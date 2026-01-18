Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

UP Crime: कुशीनगरमध्ये नराधमाचा अमानुष धुमाकूळ; आई-पत्नीची विटांनी ठेचून केली हत्या, नंतर कवटीतील मांस…

उत्तर प्रदेशातील कुशीनगरमध्ये 30 वर्षीय सिकंदर गुप्ताने आई आणि पत्नीची छतावर विटांनी ठेचून निर्घृण हत्या केली. कवटीतील मांस खाल्ल्याचा आरोप आहे. आरोपी ताब्यात असून मानसिक तपासणी सुरू आहे.

Jan 18, 2026 | 03:00 PM
  • कुशीनगरच्या परसा गावात आई व पत्नीची अमानुष दुहेरी हत्या
  • आरोपीला दारू व गांजाचे व्यसन; मानसिक अस्थिरतेचा संशय
  • दोन तासांत आरोपी अटकेत, मानसिक स्थितीची तपासणी सुरू
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. एका ३० वर्षीय नराधमाने आपल्या आई आणि पत्नीला त्यांच्या घराच्या छतावर बेदम मारहाण करून हत्या केली. आधी बेदम मारहाण केली, नंतर दोघींचेही डोके विटांनी फोडले. एवढेच नाही तर कवटीतील मांस काढून खाल्ले आणि दोघांच्या कवटीतील मांस खाली फेकल्याचे समोर आले. या घटनेने संपूर्ण गाव भयभीत झाले असून गावात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले असून, त्याची मानसिक स्तिथी देखील तपासली जात आहे. मात्र त्यांनी हत्या का केली, या हत्येमागचं नेमकं कारण काय? जाणून घ्या.

Dharashiv Crime: सावत्र आईला मूल झाल्यास संपत्तीत वाटेकरी वाढतील… रागातून १७ वर्षीय मुलाने बापाचा खून

काय नेमकं घडलं?

आरोपीचे नाव सिकंदर गुप्ता (वय वर्ष 30) असे आरोपीचे नाव आहे. आरोप हा मुंबईत मजूर म्हणून काम करत होता. तो एका महिन्यापूर्वीच गावी परतला होता. सिकंदरची पत्नी प्रियंका (वय वर्ष 28) आणि आई रूना देवी (वय वर्ष 60) हे घराच्या छतावर होते. सकाळच्या सुमारास आरोपीनं दोघांवर प्राणघातक हल्ला केला. वीट उचलून दोघांची डोकी फोडली. या हल्ल्यामुळे त्या दोघांचाही जागीच जीव गेला. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, सिकंदरने कवटीचे मांस खाण्यास सुरूवात केली. तसेच मांसाचे तुकडे फेकण्यास सुरूवात केली.

हत्येनंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला. या भयंकर घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी आरोपीवर दुहेरी हत्याकांडाचा गुन्हा दाखल केले. दोन तासांनंतर आरोपीला पकडण्यात पोलिसांना यश आले. पोलीस आरोपीची मानसिक स्थिती देखील तपासात आहेत.

दारू आणि गांजाचे व्यसन

सिकंदरचे लग्न चार वर्षांपूर्वी मोठ्या थाटामाटात झाले. मात्र, सिकंदर दररोज दारू पित होता. या व्यसनामुळे दोघांमध्ये प्रचंड भांडणे व्हायची. याच भांडणातून आरोपीनं क्रूर पद्धतीनं आई आणि पत्नीला संपवलं असल्याची माहिती आहे. गावकऱ्यांचा आरोप आहे की, सिकंदरला दारू आणि गांजाचे व्यसन होते. तो वारंवार पत्नी आणि आईला मारहाण करायचा. तसेच दोघांना जीवे मारण्याची धमकी देखील देत होता.

अटकेनंतर संवाद साधण्यास तयार नव्हता

लखनऊ येथील वरिष्ठ क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ पीके खत्री म्हणतात, कुशीनगरमधील आरोपी मनोविकाराने ग्रस्त असल्याचे दिसून येत आहे. ही एक गंभीर मानसिक आरोग्य स्थिती आहे. आरोपीला जेव्हा ताब्यात घेण्यात आले, तेव्हा तो खूप अस्वस्थ होत. तसेच संवाद साधण्यास तयार नव्हता. त्याची मानसिक स्थिती पूर्णपणे बिघडली असल्याचं दिसून येत आहे”. सध्या या प्रकरणानंतर परिसरात खळबळ उडाली असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर जिल्ह्यातील परसा गावात.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: सिकंदर गुप्ता (वय 30), मुंबईत मजूर म्हणून काम करणारा.

  • Que: पोलिसांची पुढील कारवाई काय?

    Ans: दुहेरी हत्येचा गुन्हा दाखल करून आरोपीची मानसिक तपासणी सुरू आहे.

Jan 18, 2026 | 03:00 PM

