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मसुरी ट्रिपमध्ये ‘झरीपानी कॅसल’ला नक्की भेट द्या; यालाच म्हणतात खरं ‘मुसाफिर कॅफे’

Updated On: Jul 31, 2026 | 08:41 AM IST
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सारांश

नेटफ्लिक्सवरील मुसाफिर कॅफे वेब सिरीजमधील सुंदर कॅफे प्रत्यक्षात मसुरीतील झरीपानी कॅसल आहे. निसर्गरम्य वातावरण, हेरिटेज वास्तू आणि शांत परिसरामुळे हे ठिकाण पर्यटकांसाठी खास आकर्षण ठरत आहे.

मसुरी ट्रिपमध्ये 'झरीपानी कॅसल'ला नक्की भेट द्या; यालाच म्हणतात खरं 'मुसाफिर कॅफे'

मसुरी ट्रिपमध्ये 'झरीपानी कॅसल'ला नक्की भेट द्या; यालाच म्हणतात खरं 'मुसाफिर कॅफे'

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विस्तार
  • मुसाफिर कॅफेमध्ये दिसणारे ठिकाण म्हणजे मसुरीतील झरीपानी कॅसल, जे 1932 मध्ये बांधले गेलेले ऐतिहासिक हेरिटेज प्रॉपर्टी आहे.
  • येथून हिरव्यागार दऱ्या, जंगलं, सूर्यास्ताची मनमोहक दृश्ये पाहता येतात.
  • जुलै ते सप्टेंबर हा मसुरी आणि झरीपानी कॅसलला भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम काळ मानला जातो.
जर तुम्ही अलिकडेच नेटफ्लिक्सवर रिलिज झालेली नवीन वेब सिरीज मुसाफिर कॅफे पाहिली असेल तर यातील कॅफे तुमच्या नक्कीच घर करुन राहिला असेल. हिरवळ, शांततामय.वातावरण आणि ओल्ड स्कूल व्हाईब्स जर तुम्हाला आवडत असतील तर ही बातमी तुमच्या कामाची ठरेल. सिरीजमध्ये हे कॅफे एका चित्रपटाच्या सीनसारखे दिसते परंतु सत्यात हा सेट नसून खरोखर असे ठिकाण अस्तित्वात आहे. हो, हे खरं आहे सिरीजमध्ये दाखवण्यात आलेला मुसाफिर कॅफे सत्यात आहे फक्त त्याचे नाव काहीसे वेगळे आहे. याचे नाव आहे झरीपानी कॅसल (Jharipani Castle). जर तुम्ही मसूरीला फिरण्याचा प्लॅन करत असाल तर हे कॅफे तुमच्या लिस्टमध्ये नक्कीच सामील करुन घ्या. इथून तुम्ही मसूरीचे सुंदर दृष्य पाहू शकता. चला ठिकाणाविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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झरीपानी कॅसल कोणी बनवला?

झरीपानी कॅसलची निर्मिती ब्रिटिश कंपनी क्राउन ब्रुअरीजने (Crown Breweries) १९३२ मध्ये करण्यात आली. त्याकाळी ते ब्रिटिश अधिकारी आणि सैनिकांसाठी एक अतिथीगृह आणि विश्रामस्थळ म्हणून वापरले जात होते. स्वातंत्र्यानंतर ही जागा पटियाला राजघराण्याजवळ गेली. उन्हाळ्यात विश्राम करण्यासाठी ते वास्तूचा वापर करत असायचे. यानंतर २००३ मध्ये बहरी कुटुंबाने ही जागी खरेदी केली आणि मग एका हेरिटेज बुटीक स्टेमध्ये त्याचे रुपांतर करण्यात आले. आता हे ठिकाण पर्यटकांंमध्ये खूप लोकप्रिय असून अनेक लोक राहण्यासाठी या ठिकाणाची निवड करतात.

आजूबाजूचे सुंदर दृष्य

झरीपानी कॅसलची खासियत म्हणजे इथून निर्सगाचे विहंगम दृष्य पाहता येते. हरवळीने भरलेले डोंगर, चिमण्यांचा चिवचिवाट आणि घनदाट जंगलांचे दृष्य मनाला फार सुख देऊन जाते. इथे सूर्यास्ताचेही सुंदर दृष्य पाहता येते.

आजूबाजूला फिरण्यासाठीची ठिकाणे

झरीपानी कॅसलपासून काही अंतरावर झरीपानी धबधबा आहे, इथे तुम्ही ट्रेकिंग आणि नेचर वाॅकचा अनुभव घेऊ शकता. याशिवाय, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तुम्हाला इथे पाहता येईल. हा मसूरीतील सर्वात उंच व्यू प्वाइंट्सपैकी एक आहे. तुम्ही इथे क्लाउड्स एंड आणि कंपनी गार्डनलाही भेट देऊ शकता. जर तुम्ही झरीपाणी कॅसलमध्ये राहत असाल, तर २-३ दिवसांच्या मुक्कामाचे नियोजन करा.

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फिरण्यासाठीचा उत्तम काळ?

जुलै ते सप्टेंबर दरम्यानचा काळ मसूरी फिरण्यासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. जर गाडीने येत असाल तर याकाळात ट्रॅफिक आणि रस्ता दुर्घटना होण्याची शक्यता फार कमी असते. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर याकाळातही तुम्ही ट्रीप प्लॅन करु शकता. यावेळी इथे कमी गर्दी पाहायला मिळते.

Web Title: Mussoorie jharipani castle real musafir cafe netflix series heritage stay travel guide

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Published On: Jul 31, 2026 | 08:40 AM

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