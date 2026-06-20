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Ulhasnagar crime: खुनाच्या प्रयत्नासह गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना बेड्या; उल्हासनगर क्राईम ब्रँचची धडक कारवाई

Updated On: Jun 20, 2026 | 03:40 PM IST
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सारांश

उल्हासनगर गुन्हे शाखेने विशेष मोहिमेअंतर्गत मोठी कारवाई करत बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात दाखल गंभीर गुन्ह्यातील दोन वाँटेड आरोपींना अटक केली आहे. दर्शन राजेश सोनवणे आणि एका विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला पोलिसांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे ताब्यात घेतले. आरोपींवर खुनाचा प्रयत्न, मारहाण आणि लूट यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • उल्हासनगर गुन्हे शाखेने बदलापूरमधील वाँटेड आरोपींना अटक केली.
  • आरोपी दर्शन सोनवणे आणि विधीसंघर्षग्रस्त बालकाचा समावेश.
  • आरोपींवर खुनाचा प्रयत्न, मारहाण आणि लुटीचे गंभीर गुन्हे दाखल.
उल्हासनगर: गुन्हेगारांविरोधात सुरू असलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत उल्हासनगर गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई केली आहे. बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात दाखल गंभीर गुन्ह्यातील दोन वाँटेड आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असून, यामध्ये एका विधीसंघर्षग्रस्त बालकाचाही समावेश आहे. गोपनीय माहितीच्या आधारे सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली.

गोपनीय माहितीच्या आधारे कारवाई

बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील वाँटेड आरोपी दर्शन राजेश सोनवणे (वय १९) आणि एक विधीसंघर्षग्रस्त बालक यांचा शोध सुरू होता. 19 जून रोजी पोलीस हवालदार राजेंद्र थोरवे यांना गोपनीय माहिती मिळाली की, दोघेही एकाच ठिकाणी उपस्थित आहेत. या माहितीच्या आधारे गुन्हे शाखेच्या पथकाने तत्काळ सापळा रचून दोघांनाही ताब्यात घेतले. त्यानंतर पुढील कारवाईसाठी त्यांना बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले.

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पोलीसांच्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या आरोपीविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न, मारहाण, लूट यांसह इतर गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत. गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई महत्त्वपूर्ण यश मानली जात आहे. ही कारवाई वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक योगेश आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीरंग गोसावी यांच्या नेतृत्वात पोलीस हवालदार राजेंद्र थोरवे, गणेश गावडे, योगेश वाघ, रितेश वंजारी, पोलीस शिपाई अशोक थोरवे तसेच महिला पोलीस शिपाई मनोरमा सावले यांच्या पथकाने पार पाडली. गुन्हेगारांविरोधातील मोहीम यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

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Frequently Asked Questions

  • Que: पोलिसांनी कोणाला अटक केली?

    Ans: दर्शन राजेश सोनवणे (वय 19) आणि एका विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला अटक करण्यात आली आहे.

  • Que: ही कारवाई कोणत्या पोलिसांनी केली?

    Ans: उल्हासनगर गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली.

  • Que: आरोपींवर कोणते गुन्हे दाखल आहेत?

    Ans: आरोपींवर खुनाचा प्रयत्न, मारहाण, लूट यांसह इतर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

Web Title: Ulhasnagar crime bedya accused of serious crime with attempted murder ulhasnagar crime branch crackdown

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Published On: Jun 20, 2026 | 03:40 PM

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