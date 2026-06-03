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खान सरांच्या कोचिंग सेंटरबाहेर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्डला मारहाण; स्वस्त फी ठरली कारणीभूत?

Updated On: Jun 03, 2026 | 10:23 AM IST
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सारांश

Khan Sir : लोकप्रिय शिक्षक खान सर यांच्या पाटणातील कोचिंग सेंटरवर अचानक फायरिंग करत हल्ला करण्यात आला. यात गार्डला जबर मारहाण करण्यात आली असून खान सरांनी हल्ल्याबाबत धक्कादायक आरोप केला आहे.

खान सरांच्या कोचिंग सेंटरबाहेर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्डला मारहाण; स्वस्त फी ठरली कारणीभूत?

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • लोकप्रिय कोचिंग संस्थेबाहेर झालेल्या गोंधळामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
  • घटनेनंतर संस्थेच्या व्यवस्थापनाने गंभीर आरोप करत प्रशासनाकडे संरक्षणाची मागणी केली आहे.
  • प्रकरणाची चौकशी सुरू असून पोलिसांकडून विविध कोनातून तपास केला जात आहे.
देशभर लोकप्रिय असलेल्या खान सरांच्या कोचिंग सेंटरबाहेर गोळीबार झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. बिहार राज्यातील पाटणा येथे खान सरांचे कोचिंग सेटर सुरु आहे जिथे अचानक काही लोकांनी येऊन फायरिंग करायला सुरुवात केली. इतकंच नाही तर कोचिंग सेंटरची तोडफोड करत सिक्योरिटी गार्डलाही मारहाण केली. या विरोधात खान सरांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून यामागचे धक्कादायक कारण त्यांनी पोलिसांना सांगितले आहे. चला घटनेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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खान सरांनी काय आरोप लावला?

प्राथमिक माहितीनुसार, खान सरांच्या मुसल्लहपुरमध्ये असलेल्या कोचिंग सेंटरमध्ये हा हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात सिक्योरिटी गार्ड गंभीररित्या घायाळ असून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. माहिती मिळताच पोलिस घटनेस्थळी दाखल झाली असून या प्रकरणाचा पोलिसांद्वारे तपास केला जात आहे. खान सरांनी आरोप केला की, कोचिंग माफीयाने स्वस्त दरात विद्यार्थ्यांना शिकवत असल्याने हा गोंधळ घातला.

खान सरांनी जवळच्या कोचिंग सेंटरमधील संचालकावर या हल्ल्याचा आरोप लावला. त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, स्वस्त दरामध्ये ते विद्यार्थ्यांना शिकवतात. अशात काही असामाजिक तत्व म्हणजेच लोक तिथे आले आणि त्यांनी स्वस्त दरात का शिकवणी देत आहे असा प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. विद्यार्थ्यांचा चांगला रिझल्ट आल्याने ते संतापून उठले आणि त्यांनी दोन दिवसांच्या आत कोचिंग सेंटरला उडवून लावण्याची धमकी दिली.

खान सरांकडून सुरक्षेची मागणी

खान सरांनी सांगितले की, त्यांच्या कोचिंग सेंटरमध्ये गोळीबार झाला. यात ऑफीसची तोडफोड करण्यात आली, गार्डला मारहाण करत रक्तबंबाळ केले. या संपूर्ण घटनेमुळेच आता त्यांनी प्रशासनाकडे सुरक्षेची मागणी केली आहे. हल्ल्यानंतर घटनास्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. अनेक पोलीस ठाण्यांमधून पथके बोलावण्यात आली आहेत.

एसएसपींनी लावली हजेरी

या घटनेनंतर पाटणातील एसएसपी कार्तिकेय शर्मा यांनी घटनेस्थळी धाव घेतली. त्यांनी सांगितले की, हे मारहाणीचे प्रकरण आहे. यात गार्ड घायाळ असून त्याचे जबाब नोंदवला जात आहे. स्थानिक लोकांची चाैकशी केली जात आहे.

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कोण आहेत खान सर?

खान सर हे देशातील एक लोकप्रिय आणि चर्चित शिक्षक आहेत. हे मूळचे उत्तर प्रदेशच्या देवरियाचे आहेत. पाटणात बऱ्याच काळापासून ते विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची शिकवणी देत आहेत. आपलया कमी आणि स्वस्त फी साठी ते देशभर ओळखले जातात. त्यांचे ‘खान जीएस रिसर्च सेंटर’ नावाचे कोचिंगल सेंटर आहे, शिवाय यूट्यूबवर देखील त्यांचे लाखो सब्सक्राइबर्स आहेत.

Web Title: Khan sir coaching centre patna firing vandalism security guard assault fee dispute allegations

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Published On: Jun 03, 2026 | 10:21 AM

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