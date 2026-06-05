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Khan Sir News: खान सर जाणार तुरुंगात? गोळीबार प्रकरणी आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल; पाटणा पोलीस कधीही करू शकतात अटक

Updated On: Jun 05, 2026 | 06:03 PM IST
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सारांश

Fir Against Khan Sir: कोचिंग सेंटरमधील गोळीबाराच्या घटनेबाबत चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप ठेवत पाटणा पोलिसांनी खान सर यांच्याविरुद्ध 'आर्म्स ॲक्ट' अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

खान सर जाणार तुरुंगात? गोळीबार प्रकरणी आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल (Photo Credit- X)

खान सर जाणार तुरुंगात? गोळीबार प्रकरणी आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल (Photo Credit- X)

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विस्तार

 

  • खान सर जाणार तुरुंगात?
  • गोळीबार प्रकरणी आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल
  • पाटणा पोलीस कधीही करू शकतात अटक
Khan Sir News: पाटण्यातील दोन कोचिंग संस्थांमधील वादामुळे रोशन आनंद सर यांना कारावास भोगावा लागल्यानंतर, आता फैसल खान (उर्फ खान सर) यांच्यावरही अटकेची टांगती तलवार आहे. कोचिंग सेंटरमधील गोळीबाराच्या घटनेबाबत चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप ठेवत पाटणा पोलिसांनी खान सर यांच्याविरुद्ध ‘आर्म्स ॲक्ट’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या गोळीबाराचा एक व्हिडिओ काल समोर आला, त्यानंतर खान सर यांच्या दोन सुरक्षारक्षकांना अटक करण्यात आली; त्यांची शस्त्रे जप्त करण्यात आली असून त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे.

खान सर यांच्या उपस्थितीत गोळीबार

मिळालेल्या माहितीनुसार, एफआयआरमध्ये (FIR) फैसल म्हणजेच खान सर यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आहे. ही गोळीबाराची घटना खान सर यांच्या उपस्थितीत घडल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. ‘आर्म्स ॲक्ट’ अंतर्गत दाखल केलेल्या या गुन्ह्यात त्यांचे नाव असल्याने, न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन न मिळाल्यास खान सर यांना अटकेचा सामना करावा लागू शकतो.

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गोळीबार स्वसंरक्षणासाठी केल्याचा खान सर यांचा दावा

एफआयआरमध्ये नाव आल्यानंतर खान सर यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, घटनेदरम्यान सुरक्षारक्षकाने स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला होता. मंगळवारी रात्री ही घटना घडल्यानंतर लगेचच, खान सर यांनी दावा केला होता की त्यांच्या कोचिंग सेंटरवर झालेल्या हल्ल्यादरम्यान अनेक राऊंड गोळीबार करण्यात आला. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी सकाळी त्यांनी आपला दावा मागे घेतला आणि सांगितले की, घटनेनंतरच्या गोंधळाच्या वातावरणात सुरक्षारक्षकाने त्यांना जी माहिती दिली होती, तीच त्यांनी केवळ पुनरावृत्ती केली होती.

खान सर यांच्या दोन्ही सुरक्षारक्षकांना अटक

त्यानंतर, गुरुवारी सकाळी रोशन आनंद यांच्या ‘ज्ञान बिंदू’ या कोचिंग संस्थेने फैसल खान यांचे सुरक्षारक्षक गोळीबार करताना दिसणारा व्हिडिओ सादर करून खान सर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. या प्रकरणाच्या संदर्भात खान सर यांच्या दोन्ही सुरक्षारक्षकांना आधीच अटक करण्यात आली होती. त्यांची शस्त्रे जप्त करण्यात आली असून ती फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आली आहेत.

कोण आहेत खान सर?

खान सर हे देशातील एक लोकप्रिय आणि चर्चित शिक्षक आहेत. हे मूळचे उत्तर प्रदेशच्या देवरियाचे आहेत. पाटणात बऱ्याच काळापासून ते विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची शिकवणी देत आहेत. आपल्या कमी आणि स्वस्त फी साठी ते देशभर ओळखले जातात. त्यांचे ‘खान जीएस रिसर्च सेंटर’ नावाचे कोचिंगल सेंटर आहे, शिवाय यूट्यूबवर देखील त्यांचे लाखो सब्सक्राइबर्स आहेत.

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Web Title: Will khan sir go to jail case registered under the arms act in connection with the shooting incident

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Published On: Jun 05, 2026 | 06:02 PM

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