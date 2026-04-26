Beed Crime: पत्नीला फोन केल्याचा राग; बीडमध्ये पतीवर लोखंडी रॉड-दगडांनी जीवघेणा हल्ला; ‘ती’ आता माझी आहे…

बीडच्या केज तालुक्यात पत्नीला फोन केल्याच्या कारणावरून पतीवर लोखंडी रॉड व दगडाने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. आरोपींनी धमकीही दिली. जखमी पतीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून गुन्हा नोंद झाला आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:25 PM
मोहोळमध्ये वृद्धेवर चाकूने हल्ला करून मंगळसूत्र लंपास; आरोपीला काही तासांतच बेड्या

  • पत्नीशी संपर्कावरून वाद, पतीवर हल्ला
  • लोखंडी रॉड व दगडाने मारहाण, गंभीर जखमी
  • आरोपींवर गुन्हा दाखल, तपास सुरू
बीड: बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीला फोन केला म्हणून पतीलाच लोखंडी रॉड आणि दगडाने मारहाण केल्याचे समोर आले आहे. पतीने पोलिसांत धाव घेतली असून दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना केज तालुक्यातील शिंदी फाटा परिसरात घडली. घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

काय घडलं नेमकं?

पंकज दादाराव वाघमारे हे विडा येथील रहिवासी आहे. ते गुरुवारी सकाळच्या सुमारास शिंदी फाट्याजवळील एका दुकानासमोर बसले होते. त्याचवेळी आरोपी दीपक उत्तम वाघमारे आणि त्याचा साथीदार प्रेम हे दोघे पाठीमागून येत त्यांनी पंकज यांना भेटले. या दरम्यान दोघांनीही पंकज यांच्याशी वाद घालत त्यांच्या पत्नीसोबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. ‘ती आता तुझी नसून माझी आहे’ असे म्हणत त्यांनी पंकज यांच्यावर हल्ला चढवला.

आरोपींनी लोखंडी रॉडने त्यांच्या पायावर आणि मांडीवर वार केले, तसेच डोक्यात दगड मारून गंभीर जखमी केले. एवढेच नाही तर पुन्हा पत्नीला फोन केल्यास जीवे मारण्याची धमकी पंकज याना दिली. या घटनेमुळे जखमी अवस्थेत पंकज यांनी तात्काळ पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा नोंदवत तपासाला सुरुवात केली. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

‘मुलीचं लग्न माझ्याशी लावा’ नाही तर…, गुन्हा दाखल; बीडमध्ये धक्कादायक प्रकार

बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने जबरदस्ती घरात घुसून तुमच्या मुलीचं लग्न माझ्यासोबत लाऊन द्या, अन्यथा तिच्या वडिलांना जीव ठार मारेन, अशी धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात खळबळ उडाली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना बीडच्या केज तालुक्यातील एका खेडेगावात घडली.

काय घडलं नेमकं?

एका तरुणाने सायंकाळी घराच्या पाठीमागून प्रवेश करून मायलेकींना धमकी दिली. आरोपी तरुणाने छतावरून उडी मारून घरात प्रवेश केला. “तुमच्या मुलीचे लग्न माझ्याशी लावून द्या, नाहीतर तिच्या वडिलांना जीवे मारील, अशी धमकी त्याने दिली. या प्रकरणी मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीवरून केज पोलीस ठाण्यात संबंधित तरुणाविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केज पोलिसांकडून या प्रकरणाचा अधिकच तपास केला जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील शिंदी फाटा परिसरात.

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय होते?

    Ans: पतीने पत्नीला फोन केल्याच्या कारणावरून वाद झाला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: तक्रारीवरून दोन्ही आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Published On: Apr 26, 2026 | 02:25 PM

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान बेहाल; रॉयल्स विरुद्ध 'ही' खेळी करत मोडला डिविलियर्सचा रेकॉर्ड

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे '300' ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर 'सेवा निधी' पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना 'या' 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा 'हा' रिपोर्ट

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

