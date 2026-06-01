Khoda Surya Murder Case : सूर्या हत्याकांड प्रकरण तापलं; आरोपी असदच्या घरावर बुलडोजर चालणार? प्रशासनाची नोटीस

Khoda Surya Murder Case News Marathi : उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद जिल्ह्यातील खोडा कॉलनीत सूर्य चौहानच्या हत्येनंतर, आरोपी असद पोलिसांच्या चकमकीत ठार झाला. असदच्या चकमकीवरून आता राजकारण पेटले आहे. भाजप नेते संगीत सोम यांनी घटनास्थळी भेट देऊन कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडले जाणार नाही, असे सांगितले.
भाजप नेते आणि हिंदू संघटनांनी या चकमकीचे समर्थन केले आहे, तर काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी याला चुकीचे ठरवत याचा निषेध केला आहे. मात्र काँग्रेस खासदार मनोज कुमार यांनी या चकमकीचे समर्थन करताना म्हटले आहे की, चकमक म्हणजे पीडित कुटुंबाला मिळालेला न्याय आहे आणि गुन्हेगारांना कोणताही धर्म किंवा जात नसते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, खोडा आणि इंदिरापुरम पोलिसांनी रविवारी पहाटे झालेल्या चकमकीत असदला ठार केले. पोलिसांनी आता त्याच्या वडिलांना अटक केली असून त्यांची चौकशी सुरू आहे, ज्यातून अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत.
गाझियाबादच्या खोडा येथे झालेल्या सूर्या चौहानच्या हत्येप्रकरणी प्रशासनाने तातडीने कारवाई सुरू केली आहे. आरोपी असदच्या चकमकीनंतर त्याच्या घरावर कारवाईची नोटीस लावण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण परिसरात आवाज उठवला आणि १५ दिवसांच्या आत बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवण्याचा अल्टिमेटम दिला. बुलडोझरने पाडण्याचा धोका असलेले घर आरोपी असदच्या वडिलांच्या नावावर नोंदणीकृत असल्याचे वृत्त आहे. घर विकण्याची तयारी सुरू असल्याचेही वृत्त आहे, परंतु गाझियाबाद विकास प्राधिकरणाचा दावा आहे की घर अजूनही असदच्या वडिलांच्या नावावरच नोंदणीकृत आहे.
काही दिवसांपूर्वीच, सूर्या चौहानच्या आईने अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले होते की, आपल्या मुलीच्या मारेकऱ्यांची घरे बुलडोझरने पाडली पाहिजेत. तिच्या वक्तव्यानंतर काही दिवसांतच प्रशासनाने बुलडोझर कारवाईचा इशारा दिला.
माहितीसाठी सांगतो की, २८ मे रोजी १७ वर्षीय सूर्या चौहानची चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली होती. मुख्य आरोपी असद आणि त्याच्या साथीदारांनी ही हत्या केली होती. पोलिसांनी प्रत्युत्तर देत चकमकीत असदला ठार केले. सूर्याची आई आणि बहिणीने पोलिसांची कारवाई पूर्णपणे योग्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी असाही दावा केला की या कटात इतर व्यक्तींचाही सहभाग होता आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे. त्यांनी असेही म्हटले की गुन्हेगारांची घरे बुलडोझरने पाडली पाहिजेत.
सध्या प्रशासनाने जारी केलेल्या नोटीसनंतर संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेतली आहे. त्यांनी सांगितले की गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही आणि त्यांना धमक्या देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. मंत्र्यांनी कुटुंबाला आर्थिक मदतीचे आश्वासनही दिले.
