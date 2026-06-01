Chhattisgarh Crime: 70 वर्षीय वडिलांची काठीने ठेचून निर्घृण हत्या, घरात लपवला मृतदेह; छत्तीसगढ येथील घटना

काय घडलं नेमकं?
संतु कोठरी असे हत्या झालेल्या वृद्धांचे नाव आहे. ते रेल्वे विभागातून सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी होते. संतू कोठारी यांना दारूचे प्रचंड व्यसन होते. ते दररोज आपल्या घरीच ओळखीच्या लोकांना बोलावून दारूची पार्टी करत होते. या सगळ्यांना त्यांचा मुलगा वीरेंद्र उर्फ राजू अत्यंत त्रस्त होता. याच कारणावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून पिता-पुत्रामध्ये ताणतणाव आणि वाद निर्माण होत होते. घटनेच्या दिवशी रात्री देखील याच दारूच्या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, मुलाने थेट घरात असलेली लाकडी काठी काढली आणि आपल्या वडिलांवर जीवघेणा हल्ला केला. त्यांच्या छातीवर आणि शरीराच्या इतर भागांवर लाकडाने इतके निर्घृण वार केले की, त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
यांनतर त्याने मृतदेह घरातच लपवून ठेवला. अखेर नगरसेवकाला याबाबत संशय आल्याने त्यांनी पोलिसांना कळवले आणि त्यांनतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पंचनामा केला आणि तो शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत आरोपी मुलगा वीरेंद्र याला अटक केली आहे. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.
छत्तीसगड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका प्रेमी युगुलाने इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून खाली उडी घेतल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. रात्रीच्या शांततेत अचानक झालेल्या मोठ्या आवाजामुळे नागरिक घराबाहेर झाले असता, त्यांना तरुण आणि तरुणी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले आढळले. स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. या घटनेत तरुणाचा मृत्यू झाला तर तरुणी गंभीर जखमी आहे. या घटनने खळबळ उडाली आहे.
