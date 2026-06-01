Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Surya Murder Case Bulldozer Action Preparation On Accused Asad House Notice Pasted

Khoda Surya Murder Case : सूर्या हत्याकांड प्रकरण तापलं; आरोपी असदच्या घरावर बुलडोजर चालणार? प्रशासनाची नोटीस

Updated On: Jun 01, 2026 | 03:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

सूर्या हत्याकांड प्रकरणात प्रशासनाने मोठी कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मुख्य आरोपी असदच्या घरावर बुलडोजर चालवण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी नोटीस चस्पा केली आहे. या कारवाईमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सूर्या हत्या प्रकरणात प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये!

सूर्या हत्या प्रकरणात प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये!

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सूर्या हत्या प्रकरणात प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये!
  • आरोपी असदच्या घराबाहेर नोटीस, बुलडोजरची तयारी
  • १७ वर्षीय सूर्या चौहानची चाकूने वार करून हत्या
 

Khoda Surya Murder Case News Marathi : उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद जिल्ह्यातील खोडा कॉलनीत सूर्य चौहानच्या हत्येनंतर, आरोपी असद पोलिसांच्या चकमकीत ठार झाला. असदच्या चकमकीवरून आता राजकारण पेटले आहे. भाजप नेते संगीत सोम यांनी घटनास्थळी भेट देऊन कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडले जाणार नाही, असे सांगितले.

भाजप नेते आणि हिंदू संघटनांनी या चकमकीचे समर्थन केले आहे, तर काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी याला चुकीचे ठरवत याचा निषेध केला आहे. मात्र काँग्रेस खासदार मनोज कुमार यांनी या चकमकीचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, चकमक म्हणजे पीडित कुटुंबाला मिळालेला न्याय आहे आणि गुन्हेगारांना कोणताही धर्म किंवा जात नसते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, खोडा आणि इंदिरापुरम पोलिसांनी रविवारी पहाटे झालेल्या चकमकीत असदला ठार केले. पोलिसांनी आता त्याच्या वडिलांना अटक केली असून त्यांची चौकशी सुरू आहे, ज्यातून अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत.

Crime News: छ. संभाजीनगर हादरलं! पोलीस ठाण्याशेजारील मैदानावर १८ वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; जुन्या वादातून रक्तरंजित थरार

गाझियाबादच्या खोडा येथे झालेल्या सूर्या चौहानच्या हत्येप्रकरणी प्रशासनाने तातडीने कारवाई सुरू केली आहे. आरोपी असदच्या चकमकीनंतर त्याच्या घरावर कारवाईची नोटीस लावण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण परिसरात आवाज उठवला आणि १५ दिवसांच्या आत बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्याचा अल्टिमेटम दिला. बुलडोझरने पाडण्याचा धोका असलेले घर आरोपी असदच्या वडिलांच्या नावावर नोंदणीकृत असल्याचे वृत्त आहे. घर विकण्याची तयारी सुरू असल्याचेही वृत्त आहे, परंतु गाझियाबाद विकास प्राधिकरणाचा दावा आहे की घर अजूनही असदच्या वडिलांच्या नावावरच नोंदणीकृत आहे.

काही दिवसांपूर्वीच, सूर्या चौहानच्या आईने अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले होते की, आपल्या मुलीच्या मारेकऱ्यांची घरे बुलडोझरने पाडली पाहिजेत. तिच्या वक्तव्यानंतर काही दिवसांतच प्रशासनाने बुलडोझर कारवाईचा इशारा दिला.

माहितीसाठी सांगतो की, २८ मे रोजी १७ वर्षीय सूर्या चौहानची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली होती. मुख्य आरोपी असद आणि त्याच्या साथीदारांनी ही हत्या केली होती. पोलिसांनी प्रत्युत्तर देत चकमकीत असदला ठार केले. सूर्याची आई आणि बहिणीने पोलिसांची कारवाई पूर्णपणे योग्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी असाही दावा केला की या कटात इतर व्यक्तींचाही सहभाग होता आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे. त्यांनी असेही म्हटले की गुन्हेगारांची घरे बुलडोझरने पाडली पाहिजेत.

सध्या प्रशासनाने जारी केलेल्या नोटीसनंतर संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेतली आहे. त्यांनी सांगितले की गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही आणि त्यांना धमक्या देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. मंत्र्यांनी कुटुंबाला आर्थिक मदतीचे आश्वासनही दिले.

Chhattisgarh Crime: 70 वर्षीय वडिलांची काठीने ठेचून निर्घृण हत्या, घरात लपवला मृतदेह; छत्तीसगढ येथील घटना

Web Title: Surya murder case bulldozer action preparation on accused asad house notice pasted

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 03:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhattisgarh Crime: 70 वर्षीय वडिलांची काठीने ठेचून निर्घृण हत्या, घरात लपवला मृतदेह; छत्तीसगढ येथील घटना
1

Chhattisgarh Crime: 70 वर्षीय वडिलांची काठीने ठेचून निर्घृण हत्या, घरात लपवला मृतदेह; छत्तीसगढ येथील घटना

Nashik: मध्यरात्री आलिशान गाड्यांतून आले अन् स्मशानभूमीत केली अघोरी विधी; अर्धनग्न मांत्रिक, अंडी, लिंबू,आणि…
2

Nashik: मध्यरात्री आलिशान गाड्यांतून आले अन् स्मशानभूमीत केली अघोरी विधी; अर्धनग्न मांत्रिक, अंडी, लिंबू,आणि…

Gadchiroli Crime: Instagramवर जुळलं समलैंगिक प्रेम, लग्नाला नकार मिळताच मित्राचा गळा चिरून खून
3

Gadchiroli Crime: Instagramवर जुळलं समलैंगिक प्रेम, लग्नाला नकार मिळताच मित्राचा गळा चिरून खून

Jalna Accident: झाडावर आदळली कार, क्षणात पेटली आग; चालकाला बाहेर पडण्याचीही संधी मिळाली नाही
4

Jalna Accident: झाडावर आदळली कार, क्षणात पेटली आग; चालकाला बाहेर पडण्याचीही संधी मिळाली नाही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Khoda Surya Murder Case : सूर्या हत्याकांड प्रकरण तापलं; आरोपी असदच्या घरावर बुलडोजर चालणार? प्रशासनाची नोटीस

Khoda Surya Murder Case : सूर्या हत्याकांड प्रकरण तापलं; आरोपी असदच्या घरावर बुलडोजर चालणार? प्रशासनाची नोटीस

Jun 01, 2026 | 03:05 PM
पूर्वजांचे पैसे बँक किंवा विम्यात तसेच पडून आहेत? ‘अशी’ ट्रान्सफर करा बँक खात्यात हक्काची रक्कम

पूर्वजांचे पैसे बँक किंवा विम्यात तसेच पडून आहेत? ‘अशी’ ट्रान्सफर करा बँक खात्यात हक्काची रक्कम

Jun 01, 2026 | 03:03 PM
Engine Oil Tips: बनावट इंजिन ऑइलमुळे बँक खाते होईल रिकामे! इंजिन जप्त होण्यापूर्वी ‘या’ 3 सोप्या पद्धतींनी त्वरित ओळखा खरे की खोटे

Engine Oil Tips: बनावट इंजिन ऑइलमुळे बँक खाते होईल रिकामे! इंजिन जप्त होण्यापूर्वी ‘या’ 3 सोप्या पद्धतींनी त्वरित ओळखा खरे की खोटे

Jun 01, 2026 | 03:01 PM
7,000 आलिशान आणि दुर्मिळ कारचा संग्रह! हे आहे जगातील सर्वात मोठे कारचे कलेक्शन!

7,000 आलिशान आणि दुर्मिळ कारचा संग्रह! हे आहे जगातील सर्वात मोठे कारचे कलेक्शन!

Jun 01, 2026 | 02:51 PM
NCP Politics: राष्ट्रवादीत पुण्यात मोठं बंडाचे वारे! विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीनंतर पहिला राजीनामा; निष्ठावंत कार्यकर्ते आक्रमक

NCP Politics: राष्ट्रवादीत पुण्यात मोठं बंडाचे वारे! विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीनंतर पहिला राजीनामा; निष्ठावंत कार्यकर्ते आक्रमक

Jun 01, 2026 | 02:47 PM
Hemant Dhome Post: गौराई आली घरी! हेमंत ढोमेने फोटो पोस्ट करत दिली आनंदाची बातमी,चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

Hemant Dhome Post: गौराई आली घरी! हेमंत ढोमेने फोटो पोस्ट करत दिली आनंदाची बातमी,चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

Jun 01, 2026 | 02:45 PM
BSNL vs Vi: Vi मोठा धक्का! व्होडाफोन आयडिया सोडून BSNL ला सरकारने केलं आपलंसं, 4200 कर्मचाऱ्यांना Sim बदलण्याचे आदेश

BSNL vs Vi: Vi मोठा धक्का! व्होडाफोन आयडिया सोडून BSNL ला सरकारने केलं आपलंसं, 4200 कर्मचाऱ्यांना Sim बदलण्याचे आदेश

Jun 01, 2026 | 02:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM