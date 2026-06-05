मिळालेल्या माहितीनुसार, एफआयआरमध्ये (FIR) फैसल म्हणजेच खान सर यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आहे. ही गोळीबाराची घटना खान सर यांच्या उपस्थितीत घडल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. ‘आर्म्स ॲक्ट’ अंतर्गत दाखल केलेल्या या गुन्ह्यात त्यांचे नाव असल्याने, न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन न मिळाल्यास खान सर यांना अटकेचा सामना करावा लागू शकतो.
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एफआयआरमध्ये नाव आल्यानंतर खान सर यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, घटनेदरम्यान सुरक्षारक्षकाने स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला होता. मंगळवारी रात्री ही घटना घडल्यानंतर लगेचच, खान सर यांनी दावा केला होता की त्यांच्या कोचिंग सेंटरवर झालेल्या हल्ल्यादरम्यान अनेक राऊंड गोळीबार करण्यात आला. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी सकाळी त्यांनी आपला दावा मागे घेतला आणि सांगितले की, घटनेनंतरच्या गोंधळाच्या वातावरणात सुरक्षारक्षकाने त्यांना जी माहिती दिली होती, तीच त्यांनी केवळ पुनरावृत्ती केली होती.
त्यानंतर, गुरुवारी सकाळी रोशन आनंद यांच्या ‘ज्ञान बिंदू’ या कोचिंग संस्थेने फैसल खान यांचे सुरक्षारक्षक गोळीबार करताना दिसणारा व्हिडिओ सादर करून खान सर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. या प्रकरणाच्या संदर्भात खान सर यांच्या दोन्ही सुरक्षारक्षकांना आधीच अटक करण्यात आली होती. त्यांची शस्त्रे जप्त करण्यात आली असून ती फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आली आहेत.
खान सर हे देशातील एक लोकप्रिय आणि चर्चित शिक्षक आहेत. हे मूळचे उत्तर प्रदेशच्या देवरियाचे आहेत. पाटणात बऱ्याच काळापासून ते विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची शिकवणी देत आहेत. आपल्या कमी आणि स्वस्त फी साठी ते देशभर ओळखले जातात. त्यांचे ‘खान जीएस रिसर्च सेंटर’ नावाचे कोचिंगल सेंटर आहे, शिवाय यूट्यूबवर देखील त्यांचे लाखो सब्सक्राइबर्स आहेत.
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