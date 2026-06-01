Yavatmal Crime: महामंडळावर पद देण्याचे आमिष; 20.25 कोटींची डील ठरवणारी ठगबाज टोळी जेरबंद

Updated On: Jun 01, 2026 | 03:26 PM IST
सारांश

यवतमाळमध्ये महामंडळांवर अध्यक्ष किंवा सदस्यपद मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत 20.25 कोटी रुपयांची मागणी करणाऱ्या ठगबाज टोळीचा पर्दाफाश झाला आहे. भाजप समन्वयक नितीन भुतडा यांच्या सतर्कतेमुळे आणि स्पाय कॅमेऱ्याच्या मदतीने पुरावे गोळा करून पोलिसांनी सापळा रचला. या प्रकरणी तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • महामंडळातील नियुक्त्यांचे आमिष दाखवून 20.25 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.
  • भाजप समन्वयक नितीन भुतडा यांनी स्पाय कॅमेऱ्याद्वारे पुरावे गोळा केले.
  • पोलिसांनी कारवाई करत तीन आरोपींना अटक केली असून तपास सुरू आहे.
यवतमाळ: महामंडळांवर अध्यक्ष किंवा सदस्यपन मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत तब्बल २०.२५ कोटींची मागणी करणाऱ्या ठगबाज टोळीचा यवतमाळमध्ये पर्दाफाश झाला दिल्लीमधील बड्या नेत्यांशी थेट संबंध आहेत, असा दावा करत केंद्रीय महामंडळांवर नियुक्त्यांचे स्वप्न दाखविणाऱ्या या टोळीचा भाजपचे जिल्हा समन्वयक नितीन भुतडा यांच्या सतर्कतेमुळे डाव फसला. त्यांच्या तक्रारीवरून अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. प्रकरणी ३ जणांना पोलिसांनी अटक केली. भुतडा यांनी पोलिसांच्या मदतीने स्पाय कॅमेराद्वारे ठगबाजांना ट्रैप केल्याने तो व्हिडीओ आणि

पुरावेही पोलिस तपासासाठी देण्यात आल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील ४२ महामंडळांची अधिकृत भासणारी यादी पाठवून या टोळीने यवतमाळ जिल्ह्यात काही राजकीय लोकांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला. सोबतच इच्छित महामंडळ निवडा आणि नियुक्ती निश्चित समजा, असा दावा करत आरोपींनी २०.२५ कोटी रुपयांचा डील करण्याचा प्रस्ताव भुतडा यांच्यासमोर ठेवला होता, अशी माहिती समोर आली आहे.

स्पाय कॅमेऱ्याच्या मदतीने संभाषण आणि पुरावे गोळा या संपूर्ण घटनाक्रमादरम्यान भुतडा है स्वतः राजकीय क्षेत्राशी आणि भाजप नेत्यांच्या संपर्कात राहत असल्याने त्यांना सुरुवातीपासूनच या व्यवहाराबाबत संशय होता. त्यामुळे त्यांनी सावध पवित्रा घेतला. त्यांनी स्पाय कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने आरोपींचे संभाषण आणि हालचालींचे पुरावे गोळा केले. यानंतर शनिवारी फसवणुकीत सहभागी असलेल्या लोकांचा पर्दाफाश करण्यासाठी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली. अवधूतवाडी पोलिसांची मदत घेत सापळा रचण्यात आला. त्यानुसार या टोळीचा भंडाफोड करण्यात आला. राजकीय नियुक्त्यांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न उघडकीस आली.

अशी आहेत ‘त्या’ आरोपींची नावे
या कारवाईत पोलिसानी लौकिक जगन्नाथ फुलकर, विश्वजित सुरेश राठोड आणि गणेश लालसिंग राठौड या तिघांना अटक केली. भुतडा यांच्या तक्रारीवरून अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले, पोलिस निरीक्षक नंदकुमार काळे आणि पथकाद्वारे या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

व्हॉट्‌सअॅपद्वारे साधला नेत्याशी संपर्क
प्रकरणाची सुरुवात १६ मे रोजी झाली. यात आरोपी लौकिक जगन्नाथ फुलकर याने व्हॉट्सअॅपद्वारे भाजप समन्वयक भुतडा यांच्यासोबत संपर्क साधला होता. यानंतर दिल्ली कनेक्शन दाखवून गणेश लालसिंग राठोड याला पुढे सेटिंगसाठी मुख्य सूत्रधार म्हणून समोर करण्यात आले. आरोपींनी भुतडा यांना विविध महामंडळांची यादी देऊन त्यात कोणतेही ३ महामंडळ निवडण्यास सांगितले होते. यात नियुक्तीच्या बदल्यात २०.२५ कोटींची मागणी करण्यात आली, व्यवहार पक्का करण्यासाठी एकूण रकमेपैकी ५ टक्के रक्कम टोकन म्हणून आगाऊ देण्याची अटही घालण्यात आली. थेट राजधानीतून नियुक्तीबाबत फोन येईल, असे आमिष दाखविण्यात आले.

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी लोकांना कोणते आमिष दाखवत होते?

    Ans: केंद्र सरकारच्या महामंडळांवर अध्यक्ष किंवा सदस्यपद मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत होते.

  • Que: या प्रकरणाचा भंडाफोड कसा झाला?

    Ans: नितीन भुतडा यांनी संशय आल्याने स्पाय कॅमेऱ्याद्वारे पुरावे गोळा केले आणि पोलिसांच्या मदतीने सापळा रचला.

  • Que: पोलिसांनी किती आरोपींना अटक केली?

    Ans: लौकिक फुलकर, विश्वजित राठोड आणि गणेश राठोड या तिघांना अटक करण्यात आली आहे.

