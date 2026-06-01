Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Birthday Special: एकता कपूरच्या 10 आयकॉनिक टीव्ही जोड्या; ज्यांनी प्रेमकथांना दिली नवी ओळख

Updated On: Jun 01, 2026 | 03:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

छोट्या पडद्यावरील प्रेमकथांना नवी दिशा देणाऱ्या एकता कपूरच्या वाढदिवसानिमित्त तिच्या सर्वाधिक लोकप्रिय आणि संस्मरणीय रोमँटिक जोड्यांवर एक खास नजर.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

छोट्या पडद्यावर प्रेमकथांना नवी दिशा देणाऱ्या निर्मात्यांमध्ये सर्वप्रथम नाव समोर येत ते म्हणजे एकता कपूरचे. टेलिव्हिजनची “क्वीन” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एकता कपूरने आपल्या मालिकांमधून प्रेक्षकांना प्रेम, नाती आणि भावनांचा अनोखा अनुभव दिला. तिच्या मालिकांनी केवळ टीआरपीचे विक्रमच मोडले नाहीत, तर अनेक पात्रे आणि जोड्यांना घराघरांत लोकप्रियता मिळवून दिली. एकता कपूरच्या कथांमधील प्रेमकथा केवळ रोमँसपुरत्या मर्यादित नव्हत्या, तर त्यामध्ये संघर्ष, त्याग, विश्वास आणि नात्यांची ताकदही प्रभावीपणे मांडली गेली. त्यामुळेच तिच्या मालिकांतील अनेक जोड्या आजही चाहत्यांच्या स्मरणात आहेत.

७ जून रोजी एकता कपूरचा वाढदिवस साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने छोट्या पडद्यावर प्रेमाची जादू निर्माण करणाऱ्या आणि प्रेक्षकांच्या मनावर कायमची छाप सोडणाऱ्या तिच्या काही अविस्मरणीय रोमँटिक जोड्यांचा हा खास आढावा.

१. तुलसी आणि मिहिर (क्योंकि सास भी कभी बहू थी)

तुलसी आणि मिहिर विराणी यांच्याशिवाय भारतीय दूरचित्रवाणीवरील सर्वाधिक लोकप्रिय जोड्यांची यादी अपूर्णच राहील. स्मृती इराणी आणि अमर उपाध्याय यांनी साकारलेली ही पात्रे भारतीय टेलिव्हिजनच्या सुवर्णकाळाचे प्रतीक ठरली. कौटुंबिक आव्हाने, वैयक्तिक दुःख आणि अनेक नाट्यमय घडामोडींनंतरही त्यांचे नाते मालिकेचा सर्वात भक्कम आधार राहिले. मिहिरच्या ऑन-स्क्रीन मृत्यूनंतर देशभरातून उमटलेली प्रतिक्रिया या जोडीची लोकप्रियता अधोरेखित करणारी होती.

२. ओम आणि पार्वती (कहानी घर घर की)

किरण करमरकर आणि साक्षी तंवर यांनी साकारलेले ओम आणि पार्वती अग्रवाल हे आदर्श दांपत्याचे प्रतीक बनले. परस्पर आदर, विश्वास आणि कौटुंबिक मूल्यांवर आधारित असलेल्या त्यांच्या नात्याने प्रेक्षकांची मने जिंकली. जीवनातील प्रत्येक चढ-उतारात एकमेकांची साथ देणारी ही जोडी आजही स्मरणात आहे.

३. अनुराग आणि प्रेरणा (कसौटी जिंदगी की)

सीझेन खान आणि श्वेता तिवारी यांनी साकारलेले अनुराग बसू आणि प्रेरणा शर्मा हे भारतीय टेलिव्हिजनवरील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या प्रेमकथांपैकी एक आहेत. विरह, पुनर्मिलन, त्याग, वेदना आणि अनेक वळणांनी भरलेली त्यांची कथा प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारी होती. त्यामुळेच ही जोडी आजही अनेकांची आवडती आहे.

४. राम आणि प्रिया (बडे अच्छे लगते हैं)

राम कपूर आणि साक्षी तंवर यांनी राम कपूर आणि प्रिया शर्मा यांच्या भूमिकांमधून परिपक्व प्रेमाची नवी व्याख्या सादर केली. ठरवून झालेल्या लग्नापासून सुरू झालेली त्यांची कथा विश्वास, समजूतदारपणा आणि सहवासाच्या नात्यात रूपांतरित झाली. त्यांच्या वास्तववादी आणि साध्या सादरीकरणामुळे प्रेक्षकांनी त्यांना भरभरून प्रेम दिले

५. मानव आणि अर्चना (पवित्र रिश्ता)

सुशांत सिंह राजपूत आणि अंकिता लोखंडे यांनी साकारलेले मानव आणि अर्चना यांचे नाते खऱ्या प्रेमाचे, त्यागाचे आणि समर्पणाचे प्रतीक बनले. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील भावना आणि संघर्ष दाखवणारी त्यांची कथा प्रेक्षकांना आपलीशी वाटली. प्रत्येक संकटात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणारी ही जोडी आजही चाहत्यांच्या मनात विशेष स्थान राखून आहे.

६. सुजल आणि कशिश (कहीं तो होगा)

राजीव खंडेलवाल आणि आमना शरीफ यांनी साकारलेले सुजल गरेवाल आणि कशिश सिन्हा यांनी २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला रोमँसची नवी उंची गाठली. कौटुंबिक दबाव, भावनिक संघर्ष आणि नाट्यमय घटनांमधून त्यांची प्रेमकथा प्रेक्षकांना सतत गुंतवून ठेवत होती. त्यांची अप्रतिम केमिस्ट्री आजही अनेकांना जुन्या आठवणींमध्ये घेऊन जाते.

19 वर्षांनंतर ‘ऊंचा लंबा कद’चा जबरदस्त कमबॅक; अक्षय कुमार-दिशा पाटनीने जागवल्या जुन्या आठवणी, नव्या व्हर्जनने घातला धुमाकूळ

७. प्रथम आणि गौरी (कुटुंब)

हितेन तेजवानी आणि गौरी प्रधान यांनी प्रथम आणि गौरी यांच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांची मने जिंकली. दोन वेगवेगळ्या स्वभावाच्या व्यक्ती हळूहळू एकमेकांच्या प्रेमात पडतात, ही त्यांची कथा अनेकांना भावली. पडद्यावरील त्यांची नैसर्गिक केमिस्ट्री हीच त्यांच्या लोकप्रियतेचे मुख्य कारण ठरली.

८. अंगद आणि कृपा (कैसा ये प्यार है)

इकबाल खान आणि नेहा बंब यांनी साकारलेले अंगद खन्ना आणि कृपा शर्मा हे त्यांच्या दमदार केमिस्ट्री आणि भावनिक प्रेमकथेसाठी ओळखले जातात. गैरसमज, संघर्ष आणि अनेक नाट्यमय वळणांनंतरही त्यांचे नाते प्रेक्षकांना अखेरपर्यंत गुंतवून ठेवत होते. ही जोडी त्या काळातील तरुणांमध्ये विशेष लोकप्रिय होती.

Hemant Dhome Post: गौराई आली घरी! हेमंत ढोमेने फोटो पोस्ट करत दिली आनंदाची बातमी,चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

९. अर्जुन आणि आरोही (कितनी मोहब्बत है)

करण कुंद्रा आणि कृतिका कामरा यांनी साकारलेले अर्जुन पुंज आणि आरोही शर्मा हे तरुण प्रेक्षकांचे आवडते जोडपे बनले. प्रेम, जिद्द, महत्त्वाकांक्षा आणि नशिबाचा सुंदर संगम असलेली त्यांची कथा लाखो प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली. त्यांच्या अप्रतिम केमिस्ट्रीची चर्चा आजही रंगते.

१०. काव्य आणि अंजली (काव्यांजलि)

एजाज खान आणि अनीता हसनंदानी यांनी साकारलेले काव्य नंदा आणि अंजली यांची प्रेमकथा प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरली. प्रेम, गैरसमज, त्याग आणि अनेक धक्कादायक वळणांनी भरलेली त्यांची कथा प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारी होती. त्यांच्या प्रभावी अभिनयामुळे आणि भावनिक नात्यामुळे ही जोडी अविस्मरणीय ठरली.

वर्षानुवर्षे एकता कपूर यांनी प्रेक्षकांना अशा अनेक व्यक्तिरेखा आणि प्रेमकथा दिल्या, ज्यांनी भारतीय दूरचित्रवाणीचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. या जोड्या केवळ मनोरंजनापुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत, तर त्या सांस्कृतिक ओळखीचाही भाग बनल्या. एकता कपूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त या सर्व संस्मरणीय प्रेमकथा त्यांच्या अद्वितीय सर्जनशीलतेची साक्ष देतात, ज्यांनी अनेक पिढ्यांच्या हृदयाला स्पर्श केला आहे.

Web Title: Ekta kapoor birthday special iconic tv couples love stories

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 03:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hemant Dhome Post: गौराई आली घरी! हेमंत ढोमेने फोटो पोस्ट करत दिली आनंदाची बातमी,चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव
1

Hemant Dhome Post: गौराई आली घरी! हेमंत ढोमेने फोटो पोस्ट करत दिली आनंदाची बातमी,चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

19 वर्षांनंतर ‘ऊंचा लंबा कद’चा जबरदस्त कमबॅक; अक्षय कुमार-दिशा पाटनीने जागवल्या जुन्या आठवणी, नव्या व्हर्जनने घातला धुमाकूळ
2

19 वर्षांनंतर ‘ऊंचा लंबा कद’चा जबरदस्त कमबॅक; अक्षय कुमार-दिशा पाटनीने जागवल्या जुन्या आठवणी, नव्या व्हर्जनने घातला धुमाकूळ

Abhijeet Sawant New Look: ट्रेंड सेटर अभिजीत सावंतचा दमदार नवा लूक व्हायरल , सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण; नवीन गाणं की सिनेमा?
3

Abhijeet Sawant New Look: ट्रेंड सेटर अभिजीत सावंतचा दमदार नवा लूक व्हायरल , सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण; नवीन गाणं की सिनेमा?

‘Alpha’च्या सेटवरAlia Bhattसोबत झालं भांडण? बॉबी देओलने दिलं स्पष्ट उत्तर, म्हणाला, ”लोक इतकं…”
4

‘Alpha’च्या सेटवरAlia Bhattसोबत झालं भांडण? बॉबी देओलने दिलं स्पष्ट उत्तर, म्हणाला, ”लोक इतकं…”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Birthday Special: एकता कपूरच्या 10 आयकॉनिक टीव्ही जोड्या; ज्यांनी प्रेमकथांना दिली नवी ओळख

Birthday Special: एकता कपूरच्या 10 आयकॉनिक टीव्ही जोड्या; ज्यांनी प्रेमकथांना दिली नवी ओळख

Jun 01, 2026 | 03:07 PM
Chandrapur Crime: व्हॉट्सॲपवर ब्लॉक केल्याचा राग; ‘सरप्राइज गिफ्ट’च्या बहाण्याने प्रेयसीचा गळा चिरून खून

Chandrapur Crime: व्हॉट्सॲपवर ब्लॉक केल्याचा राग; ‘सरप्राइज गिफ्ट’च्या बहाण्याने प्रेयसीचा गळा चिरून खून

Jun 01, 2026 | 03:06 PM
Khoda Surya Murder Case : सूर्या हत्याकांड प्रकरण तापलं; आरोपी असदच्या घरावर बुलडोजर चालणार? प्रशासनाची नोटीस

Khoda Surya Murder Case : सूर्या हत्याकांड प्रकरण तापलं; आरोपी असदच्या घरावर बुलडोजर चालणार? प्रशासनाची नोटीस

Jun 01, 2026 | 03:05 PM
पूर्वजांचे पैसे बँक किंवा विम्यात तसेच पडून आहेत? ‘अशी’ ट्रान्सफर करा बँक खात्यात हक्काची रक्कम

पूर्वजांचे पैसे बँक किंवा विम्यात तसेच पडून आहेत? ‘अशी’ ट्रान्सफर करा बँक खात्यात हक्काची रक्कम

Jun 01, 2026 | 03:03 PM
Engine Oil Tips: बनावट इंजिन ऑइलमुळे बँक खाते होईल रिकामे! इंजिन जप्त होण्यापूर्वी ‘या’ 3 सोप्या पद्धतींनी त्वरित ओळखा खरे की खोटे

Engine Oil Tips: बनावट इंजिन ऑइलमुळे बँक खाते होईल रिकामे! इंजिन जप्त होण्यापूर्वी ‘या’ 3 सोप्या पद्धतींनी त्वरित ओळखा खरे की खोटे

Jun 01, 2026 | 03:01 PM
7,000 आलिशान आणि दुर्मिळ कारचा संग्रह! हे आहे जगातील सर्वात मोठे कारचे कलेक्शन!

7,000 आलिशान आणि दुर्मिळ कारचा संग्रह! हे आहे जगातील सर्वात मोठे कारचे कलेक्शन!

Jun 01, 2026 | 02:51 PM
NCP Politics: राष्ट्रवादीत पुण्यात मोठं बंडाचे वारे! विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीनंतर पहिला राजीनामा; निष्ठावंत कार्यकर्ते आक्रमक

NCP Politics: राष्ट्रवादीत पुण्यात मोठं बंडाचे वारे! विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीनंतर पहिला राजीनामा; निष्ठावंत कार्यकर्ते आक्रमक

Jun 01, 2026 | 02:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM