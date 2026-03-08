मोठी बातमी ! एक कोटीच्या लाचप्रकरणी GST च्या राज्य कर उपायुक्तासह सहाय्यक कर आयुक्ताला अटक

नाशिक : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कार्यालयातील कार्यवाहीला गती देण्यासाठी १.२५ कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचे प्रकरण समोर आले. यासाठी पहिल्यांदा 20 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना राज्य कर विभागाच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एका खासगी व्यक्तीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात पकडले.
पाथर्डी फाटा येथील जीएसटी कार्यालयात सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणामुळे जीएसटी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
याप्रकरणी राज्य कर उपायुक्त सोमनाथ दत्तू पागे, सहाय्यक राज्य कर आयुक्त मच्छिंद्र विठ्ठल दोंदे आणि अमित जाधव यांना अटक करण्यात आली आहे. तक्रारदाराचे कार्यालय नाशिकमधील दामोदर चौक येथे आहे. आरोपानुसार, जीएसटीची कार्यवाही लवकर पूर्ण करण्यासाठी पागे आणि दोंदे यांनी तक्रारदाराकडे १.२५ कोटी रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. नंतर दोन्ही बाजूंमध्ये तडजोड होऊन १ कोटी रुपयांवर सौदा ठरला, ज्यातील पहिला हप्ता २० लाख रुपये द्यायचा होता. शुक्रवारी एसीबीच्या पथकाने पाथर्डी फाटा येथील जीएसटी कार्यालयात सापळा रचला.
हे सुद्धा वाचा : मुळशीमध्ये नव्या ‘पॅटर्न’ची चर्चा, भोरमध्ये चिट्ठीवर सभापती? सत्ता स्थापनेची समीकरणे गुंतागुंतीची
ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराने २० लाख रुपये दिले, जे जाधवने पागे आणि दोंदे यांच्यासाठी स्वीकारले. त्याचवेळी एसीबीने जाधवला रंगेहात पकडले आणि त्यानंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांनाही ताब्यात घेतले.
सहाय्यक फौजदारावर लाचप्रकरणी कारवाई
राज्यासह देशभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाच घेतल्याचे अनेक प्रकरणे आत्तापर्यंत उघडकीस आले आहे. एसीबीकडून तीव्र कारवाई करण्यात येत आहे, तरीही घटना कमी होताना दिसून येत नाही. अशात पुणे जिल्ह्यातून काही दिवसांपूर्वी आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तपासात मदत करणे, तसेच जप्त केलेली गाडी परत करण्यासाठी एक लाखांची लाच मागणाऱ्या मुळशीतील पौड पोलीस ठाण्यातील सहायक पोलीस फौजदाराला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अटक केली आहे. तडजोडीत तक्रारदाराकडून ३५ हजारांची लाच घेताना सहायक फौजदाराविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली आहे.