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Bihar Crime: आईचा मृतदेह सापडला… 10 दिवसांनी 100 मीटरवरून आला दुर्गंध; पुढे जे समोर आलं ते हादरवणारं

Updated On: Aug 03, 2026 | 02:11 PM IST
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सारांश

बिहारच्या मुजफ्फरपूरमध्ये आई आणि 6 वर्षीय मुलाच्या दुहेरी हत्येचा पोलिसांनी उलगडा केला. प्रेमसंबंधातील वादातून आरोपी विकास पासवानने महिलेची हत्या केल्यानंतर सत्य बाहेर येऊ नये म्हणून तिच्या मुलाचाही खून केल्याचा आरोप आहे. आरोपीला अटक करण्यात आली असून फॉरेन्सिक तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • प्रेमसंबंधातील वादातून महिलेची हत्या केल्याचा आरोपीवर आरोप.
  • घटनेचा साक्षीदार ठरू नये म्हणून 6 वर्षीय मुलाचाही खून केल्याचा पोलिसांचा दावा.
  • मुख्य आरोपी विकास पासवान अटकेत; फॉरेन्सिक आणि वैज्ञानिक तपास सुरू.
बिहार: बिहारमधील घडलेल्या आई आणि तिच्या सहा वर्षांच्या मुलाच्या दुहेरी हत्येच्या प्रकरणाचा पोलिसांनी धक्कादायक उलगडा केला आहे. सुरुवातीला हे प्रकरण गूढ मानले जात असताना, तपासात प्रेमसंबंध, संशय आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी केलेल्या क्रूर हत्येचा थरारक कट समोर आला आहे. या प्रकरणात मुख्य आरोपी विकास पासवान याला अटक करण्यात आली असून, त्याच्या कबुलीजबाबानंतर पोलिसांनी सहा वर्षीय आर्यनचा मृतदेहही जप्त केला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

घडलेली घटना मुजफ्फरपूर जिल्ह्यातील कांटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २३ जुलै रोजी घडली. विकास पासवान याने मंजू देवी यांना बागेत बोलावले होते. तिथे दोघांमध्ये त्यांच्या संबंधावरून वाद झाला. त्यानंतर आरोपीने मंजू देवी यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी त्यांचा सहा वर्षांचा मुलगा आर्यनही घटनास्थळी उपस्थित होता. या घटनेचे सत्य बाहेर येईल या भीतीने आरोपीने आर्यनचीही हत्या केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. दोघांची हत्या केल्यानंतर आरोपीने दोन्ही मृतदेह बागेतील वेगवेगळ्या झुडपांमध्ये लपवून ठेवले.

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२७ जुलै रोजी मंजू देवी यांचा मृतदेह सापडला होता. त्यांनतर सुमारे दहा दिवसांनी त्याच परिसरात जवळपास १०० मीटर अंतरावर असलेल्या झुडपांमधून दुर्गंधी येत असल्याचे ग्रामस्थांच्या लक्षात आले. त्यांनी याची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर घटनास्थळी शोधमोहीम राबवण्यात आली. त्यावेळी झुडपांमधून सहा वर्षीय आर्यनचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. या घटनेनंतर पोलिसांनी घटनास्थळावरून रक्ताने माखलेले कपडे, मुलाची चप्पल तसेच इतर महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले. तांत्रिक तपास आणि माहितीच्या आधारे तपासाची दिशा विकास पासवान याच्याकडे वळली.

आरोपी अटकेत

पोलिसांनी विकास पासवान याला ताब्यात घेत चौकशी केली. तेव्हा चौकशीत आर्यनचा सांगण्यावरून मृत महिलेचा मोबाईल फोन आणि हिरव्या रंगाच्या द्रवाने भरलेली प्लॅस्टिकची बाटलीही पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहे. हे सर्व साहित्य पोलिसांनी पुढील तपासासाठी जतन केले. पोलिसांनी सांगितले की, जप्त केलेल्या सर्व पुराव्यांची फॉरेन्सिक आणि वैज्ञानिक तपासणी केली जाणार आहे. या तपासातून प्रकरणातील घटनाक्रम अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होईल.

शालेय जीवनापासून ओळख…

प्राथमिक माहितीनुसार मंजू देवी आणि विकास पासवान हे शालेय जीवनापासून एकमेकांना ओळखत असल्याचे समोर आले आहे. दोघांमध्ये दोर्घकाळ संबंध असल्याचेही पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे. दोघांची वेगवेगळी लग्ने झाली. त्यांनंतरही या दोघांमध्ये संपर्क कायम होते. विकास पासवान याने चौकशीदरम्यान आरोपीने मंजू देवी यांचे अन्य एका व्यक्तीसोबत संबंध असल्याची माहिती मिळाल्यामुळे तो नाराज होता. याच कारणावरून दोघांमध्ये वाद झाला आणि त्याने महिलेची हत्या केली. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या आर्यनने संपूर्ण प्रकार पाहिल्यामुळे हा गुन्हा उघड होईल या भीतीने त्याचीही हत्या केली.

वडिलांनाही अटक

दोघांची हत्या केल्यानंतर आरोपीने दोन्ही मृतदेह बागेतील वेगवेगळ्या झुडपांमध्ये लपवून ठेवले. त्यांनतर तिथून तो पळून गेला. आरोपीला पळून जाण्यास मदत केल्याच्या आरोपावरून त्याचे वडील हरी पासवान यांनाही अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. पोलीस या प्रकरणी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत असून पुढील तपास करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: या दुहेरी हत्येप्रकरणातील मुख्य आरोपी कोण आहे?

    Ans: विकास पासवान.

  • Que: 6 वर्षीय मुलाची हत्या का करण्यात आल्याचा पोलिसांचा दावा आहे?

    Ans: आईच्या हत्येचे सत्य उघड होऊ नये म्हणून.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: मुख्य आरोपीला अटक करून मृतदेह व महत्त्वाचे पुरावे जप्त केले असून पुढील तपास सुरू आहे.

Web Title: Bihar crime mothers body found foul smell wafted from 100 meters away after 10 days what was revealed next was shocking

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Published On: Aug 03, 2026 | 02:11 PM

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