Birthday Special: एकता कपूरच्या 10 आयकॉनिक टीव्ही जोड्या; ज्यांनी प्रेमकथांना दिली नवी ओळख

छोट्या पडद्यावर प्रेमकथांना नवी दिशा देणाऱ्या निर्मात्यांमध्ये सर्वप्रथम नाव समोर येत ते म्हणजे एकता कपूरचे. टेलिव्हिजनची “क्वीन” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एकता कपूरने आपल्या मालिकांमधून प्रेक्षकांना प्रेम, नाती आणि भावनांचा अनोखा अनुभव दिला. तिच्या मालिकांनी केवळ टीआरपीचे विक्रमच मोडले नाहीत, तर अनेक पात्रे आणि जोड्यांना घराघरांत लोकप्रियता मिळवून दिली. एकता कपूरच्या कथांमधील प्रेमकथा केवळ रोमँसपुरत्या मर्यादित नव्हत्या, तर त्यामध्ये संघर्ष, त्याग, विश्वास आणि नात्यांची ताकदही प्रभावीपणे मांडली गेली. त्यामुळेच तिच्या मालिकांतील अनेक जोड्या आजही चाहत्यांच्या स्मरणात आहेत.
७ जून रोजी एकता कपूरचा वाढदिवस साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने छोट्या पडद्यावर प्रेमाची जादू निर्माण करणाऱ्या आणि प्रेक्षकांच्या मनावर कायमची छाप सोडणाऱ्या तिच्या काही अविस्मरणीय रोमँटिक जोड्यांचा हा खास आढावा.
१. तुलसी आणि मिहिर (क्योंकि सास भी कभी बहू थी)
तुलसी आणि मिहिर विराणी यांच्याशिवाय भारतीय दूरचित्रवाणीवरील सर्वाधिक लोकप्रिय जोड्यांची यादी अपूर्णच राहील. स्मृती इराणी आणि अमर उपाध्याय यांनी साकारलेली ही पात्रे भारतीय टेलिव्हिजनच्या सुवर्णकाळाचे प्रतीक ठरली. कौटुंबिक आव्हाने, वैयक्तिक दुःख आणि अनेक नाट्यमय घडामोडींनंतरही त्यांचे नाते मालिकेचा सर्वात भक्कम आधार राहिले. मिहिरच्या ऑन-स्क्रीन मृत्यूनंतर देशभरातून उमटलेली प्रतिक्रिया या जोडीची लोकप्रियता अधोरेखित करणारी होती.
२. ओम आणि पार्वती (कहानी घर घर की)
किरण करमरकर आणि साक्षी तंवर यांनी साकारलेले ओम आणि पार्वती अग्रवाल हे आदर्श दांपत्याचे प्रतीक बनले. परस्पर आदर, विश्वास आणि कौटुंबिक मूल्यांवर आधारित असलेल्या त्यांच्या नात्याने प्रेक्षकांची मने जिंकली. जीवनातील प्रत्येक चढ-उतारात एकमेकांची साथ देणारी ही जोडी आजही स्मरणात आहे.
३. अनुराग आणि प्रेरणा (कसौटी जिंदगी की)
सीझेन खान आणि श्वेता तिवारी यांनी साकारलेले अनुराग बसू आणि प्रेरणा शर्मा हे भारतीय टेलिव्हिजनवरील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या प्रेमकथांपैकी एक आहेत. विरह, पुनर्मिलन, त्याग, वेदना आणि अनेक वळणांनी भरलेली त्यांची कथा प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारी होती. त्यामुळेच ही जोडी आजही अनेकांची आवडती आहे.
४. राम आणि प्रिया (बडे अच्छे लगते हैं)
राम कपूर आणि साक्षी तंवर यांनी राम कपूर आणि प्रिया शर्मा यांच्या भूमिकांमधून परिपक्व प्रेमाची नवी व्याख्या सादर केली. ठरवून झालेल्या लग्नापासून सुरू झालेली त्यांची कथा विश्वास, समजूतदारपणा आणि सहवासाच्या नात्यात रूपांतरित झाली. त्यांच्या वास्तववादी आणि साध्या सादरीकरणामुळे प्रेक्षकांनी त्यांना भरभरून प्रेम दिले
५. मानव आणि अर्चना (पवित्र रिश्ता)
सुशांत सिंह राजपूत आणि अंकिता लोखंडे यांनी साकारलेले मानव आणि अर्चना यांचे नाते खऱ्या प्रेमाचे, त्यागाचे आणि समर्पणाचे प्रतीक बनले. मध्यमवर्गीय कुटुंबातील भावना आणि संघर्ष दाखवणारी त्यांची कथा प्रेक्षकांना आपलीशी वाटली. प्रत्येक संकटात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणारी ही जोडी आजही चाहत्यांच्या मनात विशेष स्थान राखून आहे.
६. सुजल आणि कशिश (कहीं तो होगा)
राजीव खंडेलवाल आणि आमना शरीफ यांनी साकारलेले सुजल गरेवाल आणि कशिश सिन्हा यांनी २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला रोमँसची नवी उंची गाठली. कौटुंबिक दबाव, भावनिक संघर्ष आणि नाट्यमय घटनांमधून त्यांची प्रेमकथा प्रेक्षकांना सतत गुंतवून ठेवत होती. त्यांची अप्रतिम केमिस्ट्री आजही अनेकांना जुन्या आठवणींमध्ये घेऊन जाते.
७. प्रथम आणि गौरी (कुटुंब)
हितेन तेजवानी आणि गौरी प्रधान यांनी प्रथम आणि गौरी यांच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांची मने जिंकली. दोन वेगवेगळ्या स्वभावाच्या व्यक्ती हळूहळू एकमेकांच्या प्रेमात पडतात, ही त्यांची कथा अनेकांना भावली. पडद्यावरील त्यांची नैसर्गिक केमिस्ट्री हीच त्यांच्या लोकप्रियतेचे मुख्य कारण ठरली.
८. अंगद आणि कृपा (कैसा ये प्यार है)
इकबाल खान आणि नेहा बंब यांनी साकारलेले अंगद खन्ना आणि कृपा शर्मा हे त्यांच्या दमदार केमिस्ट्री आणि भावनिक प्रेमकथेसाठी ओळखले जातात. गैरसमज, संघर्ष आणि अनेक नाट्यमय वळणांनंतरही त्यांचे नाते प्रेक्षकांना अखेरपर्यंत गुंतवून ठेवत होते. ही जोडी त्या काळातील तरुणांमध्ये विशेष लोकप्रिय होती.
९. अर्जुन आणि आरोही (कितनी मोहब्बत है)
करण कुंद्रा आणि कृतिका कामरा यांनी साकारलेले अर्जुन पुंज आणि आरोही शर्मा हे तरुण प्रेक्षकांचे आवडते जोडपे बनले. प्रेम, जिद्द, महत्त्वाकांक्षा आणि नशिबाचा सुंदर संगम असलेली त्यांची कथा लाखो प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली. त्यांच्या अप्रतिम केमिस्ट्रीची चर्चा आजही रंगते.
१०. काव्य आणि अंजली (काव्यांजलि)
एजाज खान आणि अनीता हसनंदानी यांनी साकारलेले काव्य नंदा आणि अंजली यांची प्रेमकथा प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरली. प्रेम, गैरसमज, त्याग आणि अनेक धक्कादायक वळणांनी भरलेली त्यांची कथा प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारी होती. त्यांच्या प्रभावी अभिनयामुळे आणि भावनिक नात्यामुळे ही जोडी अविस्मरणीय ठरली.
वर्षानुवर्षे एकता कपूर यांनी प्रेक्षकांना अशा अनेक व्यक्तिरेखा आणि प्रेमकथा दिल्या, ज्यांनी भारतीय दूरचित्रवाणीचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. या जोड्या केवळ मनोरंजनापुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत, तर त्या सांस्कृतिक ओळखीचाही भाग बनल्या. एकता कपूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त या सर्व संस्मरणीय प्रेमकथा त्यांच्या अद्वितीय सर्जनशीलतेची साक्ष देतात, ज्यांनी अनेक पिढ्यांच्या हृदयाला स्पर्श केला आहे.