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Auqib Nabi: सपाट असो वा टर्निंग ट्रॅक, पिचचा ‘Hacker’ आहे आकिब नबी? का दिलंय हॅकर नाव

Updated On: Aug 04, 2026 | 12:52 PM IST
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सारांश

Auqib Nabi: जेव्हा टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौऱ्यातून बाहेर पडला, तेव्हा आकिब नबीला संधी मिळाली. या खेळाडूनला नक्की हॅकर असं का नाव दिलंय जाणून घेऊया

Auqib Nabi: याचे टोपणनाव हॅकर का आहे (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Auqib Nabi: याचे टोपणनाव हॅकर का आहे (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आकिब नबीची बुमराहच्या जागी लागली वर्णी 
  • हा तोच खेळाडू आहे ज्याने पाच आयपीएल सामन्यांमध्ये एकही विकेट घेतली नाही
  • त्यामुळे, अनेक भारतीय चाहते या खेळाडूच्या प्रतिभेबद्दल अनभिज्ञ असू शकतात, मात्र त्याला हॅकर का म्हणतात जाणून घ्या 
आकिब नबी, हे नाव आतापर्यंत सर्वांनाच परिचित असेल. जम्मू आणि काश्मीरच्या या वेगवान गोलंदाजाने भारतीय संघात अनपेक्षितपणे प्रवेश केला. जसप्रीत बुमराह जखमी होता आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) नबीची श्रीलंका दौऱ्यासाठी निवड केली. हा एक असा खेळाडू आहे ज्याने पाच आयपीएल सामन्यांमध्ये एकही बळी घेतला नाही. त्यामुळे, अनेक भारतीय चाहते त्याच्या प्रतिभेबद्दल अनभिज्ञ असतील, म्हणून आम्ही तुम्हाला त्याची ओळख या लेखाद्वारे करून देत आहोत. 

Auqib Nabi देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये “हॅकर” म्हणून ओळखला जातो. हे टोपणनाव केवळ एक टोपणनाव नव्हते, तर रणजी ट्रॉफी विजेत्या संघाच्या यशस्वी हंगामासाठी तो एक “चीट-कोड” होता. नबीने एकट्याने १० सामन्यांमध्ये ६० बळी घेत जम्मू आणि काश्मीरला विजेतेपद मिळवून दिले. नबीचा संघसहकारी सुनील कुमार आणि त्याच्या देशांतर्गत संघाचे प्रशिक्षक अजय शर्मा यांनी त्याच्या विशेष गुणांचे सविस्तर वर्णन केले आहे.

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आकिबला हे टोपणनाव कसे मिळाले?

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, सुनील कुमार म्हणाले, “गोष्टी सोप्या ठेवणे हा त्याचा चीट कोड आहे. आकिब म्हणतो की यात काही रॉकेट सायन्स नाही. जास्त जोर न लावणे हा त्याचा दिनक्रम आहे, पण गोलंदाजीच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘एकाच खेळपट्टीवर टिकून राहणे’. हाच दृष्टिकोन ठेवणे हे त्याच्या यशाचे रहस्य आहे. जेव्हा कधी संघ अडचणीत असतो किंवा परिस्थिती कठीण असते, तेव्हा ‘हॅकर’ पुढे येतो. तो मानसिकदृष्ट्या खंबीर आहे.”

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आकिब प्रत्येक खेळपट्टीवर प्रभावी ठरतो

त्याचे प्रशिक्षक, अजय शर्मा, आकिबबद्दल म्हणाले, “तो ‘श्रीनगर संघाचा घोडा’ आहे.” तो प्रचंड मेहनती असून, त्याने १० सामन्यांमध्ये सात वेळा ‘सामनावीर’ पुरस्कार जिंकला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला त्याने एकहाती संघाला अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचवले. बराच काळ लाल चेंडूचे क्रिकेट खेळल्यानंतर, काही वर्षांपूर्वीच त्याला पांढऱ्या चेंडूचे क्रिकेट खेळण्याची संधी मिळाली आणि त्यानंतर त्याने हे यश मिळवले. वेळ लागला, पण आम्हाला जम्मू-काश्मीरचा पहिला संभाव्य कसोटी खेळाडू सापडला आहे. त्याच्यामध्ये एकाच जागी सातत्याने गोलंदाजी करण्याचा संयम आहे आणि तो कितीही थकलेला असला तरी कधीही नकार देत नाही.”

ते पुढे म्हणाले, “ही क्षमता त्यांना श्रीलंकेच्या कोरड्या आणि संथ खेळपट्ट्यांवर यशस्वी होण्यास मदत करू शकते. तेथील खेळपट्ट्या शिस्तबद्ध टप्प्यावर गोलंदाजी करणाऱ्या, दबाव निर्माण करणाऱ्या आणि चेंडूला हलकीशी सीम मूव्हमेंट मिळवून देणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांसाठी फायदेशीर ठरल्या आहेत. झहीर खान आणि उमेश यादवपासून ते इशांत शर्मा आणि मोहम्मद शमीपर्यंत, भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी श्रीलंकेत गोलंदाजीचा आनंद घेतला आहे. खेळपट्ट्या खूप कोरड्या आणि साधारणपणे फिरकी गोलंदाजांना अनुकूल असल्या तरी, वेगवान गोलंदाजांनी परिस्थितीचा आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेतला आहे. गॉलमध्ये श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्ध दोन अनधिकृत कसोटी सामने खेळल्यामुळे, त्यांना खेळपट्ट्यांची चांगली ओळख असेल. ते सपाट खेळपट्ट्या, फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्या अशा सर्व प्रकारच्या खेळपट्ट्यांवर प्रभावी ठरतात आणि केएल राहुलसारख्या मोठ्या फलंदाजांची विकेट घेऊ शकतात.”

Web Title: Why auqib nabi nickname is hacker coach revealed hidden talent after ind vs sl selection

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Published On: Aug 04, 2026 | 12:52 PM

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