बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Cyber Crime Black Market For Child Pornography Videos On Telegram Two Bcom Students Arrested By Cyber Police

Cyber Crime: टेलिग्रामवर बाल अश्लील व्हिडिओंचा काळाबाजार; बी.कॉम.च्या दोन विद्यार्थ्यांना सायबर पोलिसांकडून अटक

Updated On: Aug 05, 2026 | 08:26 AM IST
जाहिरात
सारांश

छत्रपती संभाजीनगर सायबर पोलिसांनी टेलिग्रामवर बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित अश्लील व्हिडिओ विकणाऱ्या बी.कॉम.च्या दोन विद्यार्थ्यांना अटक केली आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या या रॅकेटमध्ये एका फोटोसाठी ५ रुपये, तर व्हिडिओसाठी १०० ते ४९९ रुपये घेतले जात होते. तपासात ३,०४१ संशयित व्हिडिओंचे धागेदोरे समोर आले आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • टेलिग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित अश्लील व्हिडिओ विकणाऱ्या दोन बी.कॉम. विद्यार्थ्यांना अटक.
  • एका फोटोसाठी ५ रुपये, तर एका व्हिडिओसाठी १०० ते ४९९ रुपये आकारून बेकायदेशीर कमाई.
  • तांत्रिक तपासात ३,०४१ संशयित व्हिडिओंचे धागेदोरे; सुमारे २०० व्हिडिओ जप्त, पुढील फॉरेन्सिक तपास सुरू.
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सायबर पोलिसांनी अत्यंत धक्कादायक रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. मोबाईलच्या एका क्लिकवर आणि टेलिग्राम ग्रुपच्या माध्यमातून बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित अश्लील व्हिडिओंची विक्री करणाऱ्या बी.कॉम.च्या द्वितीय वर्षात शिकणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली आहे. झटपट पैशांच्या मोहापायी गेल्या दीड वर्षांपासून हा बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू असल्याचा प्राथमिक तपासात दावा करण्यात आला असून, या प्रकरणात हजारो संशयित व्हिडिओंचे धागेदोरे समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.

एका फोटोसाठी ५ रुपये, व्हिडिओसाठी ४९९ रुपये

तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, आरोपी एका फोटोसाठी ५ रुपये, तर एका व्हिडिओसाठी १०० ते ४९९ रुपये आकारत होते. विक्रीतून मिळणारी रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होत होती. पोलिसांची चाहूल लागताच आरोपींनी क्लाऊडवरील डेटा डिलीट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तांत्रिक तपासात तब्बल ३,०४१ संशयित व्हिडिओंचे धागेदोरे समोर आले. त्यापैकी सुमारे २०० व्हिडिओ पोलिसांच्या हाती लागले असून, उर्वरित डेटा फॉरेन्सिक तपासाच्या माध्यमातून पुनर्प्राप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

9 महिन्यांच्या बाळाचे तोंड फेव्हीक्विकने चिटकवण्याचा प्रयत्न; पुण्यात महिलेचं संतापजनक कृत्य

चार दिवसांत दुसरी मोठी कारवाई

विशेष म्हणजे, अवघ्या चार दिवसांपूर्वी अशाच प्रकारच्या गुन्ह्यात एका विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतरची ही दुसरी मोठी कारवाई मानली जात आहे. इंटरनेटचा गैरवापर, झटपट पैशांचा मोह आणि वाढते सायबर गुन्हे यामुळे तरुणाई नेमकी कोणत्या दिशेने चालली आहे, हा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

100 रुपयांचे आमिष, तोंड दाबून रिक्षात ओढलं; तीन नागरिकांनी वाचवला 10 वर्षीय चिमुकलीचा जीव

छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अवघ्या १० वर्षांच्या चिमुकलीला १०० रुपयांचे आमिष दाखवून रिक्षात ओढून नेण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या तत्परतेमुळे आणि दाखवलेल्या धैर्यामुळे एका चिमुकलीचे प्राण व भविष्य वाचले असून अपहरणाचा हा भयानक डाव उधळला गेला आहे. घडलेली घटना ही गजबजलेल्या शाहगंज बाजारात घडली.

Pune Crime : रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराकडून गावठी पिस्तूल जप्त; सिंहगड रस्ता पोलिसांची मोठी कारवाई

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी कोण होते?

    Ans: बी.कॉम.च्या द्वितीय वर्षात शिकणारे दोन विद्यार्थी.

  • Que: आरोपी कोणत्या माध्यमातून अश्लील व्हिडिओ विकत होते?

    Ans: टेलिग्राम ग्रुपच्या माध्यमातून.

  • Que: पोलिसांच्या तपासात किती संशयित व्हिडिओंचे धागेदोरे समोर आले?

    Ans: ३,०४१ संशयित व्हिडिओ.

Web Title: Cyber crime black market for child pornography videos on telegram two bcom students arrested by cyber police

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 08:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gujarat Crime: कारमधून बाहेर बोलावलं अन् चुलत भावावर केले 7 वार; तो मला मारणार होता…
1

Gujarat Crime: कारमधून बाहेर बोलावलं अन् चुलत भावावर केले 7 वार; तो मला मारणार होता…

Uttarpradesh Crime: पत्नी हरवल्याची तक्रार करणारा पतीच निघाला मारेकरी! मृतदेह नदीत फेकला आणि…
2

Uttarpradesh Crime: पत्नी हरवल्याची तक्रार करणारा पतीच निघाला मारेकरी! मृतदेह नदीत फेकला आणि…

Nagpur Crime: वेळेत डिलिव्हरी करणं पडलं महाग! डिलिव्हरी बॉयवर सहकाऱ्यांचा चाकूने सपासप वार
3

Nagpur Crime: वेळेत डिलिव्हरी करणं पडलं महाग! डिलिव्हरी बॉयवर सहकाऱ्यांचा चाकूने सपासप वार

Nagpur Crime News: कन्हान नदीत महिलेचा मृतदेह; आत्महत्या की घातपात? बेपत्ता मोबाईलमुळे वाढलं गूढ
4

Nagpur Crime News: कन्हान नदीत महिलेचा मृतदेह; आत्महत्या की घातपात? बेपत्ता मोबाईलमुळे वाढलं गूढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cyber Crime: टेलिग्रामवर बाल अश्लील व्हिडिओंचा काळाबाजार; बी.कॉम.च्या दोन विद्यार्थ्यांना सायबर पोलिसांकडून अटक

Cyber Crime: टेलिग्रामवर बाल अश्लील व्हिडिओंचा काळाबाजार; बी.कॉम.च्या दोन विद्यार्थ्यांना सायबर पोलिसांकडून अटक

Aug 05, 2026 | 08:26 AM
Pradeep Rawat Death: सिनेसृष्टीवर शोककळा! ‘गजनी’ फेम ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत यांचे निधन; ७४ व्या वर्षी संपला अभिनयाचा प्रवास

Pradeep Rawat Death: सिनेसृष्टीवर शोककळा! ‘गजनी’ फेम ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत यांचे निधन; ७४ व्या वर्षी संपला अभिनयाचा प्रवास

Aug 05, 2026 | 08:20 AM
देशातील अनेक राज्यांत पावसाचा हाहा:कार; हवामान विभागाने म्हटले, ‘पुढील 2 आठवडे…’

देशातील अनेक राज्यांत पावसाचा हाहा:कार; हवामान विभागाने म्हटले, ‘पुढील 2 आठवडे…’

Aug 05, 2026 | 08:17 AM
पारंपरिक चवीचा खमंग तडका! जेवणाची चव दुप्पट करण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत पापडाची चटणी

पारंपरिक चवीचा खमंग तडका! जेवणाची चव दुप्पट करण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत पापडाची चटणी

Aug 05, 2026 | 08:00 AM
एकेकाळी इंग्रजांनीच बनवलेले भारतातील हे ठिकाण परदेशांसाठी आहे बॅन, काय आहे कारण?

एकेकाळी इंग्रजांनीच बनवलेले भारतातील हे ठिकाण परदेशांसाठी आहे बॅन, काय आहे कारण?

Aug 05, 2026 | 08:00 AM
Numberlogy: मूलांक ४ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक ४ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Aug 05, 2026 | 08:00 AM
पावसाळ्यात का वाढतो Fungal Infections चा धोका? त्वचेसंबंधित दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

पावसाळ्यात का वाढतो Fungal Infections चा धोका? त्वचेसंबंधित दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Aug 05, 2026 | 07:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा