iPhone चार्ज होत नाहीये? सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाण्याआधी १ मिनिटांत चेक करा ही महत्त्वाची सेटींग, हजारो रुपयांची होईल बचत

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बऱ्याचदा आपल्याला वाटणारी समस्या मूळात इतकी मोठी नसते तर सेटिंगमधील काही बदल याचे कारण असू शकते. आज या लेखात आपण आयफोनमधील एका अशाच सेटींगविषयीची माहिती जाणून घेणार आहोत ज्याच्या मदतीने चार्जिंगची समस्या सहज घरबसल्या दूर करता येऊ शकते. चला ही कोणती सेटींग आहे ते जाणून घेऊया.
सर्वात आधी ही गोष्ट चेक करा
आयफोनला सर्व्हिस सेंटरमध्ये नेण्याआधी त्याचे चार्जिंग पोर्ट एकदा तपासून पाहा. आयफोन चार्ज न होण्यामागे ८०% कारणीभूत त्याचे चार्जिंग पोर्ट ठरत असते. अनेकदा चार्जिंग पोर्ट खराब झाले किंवा त्यात घाण जमा झाली की फोन चार्ज होत नाही.
चार्जिंग पार्टमधील घाण
आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की चार्जिंग पोर्टमध्ये घाण कशी जाऊ शकते. तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की, बऱ्याचदा आपण चार्जिंग पोर्टला घराबाहेर जाताना आपल्या बॅग किंवा पर्समध्ये कॅरी करतो ज्यामुळे बॅगेतील बारीक कण, धूळ आणि घाण यात जाऊन बसते. प्रत्येकवेळी आपण चार्जिंग केबल जेव्हा आत टाकतो तेव्हा ही घाण देखील त्याच्या आतमध्ये जाऊन बसते. हळूहळू लहान वाटणारी ही घाण वाढत जाते आणि मग समस्या निर्माण होऊ लागतात.
एका मिनिटांत साफ करा घाण
आयफोनच्या चार्जिंग पोर्टमध्ये जमा झालेली घाण दूर करणे फार सोपे आहे. यासाठी फक्त थोडी सावधानता बाळगणे महत्त्वाचे ठरु शकते. सर्वात आधी सुरक्षेच्या कारणास्तव आपल्या आयफोनला स्विच ऑफ करा. यानंतर टूथपिक किंवा सिम सिम इजेक्टर टूलच्या मदतीने सर्व घाण बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करा. लक्षात ठेवा. यासाठी कोणत्याही धारदार वस्तूचा जसे की सेफ्टी पिनचा वापर करु नका. यामुळे फोनच्या आतील भाग खराब होऊ शकते.
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टूथपिकचा वापर असा करा
टूथपिकच्या मदतीने चार्जिंग पोर्ट साफ करण्यासाठी सर्वप्रथम टूथपिकला हळूवारपणे आयफोनच्या चार्जिंग पोर्टमध्ये टाका. यानंतर हळूहळू यात अडकलेली सर्व घाण बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करा. चार्जिंग पोर्ट साफ केल्यानंतर केबल लावून तपासा. तुम्हाला दिसेल की, तुमचा फोन पूर्वासारखा चार्ज होत आहे. यानंतरही जर फोन चार्ज होत नसेल तर केबल आणि एडेप्टर तपासा. अनेकदा यात खराबी असल्यामुळेही फोन चार्ज होताना समस्या निर्माण होतात. याव्यतिरिक्त तुम्ही तुमच्या फोनला एकदा रिस्टार्ट करुनही पाहू शकता.