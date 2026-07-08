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Nashik News: चिकन खाल्लं, त्यानंतर दही… पत्नीचा मृत्यू, 10 दिवसांनी पतीचाही मृत्यू;कारण अजूनही गूढ

Updated On: Jul 08, 2026 | 02:57 PM IST
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सारांश

नाशिकच्या आखतवाडे गावात चिकन आणि त्यानंतर दही खाल्ल्यानंतर प्रकृती बिघडलेल्या शेतकरी दाम्पत्यापैकी पत्नीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. आता 10 दिवसांनी पतीचाही मृत्यू झाला आहे. विषबाधेचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून अन्न व औषध प्रशासनाच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • चिकन आणि दही खाल्ल्यानंतर वृद्ध शेतकरी दाम्पत्याची प्रकृती अचानक बिघडली.
  • पत्नीच्या मृत्यूनंतर 10 दिवसांनी पतीचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
  • विषबाधेचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून FDA च्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
नाशिक: नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्यातील आखतवाडे गावात घडलेल्या संशयित विषबाधा प्रकरणाने नवे वळण घेतले आहे. चिकनचे जेवण आणि त्यानंतर दही खाल्ल्यानंतर अचानक प्रकृती बिघडली. शेतकरी दाम्पत्यापैकी पत्नीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. आता तब्बल 10 दिवसांनी पतीचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने या प्रकरणातील गूढ अधिकच वाढले आहे. नेमकी विषबाधा कशामुळे झाली, याचा शोध घेण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन आणि वैद्यकीय यंत्रणा तपास करत असून प्रयोगशाळेच्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काय घडलं नेमकं?

रविवार 28 जून रोजी रात्री वृद्ध शेतकरी दाम्पत्याने चिकनचं जेवण आणि त्यानंतर दही खाल्लं. खाऊन झाल्यांनतर या वृद्ध दाम्पत्याची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र उपचारादरम्यान 68 वर्षीय द्वारकाबाई शांताराम ह्याळीज यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांचे पती शांताराम यांच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र उपचारादरम्यान १० दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला.

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FDA ची टीम दाखल

मात्र नेमकी विषबाधा कशामुळे झाली, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे, या दाम्पत्याच्या मृत्यूचं कारण शोधून काढणे जिल्हा वैद्यकीय प्रशासनापुढे आव्हान बनलं आहे. सटाणा तालुक्यातील आखतवाडे येथे अन्न व औषध प्रशासनाची (FDA) टीम दाखल झाली होती. त्यांनी संबंधित ठिकाणावरील विविध खाद्यपदार्थांचे नमुने (सॅम्पल) संकलितही करण्यात आले होते. मात्र अद्याप या विषबाधासंदर्भातील अहवाल समोर आलेला नाही. प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर विषबाधेचे नेमके कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

दुचाकीला कट लागला अन् कारचालकाने पोटात खुपसला चाकू; CCTV मध्ये थरार कैद

नाशिक जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गाडीला कट मारल्याच्या किरकोळ कारणावरून कार चालकाने एका दुचाकीस्वारावर चाकूने वार करत जीवघेणा हल्ला केल्याचे समोर आला आहे. यामुळे दुचाकीस्वाराच्या पोटात थेट चाकूने वार केला आणि तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. हा संपूर्ण थरारक प्रकार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेर्यात कैद झाला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण मनमाड शहरात खळबळ उडाली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: आखतवाडे, सटाणा (नाशिक).

  • Que: पतीचा मृत्यू पत्नीच्या मृत्यूनंतर किती दिवसांनी झाला?

    Ans: 10 दिवसांनी.

  • Que: विषबाधेचे नेमके कारण स्पष्ट झाले आहे का?

    Ans: नाही, तपास सुरू आहे.

Web Title: Nashik news ate chicken followed by curd wife died husband also passed away 10 days later cause remains a mystery

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Published On: Jul 08, 2026 | 02:57 PM

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