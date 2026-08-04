Auqib Nabi: सपाट असो वा टर्निंग ट्रॅक, पिचचा ‘Hacker’ आहे आकिब नबी? का दिलंय हॅकर नाव

Auqib Nabi देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये “हॅकर” म्हणून ओळखला जातो. हे टोपणनाव केवळ एक टोपणनाव नव्हते, तर रणजी ट्रॉफी विजेत्या संघाच्या यशस्वी हंगामासाठी तो एक “चीट-कोड” होता. नबीने एकट्याने १० सामन्यांमध्ये ६० बळी घेत जम्मू आणि काश्मीरला विजेतेपद मिळवून दिले. नबीचा संघसहकारी सुनील कुमार आणि त्याच्या देशांतर्गत संघाचे प्रशिक्षक अजय शर्मा यांनी त्याच्या विशेष गुणांचे सविस्तर वर्णन केले आहे.
60 विकेट्स, 7 वेळा पाच विकेट्स… आकिब नबीने रणजी ट्रॉफीमध्ये उडवली खळबळ, सौरव गांगुलीने आगरकरकडून केली मोठी मागणी
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, सुनील कुमार म्हणाले, “गोष्टी सोप्या ठेवणे हा त्याचा चीट कोड आहे. आकिब म्हणतो की यात काही रॉकेट सायन्स नाही. जास्त जोर न लावणे हा त्याचा दिनक्रम आहे, पण गोलंदाजीच्या भाषेत सांगायचे तर, ‘एकाच खेळपट्टीवर टिकून राहणे’. हाच दृष्टिकोन ठेवणे हे त्याच्या यशाचे रहस्य आहे. जेव्हा कधी संघ अडचणीत असतो किंवा परिस्थिती कठीण असते, तेव्हा ‘हॅकर’ पुढे येतो. तो मानसिकदृष्ट्या खंबीर आहे.”
IND vs SL: जसप्रीत बुमराहच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा, टेस्ट सिरीजमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या ‘या’ बॉलरचे फळफळणार नशीब
त्याचे प्रशिक्षक, अजय शर्मा, आकिबबद्दल म्हणाले, “तो ‘श्रीनगर संघाचा घोडा’ आहे.” तो प्रचंड मेहनती असून, त्याने १० सामन्यांमध्ये सात वेळा ‘सामनावीर’ पुरस्कार जिंकला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला त्याने एकहाती संघाला अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचवले. बराच काळ लाल चेंडूचे क्रिकेट खेळल्यानंतर, काही वर्षांपूर्वीच त्याला पांढऱ्या चेंडूचे क्रिकेट खेळण्याची संधी मिळाली आणि त्यानंतर त्याने हे यश मिळवले. वेळ लागला, पण आम्हाला जम्मू-काश्मीरचा पहिला संभाव्य कसोटी खेळाडू सापडला आहे. त्याच्यामध्ये एकाच जागी सातत्याने गोलंदाजी करण्याचा संयम आहे आणि तो कितीही थकलेला असला तरी कधीही नकार देत नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “ही क्षमता त्यांना श्रीलंकेच्या कोरड्या आणि संथ खेळपट्ट्यांवर यशस्वी होण्यास मदत करू शकते. तेथील खेळपट्ट्या शिस्तबद्ध टप्प्यावर गोलंदाजी करणाऱ्या, दबाव निर्माण करणाऱ्या आणि चेंडूला हलकीशी सीम मूव्हमेंट मिळवून देणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांसाठी फायदेशीर ठरल्या आहेत. झहीर खान आणि उमेश यादवपासून ते इशांत शर्मा आणि मोहम्मद शमीपर्यंत, भारतीय वेगवान गोलंदाजांनी श्रीलंकेत गोलंदाजीचा आनंद घेतला आहे. खेळपट्ट्या खूप कोरड्या आणि साधारणपणे फिरकी गोलंदाजांना अनुकूल असल्या तरी, वेगवान गोलंदाजांनी परिस्थितीचा आपल्या फायद्यासाठी उपयोग करून घेतला आहे. गॉलमध्ये श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्ध दोन अनधिकृत कसोटी सामने खेळल्यामुळे, त्यांना खेळपट्ट्यांची चांगली ओळख असेल. ते सपाट खेळपट्ट्या, फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्ट्या अशा सर्व प्रकारच्या खेळपट्ट्यांवर प्रभावी ठरतात आणि केएल राहुलसारख्या मोठ्या फलंदाजांची विकेट घेऊ शकतात.”