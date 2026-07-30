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चारित्र्यावर संशय, हुंड्यासाठी छळ अन्…; पुण्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या तीन संतापजनक घटना

Updated On: Jul 30, 2026 | 02:20 PM IST
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सारांश

नांदेड सिटी आणि काळेपडळ पोलिस ठाण्यांत महिलांच्या छळाचे एकूण तीन गुन्हे दाखल झाले आहेत. याप्रकरणांत पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन मारहाण करणे, माहेराहून पैसे आणायला लावणे असे आरोप केले आहेत.

चारित्र्यावर संशय, हुंड्यासाठी छळ अन्...; पुण्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या तीन संतापजनक घटना

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पुणे : राज्यासह देशभरात महिलांवरील छळाच्या घटना वाढल्या असून, अशातच आता पुण्यात तीन संतापजनक घटना घडल्या आहेत. नांदेड सिटी आणि काळेपडळ पोलिस ठाण्यांत महिलांच्या छळाचे एकूण तीन गुन्हे दाखल झाले आहेत. याप्रकरणांत पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन मारहाण करणे, माहेराहून पैसे, फर्निचर व दागिने आणण्यासाठी दबाव टाकणे, मानसिक छळ करणे तसेच तिहेरी तलाक उच्चारल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

 

नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात २७ वर्षीय विवाहितेने तक्रार दिली आहे. त्यानुसार, परसराम अंकुश सोनटक्के (वय ३४, रा. घारे कॉलनी, मंठा, जि. जालना) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विवाहानंतर सन २०१४ ते मे २०२६ या कालावधीत पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत शिवीगाळ, दमदाटी आणि मारहाण करण्यात आली. तसेच घर आणि व्यवसायासाठी माहेराहून पैसे आणण्याची मागणी करत शारीरिक व मानसिक छळ केल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे.

काळेपडळ पोलिस ठाण्यातील पहिल्या प्रकरणात २९ वर्षीय विवाहितेने रेनॉल्ड बेंजामिन फ्रान्सिस (वय ३६) याच्याविरोधात तक्रार दिली आहे. २८ जानेवारी २०१८ ते जुलै २०२६ या कालावधीत आरोपीने कोणतेही ठोस कारण नसताना पत्नीला वारंवार मारहाण केली. चारित्र्यावर संशय घेत अपशब्द वापरले आणि सातत्याने मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

काळेपडळ पोलिस ठाण्यातील दुसऱ्या प्रकरणात ३१ वर्षीय विवाहितेच्या तक्रारीवरून अब्दुल्ला रेजा अहमद शेख, रेजा अहमद शेख, खतीजा रेजा अहमद शेख आणि सानिया सईम सय्यद (सर्व रा. कोंढवा) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. १० जुलै २०२० ते १७ जुलै २०२६ या कालावधीत माहेराहून फर्निचर, पैसे, सोन्याचे दागिने आणण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच वडिलांचा फ्लॅट पतीच्या नावावर करण्यासाठी दबाव टाकत मारहाण केल्याचा आरोप आहे. तिहेरी तलाकला कायद्याने बंदी असतानाही पतीने तीन वेळा ‘तलाक’ उच्चारून विवाह संपुष्टात आणल्याचे सांगत धमकी दिल्याचाही आरोप केला आहे. या प्रकरणी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कायद्यासह विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तिन्ही प्रकरणांचा संबंधित पोलिस ठाण्यांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

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Web Title: Three shocking incidents of atrocities against women have occurred in pune

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Published On: Jul 30, 2026 | 02:20 PM

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