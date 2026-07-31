CJP Movie Announcement: CJP आंदोलनाची कथा आता रुपेरी पडद्यावर; आंदोलनामागचं राजकारण उलगडणार, सिनेमाचं नावही ठरलं

CJP Movie Announcement: नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरण आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आंदोलनाने देशभराचे लक्ष वेधून घेतले होते. या आंदोलनात देशभरातील तरुणांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. या चर्चित आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आंदोलनावर आता चित्रपटाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, चित्रपटाचे शीर्षक आणि अंदाजे बजेटही निश्चित करण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जयपूरचे गोविंद देव ‘ब्रह्मा’ यांनी दीर्घ संशोधन आणि पटकथा लेखनानंतर या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. निर्मात्यांच्या दाव्यानुसार, हा चित्रपट आंदोलनामागील अनेक पडद्यामागची सत्ये, राजकीय घडामोडी आणि आतापर्यंत समोर न आलेले पैलू उलगडून दाखवणार आहे
जंतर मंतर येथे झालेल्या CJP आंदोलनामुळे देशाच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला होता. चित्रपटात केवळ आंदोलनाची कथा नसून, त्यामागील नियोजन, पडद्यामागील राजकीय डावपेच आणि संपूर्ण घटनाक्रम सिनेमॅटिक पद्धतीने मांडला जाणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
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निर्मात्यांनी चित्रपटाचे ‘द अॅक्सिडेंटल कॉकरोच पार्टी’ (The Accidental Cockroach Party) हे शीर्षक अधिकृतपणे नोंदणी केले आहे. या वेगळ्या नावामुळे सोशल मीडियावर आधीच चर्चेला उधाण आले आहे.
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मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या चित्रपटासाठी सुमारे २० कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे. जंतर मंतर आंदोलनाचे वातावरण, तरुणांचा सहभाग आणि संपूर्ण घटनाक्रम मोठ्या पडद्यावर वास्तवदर्शी पद्धतीने सादर करण्याचा निर्मात्यांचा प्रयत्न असणार आहे. चित्रपटातील कलाकार आणि चित्रीकरणाबाबतची अधिकृत माहिती लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.