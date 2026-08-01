शनिवार, 1 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Uttar Pradesh Crime Chilli Powder In The Eyes A Blow With A Shovel Handle And The Murder Of The Father In Law A Teacher Daughter In Laws Chilling Plotwhat Was The Motive

Uttar Pradesh Crime: डोळ्यात मिरचीपूड, फावड्याच्या दांड्याने वार अन् सासऱ्याची हत्या; शिक्षिका सुनेचा थरारक कट, कारण काय?

Updated On: Aug 01, 2026 | 01:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज येथे संपत्तीच्या वादातून शिक्षिका सुनेने सासऱ्याची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली. सासऱ्यांच्या डोळ्यात मिरचीपूड टाकून फावड्याच्या लाकडी दांड्याने वार करण्यात आले. मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचाही प्रयत्न झाला. पोलिसांनी चार तासांत सुनेसह चौघांना अटक केली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • संपत्तीच्या वादातून शिक्षिका सुनेने सासऱ्याच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप.
  • डोळ्यात मिरचीपूड टाकून फावड्याच्या लाकडी दांड्याने वार करून हत्या.
  • पोलिसांनी चार तासांत मुख्य आरोपी सुनेसह चौघांना अटक केली.
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका शिक्षिका असलेल्या सुनेने आपल्या सासऱ्याची निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. सुनेने आधी डोळ्यात मिरचीपूड टाकली त्यांनतर इतर साथीदारांच्या मदतीने फावड्याच्या लाकडी दांड्याने डोक्यावर गंभीर वार करून त्यांचा जीव घेतला. हत्या केल्यांनतर मृतदेहाची विल्हेवाट देखील लावण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज जिल्ह्यातील ही घटना आहे.

Palghar Crime: 8 महिन्यांच्या बाळाला घेऊन माहेरी निघाली अन् घडलं भयंकर; सासऱ्याच्या धक्क्याने सुनेचा जागीच मृत्यू

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव सच्चाराम गुप्ता असे आहे. सच्चाराम गुप्तता यांना दोन मुले आहेत. त्यांची मोठी सून शोभा हिची मागणी होती की सासऱ्याने सगळी संपत्ती तिच्या नावावर करावी. मात्र सच्चाराम यांना आपल्या दोन्ही मुलांना संपत्तीचा समान वाटा द्यायचा होता. याच कारणावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून कुटुंबात वाद सुरू होता आणि हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयापर्यंतही पोहोचले होते. तरीही वाद काही मिटला नाही. यामुळे सुनेने आपल्या सासऱ्यांची हत्या करण्याचं ठरवलं.

कशी केली हत्या?

सुनेने सासऱ्यांना वाटाघाटीच्या बहाण्याने घरी बोलावून घेतले. गप्पा मारत असतांना हा वाद विकोपाला गेला. शोभाने सासऱ्यांच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकली, ज्यामुळे ते वेदनेने जमिनीवर कोसळले. त्यांनतर तिथे आधीच उपस्थित असलेल्या रमेश गुप्ता आणि धनई यादव या कथित डॉक्टराने त्यांना पकडून ठेवले, तर शोभाने फावड्याच्या लाकडी दांड्याने सासऱ्यांच्या डोक्यावर सपासप वार केले. या भीषण हल्ल्यात सच्चाराम यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी श्रीकांत चौहान नावाच्या व्यक्तीला बोलावून मृतदेहाचा चेहरा कपड्याने बांधण्यात आला आणि रात्रीच्या वेळी तो शेजारच्या रिकाम्या भूखंडात फेकून देण्यात आला.

आरोपी अटकेत

या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाली. मृतदेह ताब्यात घेत पोलिसांनी केवळ चार तासांच्या आत या प्रकरणाचा छडा लावून मुख्य आरोपी सुनेसह चौघांना अटक केली आहे. हत्येत वापरलेला लाकडी दांडा आणि इतर महत्वाचे पुरावे पोलिसांनी हस्तगत केले आहे. या सर्व आरोपींवर संबंधित कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, पोलीस या घटनेचा पुढील तपास करत आहेत.

लग्न कर नाहीतर…, तिने लग्नाला नकार दिला, बाॅयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडचा गळा आवळत मृतदेहाला जिवंत जाळले; मध्य प्रदेशातील घटना

Web Title: Uttar pradesh crime chilli powder in the eyes a blow with a shovel handle and the murder of the father in law a teacher daughter in laws chilling plotwhat was the motive

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 01, 2026 | 01:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Palghar Crime: 8 महिन्यांच्या बाळाला घेऊन माहेरी निघाली अन् घडलं भयंकर; सासऱ्याच्या धक्क्याने सुनेचा जागीच मृत्यू
1

Palghar Crime: 8 महिन्यांच्या बाळाला घेऊन माहेरी निघाली अन् घडलं भयंकर; सासऱ्याच्या धक्क्याने सुनेचा जागीच मृत्यू

Palghar crime: ₹32 कोटींसाठी पार्टनरच्या हत्येची सुपारी; उद्योगपतीवर जीवघेणा हल्ला, 7 आरोपी अटकेत
2

Palghar crime: ₹32 कोटींसाठी पार्टनरच्या हत्येची सुपारी; उद्योगपतीवर जीवघेणा हल्ला, 7 आरोपी अटकेत

मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर! 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; हॉटेल चालकासह तिघे पोलिसांच्या ताब्यात
3

मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर! 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; हॉटेल चालकासह तिघे पोलिसांच्या ताब्यात

RTO Challan च्या नावाखाली सायबर जाळे; APK फाईल उघडताच खात्यातून 7.63 लाख लंपास
4

RTO Challan च्या नावाखाली सायबर जाळे; APK फाईल उघडताच खात्यातून 7.63 लाख लंपास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Uttar Pradesh Crime: डोळ्यात मिरचीपूड, फावड्याच्या दांड्याने वार अन् सासऱ्याची हत्या; शिक्षिका सुनेचा थरारक कट, कारण काय?

Uttar Pradesh Crime: डोळ्यात मिरचीपूड, फावड्याच्या दांड्याने वार अन् सासऱ्याची हत्या; शिक्षिका सुनेचा थरारक कट, कारण काय?

Aug 01, 2026 | 01:37 PM
Parliament Jobs: संसदेत नोकरी करायची आहे? जाणून घ्या येथील विविध पदांची पात्रता अन् पगार!

Parliament Jobs: संसदेत नोकरी करायची आहे? जाणून घ्या येथील विविध पदांची पात्रता अन् पगार!

Aug 01, 2026 | 01:32 PM
पुण्यातील सायबर सुरक्षा कंपनी Byteseal ची कमाल ! सुरक्षित पासवर्ड व्यवस्थापनासाठी बायोमेट्रिक प्लॅटफॉर्म

पुण्यातील सायबर सुरक्षा कंपनी Byteseal ची कमाल ! सुरक्षित पासवर्ड व्यवस्थापनासाठी बायोमेट्रिक प्लॅटफॉर्म

Aug 01, 2026 | 01:32 PM
Marathi Actress: “लग्नानंतर सासरी प्रचंड त्रास…’ ; मराठमोळ्या अभिनेत्रीने अखेर व्यक्त केली मनातील खंत

Marathi Actress: “लग्नानंतर सासरी प्रचंड त्रास…’ ; मराठमोळ्या अभिनेत्रीने अखेर व्यक्त केली मनातील खंत

Aug 01, 2026 | 01:30 PM
US-Iran War: ‘वेळ आली तर कारवाई अटळ’, ट्रम्प यांचा इराणला इशारा; इराणचे नौदल अन् हवाई दल उद्ध्वस्त केल्याचा दावा

US-Iran War: ‘वेळ आली तर कारवाई अटळ’, ट्रम्प यांचा इराणला इशारा; इराणचे नौदल अन् हवाई दल उद्ध्वस्त केल्याचा दावा

Aug 01, 2026 | 01:30 PM
The Paradise Teaser : नॅचरल स्टार नानीचा मोठा धमाका! ‘द पॅराडाइज’चा बहुप्रतीक्षित टीझर ‘या’ दिवशी होणार रिलीज

The Paradise Teaser : नॅचरल स्टार नानीचा मोठा धमाका! ‘द पॅराडाइज’चा बहुप्रतीक्षित टीझर ‘या’ दिवशी होणार रिलीज

Aug 01, 2026 | 01:28 PM
Amit Thackeray Speech: ‘मी विसरलो, खरंच सुचत नाही…’, अमित ठाकरे भाषणात अचानक थांबले, सभागृहात क्षणभर शांतता

Amit Thackeray Speech: ‘मी विसरलो, खरंच सुचत नाही…’, अमित ठाकरे भाषणात अचानक थांबले, सभागृहात क्षणभर शांतता

Aug 01, 2026 | 01:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा