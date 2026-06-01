Nashik: मध्यरात्री आलिशान गाड्यांतून आले अन् स्मशानभूमीत केली अघोरी विधी; अर्धनग्न मांत्रिक, अंडी, लिंबू,आणि…

Updated On: Jun 01, 2026 | 12:20 PM IST
सारांश

नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा येथील जुन्या अमरधाम स्मशानभूमीत मध्यरात्री अघोरी पूजा केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. अर्धनग्न मांत्रिकासह काही जणांनी तंत्र-मंत्र विधी केल्याचा आरोप असून हा संपूर्ण प्रकार CCTV मध्ये कैद झाला आहे. घटनेनंतर जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाईची मागणी होत आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • सटाण्यातील जुन्या अमरधाम स्मशानभूमीत मध्यरात्री अघोरी पूजा केल्याचा आरोप.
  • अर्धनग्न मांत्रिकासह संशयितांचा वावर आणि विधी CCTV कॅमेऱ्यात कैद.
  • अंडी, लिंबू, उडीद, कवड्या, कापूर यांसारखे साहित्य घटनास्थळी आढळले; कारवाईची मागणी.
नाशिक: नाशिक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सटाण्यामध्ये स्मशानभूमीत अघोरी पुजा करण्याचा प्रकार समोर आला आहे. अंडी, लिंबू, कपूर अश्या नारळ तसेच इतर तांत्रिक साहित्य सापडून आले. हा प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. या प्रकरणी पोलीसांनी तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

महाराष्ट्र हा पुरोगामी समजला जातो. राज्यात जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा आहे. मात्र तरीही अंधश्रद्धा कमी होण्याचं नाव घेत नाही. आता नाशिक जिल्ह्यातील सटाण्यामध्ये स्मशानभूमीत अघोरी पुजा करण्याचा प्रकार समोर आला आहे. मध्यरात्रीच्या सुमारास काही संशयित व्यक्ती आलिशान वाहनांमधून जुन्या अमरधाम परिसरात दाखल झाले होते. त्यामुळे सुरूवातीला त्यांच्यावर कोणाचा संशय आला नाही. त्यांच्या सोबत भगवे वस्त्र धारण केलेला अर्धनग्न मांत्रिकही असल्याचे सांगितले जात आहे.

या व्यक्तींने स्मशानभूमीतील चितास्थळाजवळ जाऊन अघोरी पूजा सुरू केली. या पूजेसाठी अंडी, लिंबू, उडीद, कवड्या, फुले, कापूर, नारळ तसेच इतर तांत्रिक साहित्याचा वापर करण्यात आल्याचे घटनास्थळी आढळून आले. पूजा संपल्यानंतर हे साहित्य तेथेच टाकून देण्यात आले. विशेष म्हणजे, घटनास्थळावरून काही संशयास्पद वस्तू सोबत नेण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी अमरधाम परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून संशयितांचा शोध घ्यावा, तसेच जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा’ अंतर्गत गुन्हे दाखल करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा येथील जुन्या अमरधाम स्मशानभूमीत ही घटना घडली.

  • Que: अघोरी पूजेबाबत कोणते पुरावे समोर आले आहेत?

    Ans: संपूर्ण प्रकार स्मशानभूमीतील CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाला असून घटनास्थळी पूजेसाठी वापरलेले साहित्यही आढळले.

  • Que: या प्रकरणात काय मागणी करण्यात येत आहे?

    Ans: संशयितांचा शोध घेऊन जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

