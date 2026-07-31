मसुरी ट्रिपमध्ये ‘झरीपानी कॅसल’ला नक्की भेट द्या; यालाच म्हणतात खरं ‘मुसाफिर कॅफे’

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झरीपानी कॅसल कोणी बनवला?
झरीपानी कॅसलची निर्मिती ब्रिटिश कंपनी क्राउन ब्रुअरीजने (Crown Breweries) १९३२ मध्ये करण्यात आली. त्याकाळी ते ब्रिटिश अधिकारी आणि सैनिकांसाठी एक अतिथीगृह आणि विश्रामस्थळ म्हणून वापरले जात होते. स्वातंत्र्यानंतर ही जागा पटियाला राजघराण्याजवळ गेली. उन्हाळ्यात विश्राम करण्यासाठी ते वास्तूचा वापर करत असायचे. यानंतर २००३ मध्ये बहरी कुटुंबाने ही जागी खरेदी केली आणि मग एका हेरिटेज बुटीक स्टेमध्ये त्याचे रुपांतर करण्यात आले. आता हे ठिकाण पर्यटकांंमध्ये खूप लोकप्रिय असून अनेक लोक राहण्यासाठी या ठिकाणाची निवड करतात.
आजूबाजूचे सुंदर दृष्य
झरीपानी कॅसलची खासियत म्हणजे इथून निर्सगाचे विहंगम दृष्य पाहता येते. हरवळीने भरलेले डोंगर, चिमण्यांचा चिवचिवाट आणि घनदाट जंगलांचे दृष्य मनाला फार सुख देऊन जाते. इथे सूर्यास्ताचेही सुंदर दृष्य पाहता येते.
आजूबाजूला फिरण्यासाठीची ठिकाणे
झरीपानी कॅसलपासून काही अंतरावर झरीपानी धबधबा आहे, इथे तुम्ही ट्रेकिंग आणि नेचर वाॅकचा अनुभव घेऊ शकता. याशिवाय, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तुम्हाला इथे पाहता येईल. हा मसूरीतील सर्वात उंच व्यू प्वाइंट्सपैकी एक आहे. तुम्ही इथे क्लाउड्स एंड आणि कंपनी गार्डनलाही भेट देऊ शकता. जर तुम्ही झरीपाणी कॅसलमध्ये राहत असाल, तर २-३ दिवसांच्या मुक्कामाचे नियोजन करा.
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फिरण्यासाठीचा उत्तम काळ?
जुलै ते सप्टेंबर दरम्यानचा काळ मसूरी फिरण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. जर गाडीने येत असाल तर याकाळात ट्रॅफिक आणि रस्ता दुर्घटना होण्याची शक्यता फार कमी असते. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर याकाळातही तुम्ही ट्रीप प्लॅन करु शकता. यावेळी इथे कमी गर्दी पाहायला मिळते.