला बसून करा ऑफिसचे काम

Work From Home Vastu Tips: कामात यश हवे असल्यास घरातील या दिशेला बसून करा ऑफिसचे काम

May 23, 2026 | 02:40 PM
Desi Bling: तेजस्वीच्या बालिश स्वभावामुळे करण कुंद्रा वैतागला? ‘देसी ब्लिंग’मध्ये केला नात्यावर खुलासा

Desi Bling: तेजस्वीच्या बालिश स्वभावामुळे करण कुंद्रा वैतागला? ‘देसी ब्लिंग’मध्ये केला नात्यावर खुलासा

May 23, 2026 | 02:38 PM
Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर

Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर

May 23, 2026 | 02:30 PM
NPT 2026 : अमेरिका-इराण वाद विकोपाला; संयुक्त राष्ट्रांमधील महाचर्चा सलग तिसऱ्यांदा फ्लॉप, इराणचा थेट अण्वस्त्रांचा इशारा

NPT 2026 : अमेरिका-इराण वाद विकोपाला; संयुक्त राष्ट्रांमधील महाचर्चा सलग तिसऱ्यांदा फ्लॉप, इराणचा थेट अण्वस्त्रांचा इशारा

May 23, 2026 | 02:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM