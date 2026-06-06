Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Yavat Police Have Taken Major Action In The Patas Firing Case

पाटस गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट, 10 आरोपींना अटक; माजी सरपंचांचे ट्रान्सपोर्ट ऑफिस वादाच्या केंद्रस्थानी!

Updated On: Jun 06, 2026 | 05:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

सिमेंट वाहतूक करणारी वाहने भरण्याच्या वादातून भरदिवसा झालेल्या हाणामारी आणि गोळीबार प्रकरणात यवत पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणी दोन्ही गटातील तब्बल १८ जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

पाटस गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट, 10 आरोपींना अटक; माजी सरपंचांचे ट्रान्सपोर्ट ऑफिस वादाच्या केंद्रस्थानी!

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पाटस : सिमेंट वाहतूक करणारी वाहने भरण्याच्या वादातून भरदिवसा झालेल्या हाणामारी आणि गोळीबार प्रकरणात यवत पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणी दोन्ही गटातील तब्बल १८ जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी १० आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. शुक्रवारी ( दि. ५ जून ) रोजी पाटस येथील पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या लक्ष्मी बापू गरदडे कॉम्प्लेक्स समोर दुपारी तुफान राडा झाला. श्री सिमेंट कंपनीत ट्रक भरण्याच्या कारणावरून “कडू गट” आणि “कु-हाडकर गट” आमने-सामने आले. वाद विकोपाला जाऊन लोखंडी गज आणि दगडांनी डोक्यात मारहाण झाली. यानंतर गावठी पिस्तूलमधून ३ राऊंड हवेत फायर करण्यात आले होते.

 

घटनेनंतर यवत पोलीस, पाटस पोलीस आणि ग्रामीण गुन्हे अन्वेषण विभागाने संयुक्त मोहीम राबवली. आरोपींना उसाच्या शेतातून आणि इतर भागातून शोधून १० जणांना ताब्यात घेतले आहे. दोन्ही गटांकडून परस्पर तक्रार दाखल झाल्याने एकूण १८ जणांवर यवत पोलीस ठाण्यात BNS कलमान्वये गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये कडू गटाचे संतोष बाळकृष्ण कडू ( रा. बेटवाडी ता. दौंड जि‌. पुणे ), आण्णा बाबू गायकवाड, रावसाहेब गंगाराम पालवे, सुधीर आण्णा फुलमाळी, रामा बाजीराव गायकवाड, अनिल रामा गायकवाड (सर्व रा. जोशीवस्ती ढोकराई फाटा ता. श्रीगोंदा जि. अहिल्यानगर) व इतर 4 ते 5 अनोळखी. तर कु-हाडकर गटाचे सूरज राजेंद्र कु-हाडकर, अजय धोत्रे, श्रीकांत पवार, अनिल चव्हाण (सर्व रा. अंबिकानगर पाटस ता‌.दौंड जि.पुणे ) व इतर 3 ते 4 अनोळखी आहेत.

सूरज कु-हाडकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, वाद मिटवण्यासाठी चर्चेसाठी बसले असताना बेकायदेशीर जमा जमवून लोखंडी गदाने व दगडाने डोक्यात मारहाण करून जखमी करून शिवीगाळ, दमदाटी केली तर भांडणे मिटवण्यासाठी चर्चेसाठी बोलावून घेऊन शिवीगाळ दमटाटी करून जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने अजय धोत्रे याने गावठी कट्टयाने संतोष कडूच्या दिशेने गोळीबार केला. अशी फिर्याद संतोष कडू यांनी यवत पोलीस ठाण्यात दिली आहे. दरम्यान, या घटनेने नवीन वळण घेतले आहे. लक्ष्मी बापू गरदडे कॉम्प्लेक्समध्येच पाटसच्या एका माजी सरपंचांचे सिमेंट कंपनीच्या वाहनांचे ट्रान्सपोर्ट कार्यालय आहे. आरोपी याच कार्यालयात आले होते का? वादाची ठिणगी इथूनच पडली का? सिमेंट कंपनीचा ट्रान्सपोर्ट करणारा ठेकेदारच या गोळीबाराचा मुख्य सूत्रधार आहे का? श्रीगोंदा तालुक्यातील गुंडप्रवृत्तीची टोळी कोणी बोलावली होती? असे अनेक प्रश्न आता ग्रामस्थ विचारत आहेत.

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय कोल्हे हे या गुन्ह्याचा पुढील तपास करत आहेत. आणखी आरोपी आहेत का याचा शोध सुरू आहे. दरम्यान, पाटस ग्रामस्थांनी पोलिसांकडे निपक्षपाती आणि पारदर्शक तपास करून खरे मुखवटे उघड करावेत अशी मागणी केली आहे.

हे सुद्धा वाचा : वसतिगृहाच्या टेरेसवर झोपलेल्या विद्यार्थ्याचा खून; लोखंडी पाईप अन् सिमेंटच्या गट्ट्याने वार करुन संपवलं

गोळीबारानंतर पाटसमध्ये निर्माण झालेला तणाव आता पोलिसांच्या कारवाईने काहीसा कमी झाला आहे. मात्र ट्रान्सपोर्ट, सिमेंट लॉबी आणि गुन्हेगारी यांचा संबंध समोर आल्याने गावात चर्चेचा विषय बनला आहे. ह्या प्रकरणाच्या मुळाशी असलेले ट्रान्सपोर्ट आणि कॉन्टॅक्टर चे राजकारण उघडे होणे गरजेचे आहे. सध्या सिमेंट कंपनीतील वाढती गुन्हेगारी पाटसकरांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे.

Web Title: Yavat police have taken major action in the patas firing case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 05:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident Breaking: नियतीचा क्रूर खेळ! अस्थी विसर्जनाला निघालेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला; 9 ठार तर…
1

Accident Breaking: नियतीचा क्रूर खेळ! अस्थी विसर्जनाला निघालेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला; 9 ठार तर…

UP Crime : ‘क्राइम पेट्रोल’ पाहून रचला हत्येचा कट, बुरखा घालत फुल-प्रुफ प्लॅनिंगने केला मित्राचा खून
2

UP Crime : ‘क्राइम पेट्रोल’ पाहून रचला हत्येचा कट, बुरखा घालत फुल-प्रुफ प्लॅनिंगने केला मित्राचा खून

‘त्या’ पोलिसांचे मुख्य आरोपीला शेकडो कॉल्स! विषारी दारू कांडप्रकरणी चौकशीतून धक्कादायक माहिती उघड
3

‘त्या’ पोलिसांचे मुख्य आरोपीला शेकडो कॉल्स! विषारी दारू कांडप्रकरणी चौकशीतून धक्कादायक माहिती उघड

क्रुरतेची पराकाष्ठा! सनकी आशिकने अल्पवयीन मुलीची कुऱ्हाडीने केली हत्या, गळ्यात दोरी बांधत छतावर लटकवले शरीर
4

क्रुरतेची पराकाष्ठा! सनकी आशिकने अल्पवयीन मुलीची कुऱ्हाडीने केली हत्या, गळ्यात दोरी बांधत छतावर लटकवले शरीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाटस गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट, 10 आरोपींना अटक; माजी सरपंचांचे ट्रान्सपोर्ट ऑफिस वादाच्या केंद्रस्थानी!

पाटस गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट, 10 आरोपींना अटक; माजी सरपंचांचे ट्रान्सपोर्ट ऑफिस वादाच्या केंद्रस्थानी!

Jun 06, 2026 | 05:04 PM
सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये पर्यावरणाला घातक प्रकल्प सहन करणार नाही; सयाजी शिंदेंचा थेट इशारा

सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये पर्यावरणाला घातक प्रकल्प सहन करणार नाही; सयाजी शिंदेंचा थेट इशारा

Jun 06, 2026 | 05:03 PM
मुंबईत रंगणार ‘साडी मेला 2026′; सुंदरी सिल्क्स इंडियाकडून पारंपरिक विणकामाचा भव्य उत्सव

मुंबईत रंगणार ‘साडी मेला 2026′; सुंदरी सिल्क्स इंडियाकडून पारंपरिक विणकामाचा भव्य उत्सव

Jun 06, 2026 | 04:59 PM
Creta आणि Seltos ला टक्कर देण्यासाठी सज्ज Nissan Tekton; प्रीमियम फीचर्सने ग्राहकांना भुरळ घालणार

Creta आणि Seltos ला टक्कर देण्यासाठी सज्ज Nissan Tekton; प्रीमियम फीचर्सने ग्राहकांना भुरळ घालणार

Jun 06, 2026 | 04:57 PM
shikshak Bharti: राज्यातील आश्रमशाळांमधील शिक्षक भरती आता ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे होणार; काय आहेत नवे मार्गदर्शक नियम?

shikshak Bharti: राज्यातील आश्रमशाळांमधील शिक्षक भरती आता ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे होणार; काय आहेत नवे मार्गदर्शक नियम?

Jun 06, 2026 | 04:55 PM
CJP सोबत खांद्याला खांदा लावून उभे ‘हे’ सुपरस्टार! Richa Chadha ने दिले समर्थन; म्हणाली ‘मी ऑकलँड…’

CJP सोबत खांद्याला खांदा लावून उभे ‘हे’ सुपरस्टार! Richa Chadha ने दिले समर्थन; म्हणाली ‘मी ऑकलँड…’

Jun 06, 2026 | 04:47 PM
पुन्हा झटका… 5 रुपयांनी महागणार पेट्रोल-डिझेल? तेल कंपन्यांना होणाऱ्या तोट्यामुळे तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त

पुन्हा झटका… 5 रुपयांनी महागणार पेट्रोल-डिझेल? तेल कंपन्यांना होणाऱ्या तोट्यामुळे तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त

Jun 06, 2026 | 04:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें