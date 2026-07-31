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Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीची शक्यता! ट्रेडिंगसाठी तज्ज्ञांनी निवडले टॉप स्टॉक्स

Updated On: Jul 31, 2026 | 08:33 AM IST
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सारांश

Share Market Update: आज, 31 जुलै रोजी भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात सपाट ते सकारात्मक राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. गिफ्ट निफ्टीच्या सकारात्मक संकेतांदरम्यान अनेक ब्रोकरेज संस्थांनी आजच्या ट्रेडिंगसाठी काही निवडक शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.

Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीची शक्यता! ट्रेडिंगसाठी तज्ज्ञांनी निवडले टॉप स्टॉक्स

Share Market Today: शेअर बाजारात तेजीची शक्यता! ट्रेडिंगसाठी तज्ज्ञांनी निवडले टॉप स्टॉक्स

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विस्तार
  • गिफ्ट निफ्टीच्या सकारात्मक संकेतांमुळे आज सेन्सेक्स आणि निफ्टी सपाट ते सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे.
  • प्रभुदास लिलाधर आणि चॉईस ब्रोकिंगच्या तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारासाठी अनेक शेअर्स खरेदीसाठी सुचवले आहेत.
  • मारुती सुझुकी, आयटीसी, पीएनबी, टाटा स्टील, इंडियन ऑइल, स्विगी आणि इतर प्रमुख शेअर्स आज गुंतवणूकदारांच्या फोकसमध्ये राहू शकतात.
India Share Market Update: ३१ जुलै रोजी आज भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, सपाट किंवा सकारात्मक पातळीवर उघडू शकतो, असा अंदाज भारतीय शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. गिफ्ट निफ्टीचा कल देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सपाट ते सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहे. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंद भावापेक्षा ७० अंकांच्या प्रीमियमवर, सुमारे २४,४२८ वर व्यवहार करत होता.

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गुरुवारी भारतीय शेअर बाजार वधारित राहिला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,३०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स २७३.५५ अंकांनी, म्हणजेच ०.३५ टक्क्यांनी वाढून ७७,९२८.१५ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ६६.९५ अंकांनी, म्हणजेच ०.२८ टक्क्यांनी वाढून २४,३१७.१५ अंकांवर स्थिरावला.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी निवडलेल्या या शेअर्समध्ये टीएमपीव्ही, वर्धमान टेक्सटाइल्स आणि पीएनबी यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार मारुती सुझुकी इंडिया, आयटीसी, बजाज फिनसर्व्ह, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, अर्बन कंपनी, सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज, स्विगी, टॉरेंट फार्मा, टाटा स्टील, मझागाव डॉक शिपबिल्डर्स, जेबीएम ऑटो, भारतीय रेलटेल कॉर्पोरेशन, एलआयसी गृहनिर्माण वित्त, अस्त्र मायक्रोवेव्ह प्रॉडक्ट्स या स्टॉक्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

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चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी अ‍ॅव्हलॉन टेक्नॉलॉजीज, कर्नाटक बँक, तामिळनाडू पेट्रोप्रॉडक्ट्स, अतुल ऑटो आणि अडोर वेल्डिंग या पाच स्टॉक्सची शेअर्सची निवड केली आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे सुमीत बागडिया, गणेश डोंगरे आणि आनंद राठी येथील वरिष्ठ व्यवस्थापक – तांत्रिक संशोधन यांनी आज खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये मॅरिको लिमिटेड, क्रेडिटॲक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेड, इंडसइंड बँक लिमिटेड आणि अदानी टोटल गॅस लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Stock market today 31 july gift nifty signals positive opening top stocks to watch

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Published On: Jul 31, 2026 | 08:33 AM

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