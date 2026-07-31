Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीची शक्यता! ट्रेडिंगसाठी तज्ज्ञांनी निवडले टॉप स्टॉक्स

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गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार वधारित राहिला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,३०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २७३.५५ अंकांनी, म्हणजेच ०.३५ टक्क्यांनी वाढून ७७,९२८.१५ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ६६.९५ अंकांनी, म्हणजेच ०.२८ टक्क्यांनी वाढून २४,३१७.१५ अंकांवर स्थिरावला. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी निवडलेल्या या शेअर्समध्ये टीएमपीव्ही, वर्धमान टेक्सटाइल्स आणि पीएनबी यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार मारुती सुझुकी इंडिया, आयटीसी, बजाज फिनसर्व्ह, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, अर्बन कंपनी, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज, स्विगी, टॉरेंट फार्मा, टाटा स्टील, मझागाव डॉक शिपबिल्डर्स, जेबीएम ऑटो, भारतीय रेलटेल कॉर्पोरेशन, एलआयसी गृहनिर्माण वित्त, अस्त्र मायक्रोवेव्ह प्रॉडक्ट्स या स्टॉक्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.
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चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी अॅव्हलॉन टेक्नॉलॉजीज, कर्नाटक बँक, तामिळनाडू पेट्रोप्रॉडक्ट्स, अतुल ऑटो आणि अडोर वेल्डिंग या पाच स्टॉक्सची शेअर्सची निवड केली आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, गणेश डोंगरे आणि आनंद राठी येथील वरिष्ठ व्यवस्थापक – तांत्रिक संशोधन यांनी आज खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये मॅरिको लिमिटेड, क्रेडिटॲक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेड, इंडसइंड बँक लिमिटेड आणि अदानी टोटल गॅस लिमिटेड यांचा समावेश आहे.