शुक्रवार, 31 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Akola »
  • Government Allocates A Massive 7000 Crore Fund For Farm Loan Waivers The Amount Will Soon Be Credited To Loan Accounts

शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडून तब्बल 7 हजार कोटींचा निधी; रक्कम लवकरच कर्जखात्यात होणार जमा

Updated On: Jul 31, 2026 | 08:29 AM IST
जाहिरात
सारांश

सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सादर केलेल्या लाभार्थी यादीच्या आधारे निधी वितरणाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पुरवणी मागण्यांत योजनेसाठी २०५५२ कोटींची तरतूद करण्यात आली.

शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडून तब्बल 7 हजार कोटींचा निधी; रक्कम लवकरच कर्जखात्यात होणार जमा

शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडून तब्बल 7 हजार कोटींचा निधी; रक्कम लवकरच कर्जखात्यात होणार जमा (फोटो - istock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अकोला : राज्यात शेतकऱ्यांना दिलासा देत राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत पात्र शेतकरी कर्जखात्यांना लाभाची रक्कम वितरित करण्यासाठी 7 हजार कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय सहकार विभागाने काढला आहे. योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांची रक्कम थेट कर्जखात्यांत जमा करण्यात येणार आहे.

सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सादर केलेल्या लाभार्थी यादीच्या आधारे निधी वितरणाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पुरवणी मागण्यांत योजनेसाठी २०५५२ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, त्यातील पहिल्या टप्प्यात ७ हजार कोटी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. निधी वितरणाची जबाबदारी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या नियंत्रणाखाली पार पडणार असून, पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम वेळेत जमा करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना आहेत.

Yavatmal News : पीकविमा अर्जप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव ! परिसरातील शेतकरी संभ्रमात; नुकसानभरपाईबाबत अनिश्चितता

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी १७ लाख शेतकऱ्यांची पहिली लाभार्थी यादी तयार झाली असून, १० ऑगस्टला दुसरी यादी जाहीर केली जाईल, अशी माहिती सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. राज्यातील ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांपैकी ३२ लाखांना कर्जमाफी, तर २४ लाखांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. प्रोत्साहन लाभार्थ्यांची स्वतंत्र यादी सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध होईल.

कर्जमाफीसाठी २०.२१ लाख शेतकऱ्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून, तर सुमारे ६ लाखांनी व्यावसायिक बँकांकडून पीक कर्ज घेतले आहे. लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी त्यांचा डेटा आयकर विभागाकडे पडताळणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. तसेच, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी (ओटीएस) योजना सुरू करण्यात येणार आहे. कर्जमाफी, ओटीएस आणि प्रोत्साहन लाभ या तिन्ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

पीकविमा अर्जप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव

पीकविमा अर्ज भरताना अटी-शर्तीची पुरेशी माहिती न दिल्याने अनेक शेतकरी भविष्यात विमा दाव्यांपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करत असून, प्रक्रियेत पारदर्शकतेची मागणी जोर धरत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी दरवर्षी पीकविमा काढत असले तरी अर्ज भरताना असलेल्या अटी व शर्तीबाबत अनेकांना पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. विशेषतः कॉमन सव्र्व्हिस सेंटर (सीएससी) मार्फत अर्ज भरताना नियम, घोषणापत्र आणि संमतीपत्रातील बाबी समजावून सांगितल्या जात नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत.

Web Title: Government allocates a massive 7000 crore fund for farm loan waivers the amount will soon be credited to loan accounts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 31, 2026 | 08:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लज्जास्पद! कॅब चालकांची अरेरावी! ५२२ चा प्रवास ११५० रुपयांत? Pune Airport वरील प्रकरण काय?
1

लज्जास्पद! कॅब चालकांची अरेरावी! ५२२ चा प्रवास ११५० रुपयांत? Pune Airport वरील प्रकरण काय?

शेतकरी कर्जमुक्ती योजना; शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा,जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांचे निर्देश
2

शेतकरी कर्जमुक्ती योजना; शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा,जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांचे निर्देश

प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम, ग्रामपंचायत निधीच्या अपहारावरून एल्गार; पातूर पं.स. समोर ‘भीक मांगो’ आंदोलन
3

प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम, ग्रामपंचायत निधीच्या अपहारावरून एल्गार; पातूर पं.स. समोर ‘भीक मांगो’ आंदोलन

Akola News : रेल्वे गेटवरील उड्डाणपुलाचे काम संथगतीने सुरु; नागरिक संतप्त
4

Akola News : रेल्वे गेटवरील उड्डाणपुलाचे काम संथगतीने सुरु; नागरिक संतप्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lotus Significance: देवी लक्ष्मी आणि सरस्वती यांना कमळाचे फूलच का आहे प्रिय? जाणून घ्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Lotus Significance: देवी लक्ष्मी आणि सरस्वती यांना कमळाचे फूलच का आहे प्रिय? जाणून घ्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व

Jul 31, 2026 | 09:25 AM
Sudesh Berry on CJP: ‘PM मोदीजी विष्णूंचे अवतार..’, अभिनेता सुदेश बेरी यांचं वक्तव्य चर्चेत, CJPवरही साधला निशाणा

Sudesh Berry on CJP: ‘PM मोदीजी विष्णूंचे अवतार..’, अभिनेता सुदेश बेरी यांचं वक्तव्य चर्चेत, CJPवरही साधला निशाणा

Jul 31, 2026 | 09:24 AM
Maharashtra Rain Update: पुढील 24 तास महत्त्वाचे! ‘या’ जिल्ह्यांत अतिवृष्टीची शक्यता, हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट

Maharashtra Rain Update: पुढील 24 तास महत्त्वाचे! ‘या’ जिल्ह्यांत अतिवृष्टीची शक्यता, हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट

Jul 31, 2026 | 09:22 AM
२ तास स्वत:ला बर्फात केलं दफन, व्यक्तीचा अनोख्या पराक्रमाची गिनीज वर्ल्ड रेकाॅर्डमध्ये झाली नोंद; Video Viral

२ तास स्वत:ला बर्फात केलं दफन, व्यक्तीचा अनोख्या पराक्रमाची गिनीज वर्ल्ड रेकाॅर्डमध्ये झाली नोंद; Video Viral

Jul 31, 2026 | 09:18 AM
CJP Movie Announcement: CJP आंदोलनाची कथा आता रुपेरी पडद्यावर; आंदोलनामागचं राजकारण उलगडणार, सिनेमाचं नावही ठरलं

CJP Movie Announcement: CJP आंदोलनाची कथा आता रुपेरी पडद्यावर; आंदोलनामागचं राजकारण उलगडणार, सिनेमाचं नावही ठरलं

Jul 31, 2026 | 08:52 AM
Maharashtra Breaking News Live Updates Today: राज्यात पावसाचा धुमाकूळ; पुणे, नाशिकच्या घाटमाथ्याला ‘रेड अलर्ट

LIVEMaharashtra Breaking News Live Updates Today: राज्यात पावसाचा धुमाकूळ; पुणे, नाशिकच्या घाटमाथ्याला ‘रेड अलर्ट

Jul 31, 2026 | 08:51 AM
ठाणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! जिजामाता उद्यानाच्या धर्तीवर ठाण्यात साकारणार आधुनिक प्राणी संग्रहालय

ठाणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! जिजामाता उद्यानाच्या धर्तीवर ठाण्यात साकारणार आधुनिक प्राणी संग्रहालय

Jul 31, 2026 | 08:45 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा