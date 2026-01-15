Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Youth Molested A Married Woman Was Sentenced To Two Years Of Rigorous Imprisonment

पुण्यात विवाहित महिलेचा विनयभंग; नराधमाने आधी दरवाजा बंद केला अन् नंतर…

पीडितेचे कुटुंब आणि आरोपींमध्ये किरकोळ कारणांवरून भांडणे झाली. त्या रागातून आरोपीने पीडितेच्या घरात बेकायदा घुसून तिला शिवीगाळ केली. पीडितेने त्याला घरात कोणी नसल्याचे सांगून बाहेर काढून दरवाजा बंद केला.

Updated On: Jan 15, 2026 | 01:43 PM
डॉक्टरचा तरुणीवर बलात्कार

डॉक्टरचा तरुणीवर बलात्कार (Photo : Molestation)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : विवाहितेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी तरुणाला दोन वर्षे सक्तमजुरी आणि आठ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली; तर विवाहितेला मारहाण केल्याप्रकरणी आरोपीच्या भावाला एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरोपीने केलेले कृत्य गंभीर आणि निंदनीय असून, समाजात योग्य संदेश जाण्यासाठी कठोर शिक्षा ठोठावणे आवश्यक आहे, असे नमूद करत जुन्नर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अनंत बाजड यांनी हा निकाल दिला.

या घटनेपूर्वी, पीडितेचे कुटुंब आणि आरोपींमध्ये किरकोळ कारणांवरून भांडणे झाली. त्या रागातून आरोपीने पीडितेच्या घरात बेकायदा घुसून तिला शिवीगाळ केली. पीडितेने त्याला घरात कोणी नसल्याचे सांगून बाहेर काढून दरवाजा बंद केला. मात्र, आरोपीने दरवाजा ढकलून पीडितेचा विनयभंग केला; तर आरोपीच्या भावाने तिला मारहाण केली. या प्रकरणी पीडितेने दिलेल्या तक्रारीवरून आरोपींविरोधात जुन्नर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

हेदेखील वाचा : Pune Accident : संक्रांतीच्या खरेदीला निघालेल्या दोन सख्ख्या बहिणींवर काळाचा घाला; काळेवाडीत ट्रकच्या धडकेत दुर्दैवी मृत्यू

सहाय्यक उपनिरीक्षक एम. पी. गायकवाड यांनी गुन्ह्याचा तपास करून आरोपीविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. या खटल्यात सरकारी वकील मयूर घोडके यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सरकार पक्षातर्फे सहा साक्षीदार तपासले. त्यामध्ये पीडित महिला, तिची सासू, सासरा, वैद्यकीय अधिकारी आणि तपास अधिकारी यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली.

जमिनीचा वादातून खोटी तक्रार

जमिनीच्या वादातून ही खोटी तक्रार दाखल करण्यात आली असून, कोणत्याही स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराने साक्ष नोंदविली नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. विनयभंग किंवा लैंगिक छळासारख्या सामान्यतः गोपनीय गुन्ह्यात बहुतांश वेळा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसतात. अशा प्रकारचा गुन्हा लोकांसमोर कोणी करेल अशी अपेक्षा नसते. आरोपीचा गुन्हाही याच प्रकारचा आहे. पीडितेची आणि प्रत्यक्षदर्शींची साक्ष तक्रार आणि जबाबांशी सुसंगत असून, किरकोळ विसंगतींमुळे पीडितेची साक्ष नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले. ही घटना १६ डिसेंबर २०१५ रोजी जुन्नर तालुक्यातील महाळुंगे येथील निमगावा सावा येथे घडली.

हेदेखील वाचा : Mumbai Crime: मैत्रिणीच्या पित्यानेच 13 वर्षीय मुलीचा केला विनयभंग, वाढदिवसासाठी मैत्रिणीकडे गेली होती आणि…

Web Title: Youth molested a married woman was sentenced to two years of rigorous imprisonment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 01:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह
1

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
2

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न
3

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
4

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM