Suvendu Adhikari Cabinet: बाऊन्सर टाकणारा गोलंदाज विरोधकांना करणार ‘क्लिन बोल्ड’; बंगाल सरकारमध्ये घेतली मंत्रिपदाची शपथ

पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर प्रथमच मंत्रिमंडळाचा मोठा विस्तार करण्यात आला. कोलकाता येथील लोक भवन येथे झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात एकूण ३५ आमदारांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी आमदारांना मंत्री पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्यासह भाजपचे अनेक वरिष्ठ नेते यावेळी उपस्थित होते. या विस्तारानंतर मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यसंख्या ४१ वर पोहोचली आहे. या मंत्रिमंडळ विस्तारात स्वपन दासगुप्ता, अर्जुन सिंग, तपस रॉय, शंकर घोष यांसारख्या प्रमुख नेत्यांनाही स्थान देण्यात आले.
भारतीय संघासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेला अशोक डिंडा बंगाल क्रिकेटमधील एक प्रसिद्ध नाव राहिले आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये बंगाल संघासाठी त्याने अनेक महत्त्वपूर्ण सामने जिंकून दिले होते. आयपीएलमध्येही त्याने अनेक संघांचे प्रतिनिधित्व केले. क्रिकेटमधून निवृत्तीनंतर अशोक डिंडा यांनी २०२१ मध्ये भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी मोयना विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत विजय मिळवला. २०२६ च्या निवडणुकीतही त्यांनी दमदार कामगिरी करत तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार चंदन मंडल यांचा १६ हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. सलग दुसऱ्यांदा आमदार बनल्यानंतर आता त्यांना मंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाली आहे. माजी क्रिकेटपटू असल्याने, डिंडा यांना क्रीडा मंत्रालय मिळेल अशी क्रीडा चाहत्यांना आशा होती, पण हे खाते आधीच निशित प्रमाणिक यांना देण्यात आले आहे. सूत्रांनुसार, डिंडा यांना दुसरे एखादे महत्त्वाचे खाते किंवा युवकांशी संबंधित खाते दिले जाऊ शकते.
अशोक डिंडाने २००९ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले . उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाजाने भारतासाठी १३ एकदिवसीय आणि ९ टी-20 सामने खेळले. वनडेमध्ये त्याने १२ विकेट्स घेतल्या, तर टी-20 क्रिकेटमध्ये १७ विकेट्स आपल्या नावावर केल्या. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये बंगाल संघांचे प्रतिनिधित्व केले. त्याने इंडियन प्रीमियर लीगमध्येही ७८ सामन्यात ६९ विकेट्स घेतले. या काळात त्याने कोलकाता नाईट रायडर्स, दिल्ली कॅपिटल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स यांसारख्या संघांचे प्रतिनिधित्व केले.
