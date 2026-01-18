Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Big Accident In Pune Solapur Highway 5 Deaths Mohol Marathi News

Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

मोहोळ पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होऊन पोलीस मदत पुरवून आवश्यक ती उपाय योजना करण्यात आली. हा अपघात अत्यंत भीषण असून मृतदेह पूर्णतः वाहनामध्ये अडकले होते.

Updated On: Jan 18, 2026 | 01:26 PM
Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट...; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

सोलापूर-पुणे हायवेवर अपघात (फोटो- टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे-सोलापूर महामार्गावर अपघत
5 जण जागीच ठार तर एक जखमी
वाहन रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या झाडावर आदळली

मोहोळ: पुणे-सोलापूर या महामार्गावर मोहोळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत देवडी पाटी येथे शनिवार दि 17 जानेवारी रोजी रात्री 11.45 वाजण्याच्या सुमारास वाहन चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्याने वाहन रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर थडकल्याने भीषण अपघात होऊन 5 जण जागीच ठार झाले तर एक महिला जखमी झाली आहे.

याबाबत मोहोळ पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पनवेल येथून अक्कलकोट येथे देवदर्शनासाठी निघालेली कार (MH-46 Z 4536) या वाहनाच्या चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने वाहन रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर जोरात आदळून हा अपघात झाला.

या वाहनामध्ये एकूण सहा प्रवासी (तीन पुरुष व तीन महिला) होते. सर्व प्रवासी एकमेकांचे मित्र असल्याचे समजून येत आहे. अपघातात पाच प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला असून यामध्ये अर्चना तुकाराम भंडारे (वय 47 वर्ष), माला रवी साळवे (वय 40 वर्ष), विशाल नरेंद्र भोसले (वय 41 वर्ष), अमर पाटील (वय 37 वर्ष), आनंद माळी (वय 40 वर्ष), सर्वजण रा. पनवेल खारघर जि रायगड हे पाच जण जागीच ठार झाले असून ज्योती जयदास टाकले, रा. सेक्टर 7, पनवेल, जि. रायगड ही महिला जखमी झाली आहे. जखमी महिलेस तात्काळ उपचारासाठी प्रथम मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात तर नंतर एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तीची प्रकृती स्थिर आहे.

Pune Accident: संक्रांतीच्या खरेदीला निघालेल्या दोन सख्ख्या बहिणींवर काळाचा घाला; काळेवाडीत ट्रकच्या धडकेत दुर्दैवी मृत्यू

घटनेची माहिती मिळताच मोहोळ पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होऊन पोलीस मदत पुरवून आवश्यक ती उपाय योजना करण्यात आली. हा अपघात अत्यंत भीषण असून मृतदेह पूर्णतः वाहनामध्ये अडकले होते. त्यांना कार मधून बाहेर काढण्यासाठी जेसीबीच्या साहाय्याने कारचे दरवाजे तोडून बाहेर काढण्यात आले. कार रस्त्यापासून अंदाजे 10 ते 15 फूट अंतरावर झुडपांमध्ये अडकली होती. या घटनेचा अधिक तपास मोहोळ पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे करीत आहेत.

Kishori Shahane Car Accident: किशोरी शहाणेंच्या गाडीला धडक, अभिनेत्रीचा संताप, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाल्या…

108 व बुंगा फाईट ॲम्बुलन्सचे मदतकार्य

अपघात घटनास्थळी बुंगा फाईट ॲम्बुलन्स ने तत्काळ पोहोचत त्याठिकाणची परिस्थिती पाहून कारमध्ये अडकलेल्या मृताना बाहेर काढण्यासाठी जेसीबी बोलावून कारचे दरवाजे तोडून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी मदत केली. तर एक महिला ही गाडी झाडाला धडकताच तिच्या बाजूकडील दरवाजा हा उघडल्यामुळे ती उडून बाहेर पडली होती त्यामुळे तिला जखमी अवस्थेत 108 ॲम्बुलन्स मध्ये तत्काळ प्रथम मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात तर नंतर एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. बुंगा फाईट च्या ॲम्बुलन्स मध्ये इतर पाच जणांचे मृतदेह मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी दाखल केले आहेत.

Web Title: Big accident in pune solapur highway 5 deaths mohol marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 01:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मैं फिजिकली किसी और से…’, शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूनंतर पराग त्यागी करणार दुसरे लग्न? म्हणाला,…
1

‘मैं फिजिकली किसी और से…’, शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूनंतर पराग त्यागी करणार दुसरे लग्न? म्हणाला,…

Crime News : तू माझ्यावर प्रेम कर, नाहीतर मी…; पुणे जिल्ह्यातील संतापजनक प्रकार
2

Crime News : तू माझ्यावर प्रेम कर, नाहीतर मी…; पुणे जिल्ह्यातील संतापजनक प्रकार

Solapur Accident: सोलापूर-पुणे महामार्गावर काळाचा घाला; देवदर्शनासाठी निघालेल्या कारचा भीषण अपघात, 5 ठार
3

Solapur Accident: सोलापूर-पुणे महामार्गावर काळाचा घाला; देवदर्शनासाठी निघालेल्या कारचा भीषण अपघात, 5 ठार

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना
4

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

Jan 18, 2026 | 01:26 PM
Gujrat News: पतीने नवीन मोबाईल घेऊन देण्यास दिला नकार आणि…, २२ वर्षीय महिलेने गळफास घेतला

Gujrat News: पतीने नवीन मोबाईल घेऊन देण्यास दिला नकार आणि…, २२ वर्षीय महिलेने गळफास घेतला

Jan 18, 2026 | 01:19 PM
जुन्नर तालुक्यात राजकीय रणधुमाळी; ओतूर-रोहोकडी गणात इच्छुकांची ‘कंबर कसली’

जुन्नर तालुक्यात राजकीय रणधुमाळी; ओतूर-रोहोकडी गणात इच्छुकांची ‘कंबर कसली’

Jan 18, 2026 | 01:16 PM
Latur ZP Elections 2026: लातूर महानगरपालिका विजयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज!

Latur ZP Elections 2026: लातूर महानगरपालिका विजयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज!

Jan 18, 2026 | 01:14 PM
Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

Jan 18, 2026 | 01:12 PM
Delhi Bagdogra Flight Bomb : दिल्ली-बागडोगरा विमानात बॉम्ब..! वॉशरुममध्ये सापडली चिठ्ठी अन् करावे लागले Emergency Landing

Delhi Bagdogra Flight Bomb : दिल्ली-बागडोगरा विमानात बॉम्ब..! वॉशरुममध्ये सापडली चिठ्ठी अन् करावे लागले Emergency Landing

Jan 18, 2026 | 01:08 PM
रीलच्या नादात पवित्रतेची सीमारेषा ओलांडली? लाल साडी, हातात मडकं अन् महिलेने थेट स्मशानात जाऊन बनवली रील; Video Viral

रीलच्या नादात पवित्रतेची सीमारेषा ओलांडली? लाल साडी, हातात मडकं अन् महिलेने थेट स्मशानात जाऊन बनवली रील; Video Viral

Jan 18, 2026 | 01:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM