Solapur Crime: विजेचा धक्का की घातपात? विवाहित महिलेचा मृत्यू; शिक्षक पतीवर गुन्हा दाखल

Crime News : चारित्र्यावरुन संशय अन् मारहाण; वडगाव मावळमध्ये जोडीदारानेच घेतला पत्नीचा जीव
काय घडलं नेमकं?
या घटनेत मृत्यू झालेल्या विवाहित महिलेचे नाव भाग्यश्री रवींद्र क्षीरसागर असे होते. घरामध्ये निष्काळजीपणे उघड्या विद्युत तारा ठेवल्यामुळे भाग्यश्री यांना विजेचा धक्का बसला. त्यांनतर त्या खाली पडून डोक्याला गंभीर मार लागल्याने त्यांचा मृत्यू झाला.
तिच्या भावाने माढा पोलीस पती रवींद्र क्षीरसागर विरोधात तक्रार दिली आहे. भाग्यश्री यांचे २०११ मध्ये रवींद्र क्षीरसागर यांच्यासोबत लग्न झाले होते. लग्नानंतर पतीकडून दारूच्या नशेत मारहाण, शिवीगाळ, माहेरहून दोन लाख रुपये आणण्याची मागणी करत मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जात होता. एवढेच नाही तर तो तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन वारंवार त्रास दिला जात होता असा आरोप भाग्यश्रीच्या माहेरच्यांनी केला आहे.
गुन्हा दाखल
या घटनेत घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात असल्याने या प्रकरणी शिक्षक पती रवींद्र क्षीरसागर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून खळबळ उडाली आहे.
सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. स्वयंघोषित अध्यात्मिक गुरु मनोहर भोसले उर्फ मनोहर मामा याला सोलापूर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्याचे समोर आले आहे. त्याच्यावर या आधी देखील आर्थिक फसवणूक, भोंदूगिरीसह बलात्कार सारखे 3 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. आधीच्या 3 गुन्ह्यात जामीनावर असलेला मनोहर मामा पुन्हा एकदा आर्थिक फसवणूक प्रकरणात पोलिसांच्या कोठडीत आहे. मनोहर मामा हा स्वतःला बाळुमामाचा अवतार म्हणवून घेत होता.
Ans: माढा तालुक्यातील उपळाई खुर्द येथे.
Ans: हा अपघात नसून घातपात असल्याचा संशय कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आहे.
Ans: पतीविरोधात गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.