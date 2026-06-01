Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Chhattisgarh Crime 70 Year Old Father Brutally Murdered With A Stick Body Hidden Inside House Incident From Chhattisgarh

Chhattisgarh Crime: 70 वर्षीय वडिलांची काठीने ठेचून निर्घृण हत्या, घरात लपवला मृतदेह; छत्तीसगढ येथील घटना

Updated On: Jun 01, 2026 | 01:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

छत्तीसगडच्या रायपूरमध्ये 70 वर्षीय संतु कोठरी यांची त्यांच्या मुलानेच हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. घरात वारंवार होणाऱ्या दारूच्या पार्ट्यांवरून दोघांमध्ये वाद झाला. संतापाच्या भरात मुलाने लाकडी काठीने हल्ला करून वडिलांचा जीव घेतला आणि मृतदेह घरातच लपवून ठेवला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दारूच्या पार्ट्यांवरून पिता-पुत्रामध्ये सतत वाद होत होते.
  • संतापलेल्या मुलाने लाकडी काठीने हल्ला करून 70 वर्षीय वडिलांची हत्या केली.
  • हत्येनंतर मृतदेह घरात लपवण्यात आला; पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.
छत्तीसगड: छत्तीसगड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका ७० वर्षीय वृद्ध वडिलांची त्यांच्याच पोटच्या मुलाने निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. वडिलांच्या दारूच्या सवयीमुळे आणि होणाऱ्या सततच्या पार्ट्यांमुळे वैतागून त्याने हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

संतु कोठरी असे हत्या झालेल्या वृद्धांचे नाव आहे. ते रेल्वे विभागातून सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी होते. संतू कोठारी यांना दारूचे प्रचंड व्यसन होते. ते दररोज आपल्या घरीच ओळखीच्या लोकांना बोलावून दारूची पार्टी करत होते. या सगळ्यांना त्यांचा मुलगा वीरेंद्र उर्फ राजू अत्यंत त्रस्त होता. याच कारणावरून गेल्या अनेक दिवसांपासून पिता-पुत्रामध्ये ताणतणाव आणि वाद निर्माण होत होते. घटनेच्या दिवशी रात्री देखील याच दारूच्या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये जोरदार भांडण झाले. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, मुलाने थेट घरात असलेली लाकडी काठी काढली आणि आपल्या वडिलांवर जीवघेणा हल्ला केला. त्यांच्या छातीवर आणि शरीराच्या इतर भागांवर लाकडाने इतके निर्घृण वार केले की, त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

Nashik: मध्यरात्री आलिशान गाड्यांतून आले अन् स्मशानभूमीत केली अघोरी विधी; अर्धनग्न मांत्रिक, अंडी, लिंबू,आणि…

यांनतर त्याने मृतदेह घरातच लपवून ठेवला. अखेर नगरसेवकाला याबाबत संशय आल्याने त्यांनी पोलिसांना कळवले आणि त्यांनतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पंचनामा केला आणि तो शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत आरोपी मुलगा वीरेंद्र याला अटक केली आहे. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.

थरारक घटना! प्रेमीयुगुलाची तिसऱ्या मजल्यावरून उडी; तरुणाचा मृत्यू, तरुणी गंभीर

छत्तीसगड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका प्रेमी युगुलाने इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून खाली उडी घेतल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. रात्रीच्या शांततेत अचानक झालेल्या मोठ्या आवाजामुळे नागरिक घराबाहेर झाले असता, त्यांना तरुण आणि तरुणी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले आढळले. स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. या घटनेत तरुणाचा मृत्यू झाला तर तरुणी गंभीर जखमी आहे. या घटनने खळबळ उडाली आहे.

Gadchiroli Crime: Instagramवर जुळलं समलैंगिक प्रेम, लग्नाला नकार मिळताच मित्राचा गळा चिरून खून

Web Title: Chhattisgarh crime 70 year old father brutally murdered with a stick body hidden inside house incident from chhattisgarh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 01, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik: मध्यरात्री आलिशान गाड्यांतून आले अन् स्मशानभूमीत केली अघोरी विधी; अर्धनग्न मांत्रिक, अंडी, लिंबू,आणि…
1

Nashik: मध्यरात्री आलिशान गाड्यांतून आले अन् स्मशानभूमीत केली अघोरी विधी; अर्धनग्न मांत्रिक, अंडी, लिंबू,आणि…

Gadchiroli Crime: Instagramवर जुळलं समलैंगिक प्रेम, लग्नाला नकार मिळताच मित्राचा गळा चिरून खून
2

Gadchiroli Crime: Instagramवर जुळलं समलैंगिक प्रेम, लग्नाला नकार मिळताच मित्राचा गळा चिरून खून

Jalna Accident: झाडावर आदळली कार, क्षणात पेटली आग; चालकाला बाहेर पडण्याचीही संधी मिळाली नाही
3

Jalna Accident: झाडावर आदळली कार, क्षणात पेटली आग; चालकाला बाहेर पडण्याचीही संधी मिळाली नाही

Mumbai-Pune Expressway Accident :मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर भीषण अपघात; दोन जणांचा जागीच मृत्यू, मिसिंग लिंक दोन तास बंद
4

Mumbai-Pune Expressway Accident :मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर भीषण अपघात; दोन जणांचा जागीच मृत्यू, मिसिंग लिंक दोन तास बंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chhattisgarh Crime: 70 वर्षीय वडिलांची काठीने ठेचून निर्घृण हत्या, घरात लपवला मृतदेह; छत्तीसगढ येथील घटना

Chhattisgarh Crime: 70 वर्षीय वडिलांची काठीने ठेचून निर्घृण हत्या, घरात लपवला मृतदेह; छत्तीसगढ येथील घटना

Jun 01, 2026 | 01:35 PM
19 वर्षांनंतर ‘ऊंचा लंबा कद’चा जबरदस्त कमबॅक; अक्षय कुमार-दिशा पाटनीने जागवल्या जुन्या आठवणी, नव्या व्हर्जनने घातला धुमाकूळ

19 वर्षांनंतर ‘ऊंचा लंबा कद’चा जबरदस्त कमबॅक; अक्षय कुमार-दिशा पाटनीने जागवल्या जुन्या आठवणी, नव्या व्हर्जनने घातला धुमाकूळ

Jun 01, 2026 | 01:20 PM
Thane water cut: मान्सूनपूर्वी ठाणेकरांची चिंता वाढली! ३ जूनला शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा बंद

Thane water cut: मान्सूनपूर्वी ठाणेकरांची चिंता वाढली! ३ जूनला शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा बंद

Jun 01, 2026 | 01:11 PM
Crude Oil Prices: पेट्रोल होणार आणखी महाग! इस्रायलच्या एका निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत 2 टक्क्यांनी वाढ; लेबनॉनमध्ये युद्ध

Crude Oil Prices: पेट्रोल होणार आणखी महाग! इस्रायलच्या एका निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत 2 टक्क्यांनी वाढ; लेबनॉनमध्ये युद्ध

Jun 01, 2026 | 01:10 PM
CBSE 12th Re-evaluation 2026: १२ वीच्या गुणांवर समाधानी नाही आहात? आजपासून गुण पडताळणीसाठी ‘या’ सोप्या स्टेप्स वापरून करा अर्ज

CBSE 12th Re-evaluation 2026: १२ वीच्या गुणांवर समाधानी नाही आहात? आजपासून गुण पडताळणीसाठी ‘या’ सोप्या स्टेप्स वापरून करा अर्ज

Jun 01, 2026 | 12:55 PM
Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदी करण्यापूर्वी चेक करा आजचा भाव, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदी करण्यापूर्वी चेक करा आजचा भाव, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

Jun 01, 2026 | 12:55 PM
RCB Record: रजत पाटीदार IPL च्या इतिहासत ‘ही’ कमाल करणारा पहिला कॅप्टन, रोहित – धोनीही करू शकले नाहीत रेकॉर्ड

RCB Record: रजत पाटीदार IPL च्या इतिहासत ‘ही’ कमाल करणारा पहिला कॅप्टन, रोहित – धोनीही करू शकले नाहीत रेकॉर्ड

Jun 01, 2026 | 12:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM