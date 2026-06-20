Ulhasnagar crime: खुनाच्या प्रयत्नासह गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना बेड्या; उल्हासनगर क्राईम ब्रँचची धडक कारवाई

गोपनीय माहितीच्या आधारे कारवाई
बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील वाँटेड आरोपी दर्शन राजेश सोनवणे (वय १९) आणि एक विधीसंघर्षग्रस्त बालक यांचा शोध सुरू होता. 19 जून रोजी पोलीस हवालदार राजेंद्र थोरवे यांना गोपनीय माहिती मिळाली की, दोघेही एकाच ठिकाणी उपस्थित आहेत. या माहितीच्या आधारे गुन्हे शाखेच्या पथकाने तत्काळ सापळा रचून दोघांनाही ताब्यात घेतले. त्यानंतर पुढील कारवाईसाठी त्यांना बदलापूर पश्चिम पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले.
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पोलीसांच्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या आरोपीविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न, मारहाण, लूट यांसह इतर गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल आहेत. गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने ही कारवाई महत्त्वपूर्ण यश मानली जात आहे. ही कारवाई वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक योगेश आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीरंग गोसावी यांच्या नेतृत्वात पोलीस हवालदार राजेंद्र थोरवे, गणेश गावडे, योगेश वाघ, रितेश वंजारी, पोलीस शिपाई अशोक थोरवे तसेच महिला पोलीस शिपाई मनोरमा सावले यांच्या पथकाने पार पाडली. गुन्हेगारांविरोधातील मोहीम यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
व्हॉट्सअॅप स्टेटसच्या वादातून कल्याणमध्ये गोळीबार! तरुणावर फायरिंग केल्यानंतर आरोपीने स्वतःवरच झाडली गोळी
आजकाल आपण एखाद्या व्यक्तीबद्दल प्रेम व्यक्त करताना आपण डीपी किवा व्हॉट्सअप स्टेटसला फोटो ठेवून प्रेम व्यक्त करतो. आज काल आवडत्या व्यक्तीच स्टेटस ठेवणं हे अलीकडे फैशन झाली आहे. मात्र याच डीपी फोटो वरून गोळीबार झाल्याचे समोर आले आहे. एका तरुणावर गोळीबार करण्यात आला आहे. याच कारण म्हणजे या प्रकरणातील गोळीबार करणारा व्यक्तीच्या दुश्मनचा फोटो ठेवला म्हणून त्याने असे केल्याचे समोर आले आहे. मोनू फुलारे याच्यावर गोळीबार केल्याची घटना घडली आहे. मात्र सुदैवाने तो गोळीबारातून बचावला.
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Ans: दर्शन राजेश सोनवणे (वय 19) आणि एका विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला अटक करण्यात आली आहे.
Ans: उल्हासनगर गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली.
Ans: आरोपींवर खुनाचा प्रयत्न, मारहाण, लूट यांसह इतर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.