Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Uttarpradesh Crime A Woman And Her Lover Were Murdered By Slitting Their Throats And Her Sister Was Also Attacked

Uttarpradesh Crime: दुहेरी हत्याकांड! वहिनी व तिच्या प्रियकराची गळा चिरून हत्या, बहिणीवरही हल्ला; नंतर पोलीस ठाण्यात…

उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर जिल्ह्यात एका तरुणाने प्रेमसंबंधांच्या संशयातून वहिनी व तिच्या प्रियकराची चाकूने निर्घृण हत्या केली. बहिणीवरही हल्ला करण्यात आला. आरोपीने स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन सरेंडर केले.

Updated On: Jan 17, 2026 | 02:30 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • प्रेमसंबंधांना बहिणीचा पाठिंबा असल्याच्या रागातून दिलदार कुरैशीचा हल्ला
  • वहिनी जिकरा परवीन व तिचा प्रियकर फैजान ठार, बहिण मन्नू गंभीर जखमी
  • हत्येनंतर आरोपीचे थिरगांव पोलीस ठाण्यात थेट सरेंडर, चाकू जप्त
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने त्याच्या वाहिनीवर, वाहिनीच्या प्रियकरावर आणि बहिणीवरही धाधार शस्त्राने हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये हल्लेखोराच्या वहिनीचा आणि तिच्या प्रियकराच्या मृत्यू झाला आहे, तर त्याची बहीण गंभीररीत्या जखमी असल्याचे सांगितले आहे. येवढेच नाही तर हल्लेखोरांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन स्वतः सरेंडर देखील केलं.

Parbhani Crime: दिवाळीच्या रात्री वृद्ध दांपत्याची लूट अन् तरुणाचा खून; आरोपी अखेर गजाआड

काय नेमकं प्रकरण?

शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास आरोपी तरुणाने त्याच्या वाहिनीच्या प्रियकराची चाकूने गळा चिरून निर्घृण हत्या केली. त्यानंतर आपल्या बहिणीवर सुद्धा जीवघेणा हल्ला केला. एवढेच नाही तर आरोपीने लगेच त्याच्या वाहिनीवर आणि बहिणीवर हल्ला केला. या हल्ल्यात, त्याच्या वाहिनीचा सुद्धा मृत्यू झाला आहे. त्याची बहीण गंभीररीत्या जखमी झाली. त्यानंतर तो हसवा पोलीस स्टेशनमध्ये गेला आणि तिथे त्याने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. आरोपीचं नाव दिलदार कुरैशी असं आहे. ही घटना थिरगांव पोलीस स्टेशन हद्दीतील हसवा गावात घडली.

मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव फैजान (27), हल्लेखोरांची वाहिनी जिकरा परवीन (22) आणि बहीण मन्नू (21) असे आहे. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांना फैजान गावाबाहेर मृतावस्थेत आढळला, तर आरोपीची वहिनी आणि बहीण जखमी अवस्थेत आढळले. पोलिसांनी तातडीने दोघांना रुग्णालयात दाखल केले. मात्र तिथे डॉक्टरांनी जिकरा परवीन हिला मृत घोषित केले. पोलिसांनी मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवले आहेत. हत्येत वापरण्यात आलेला चाकू देखील पोलिसांनी जप्त केला आहे.

का केली हत्या?

पोलिसांनी दिलदारला अटक केली आहे. त्याने पोलीस चौकशीत सांगितले की, फैजान आणि त्याच्या वाहिनीचे प्रेमसंबंध सुरु होते. या दोघांच्या नात्याला त्याच्या बहिणीचा पाठिंबा होता. त्यामुळे, आरोपी तरुणाने या तिघांच्या हत्येची योजना आखली. या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध हत्या आणि हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या घटनेचा पुढील तपास करत आहे.

Telangana Crime: पत्नी माहेरून परत येईना, संतापलेल्या पतीने थेट सासरच्या घरालाच पेटवले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर जिल्ह्यातील हसवा गावात ही घटना घडली.

  • Que: या घटनेत किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: या हल्ल्यात वहिनी आणि तिचा प्रियकर अशा दोघांचा मृत्यू झाला.

  • Que: हल्ल्याचं कारण काय होतं?

    Ans: वहिनीचे प्रेमसंबंध आणि त्याला बहिणीचा पाठिंबा असल्याचा राग हे मुख्य कारण असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.

Web Title: Uttarpradesh crime a woman and her lover were murdered by slitting their throats and her sister was also attacked

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
1

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;
2

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी
3

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…
4

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रक होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रक होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM