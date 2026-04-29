15 वर्षांनंतर पुन्हा ‘ब्रँड दीदी’ची अग्निपरीक्षा! बंगालमध्ये एकतर्फी सामना ठरेल की भाजप हा अभेद्य किल्ला भेदेल?

केंद्रीय नेतृत्वाच्या पाठिंब्याने भाजपने पूर्ण ताकदीनिशी निवडणुकीच्या रिंगणात प्रवेश केला असताना, ममता बॅनर्जी एक खंबीर प्रादेशिक नेत्या म्हणून कायम आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात डाव्या पक्षांचा प्रभाव जवळजवळ नाहीसा झाला होता, तर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसही लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाली होती. मात्र अलिकडच्या वर्षांत भाजपने राज्यात आपली पकड मजबूत केली आहे आणि स्वतःला मुख्य आव्हानकर्ता म्हणून स्थापित केले आहे.
या निवडणुकीत ममता बॅनर्जींसमोरील सर्वात मोठे आव्हान खुद्द भाजपच आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि संभाव्य सत्ताविरोधी लाटेच्या पार्श्वभूमीवर, तृणमूल काँग्रेस पुन्हा एकदा आपल्या मुख्य प्रतिस्पर्ध्याला हरवू शकेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ममता बॅनर्जी यांची लोकप्रियता केवळ त्यांच्या राजवटीपुरती मर्यादित नव्हती; त्यांच्या साधेपणाने आणि ‘आई, माती, माणूस’ या राजकारणाने त्यांना लोकांशी घट्ट जोडले आहे.
१९७० आणि १९८० च्या दशकात विद्यार्थी राजकारणापासून सुरुवात करून, ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेस पक्षातून केली. त्या १९८४ मध्ये पहिल्यांदा खासदार झाल्या आणि हळूहळू पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांविरुद्ध सर्वात प्रखर व्यक्तिमत्व म्हणून उदयास आल्या.
१९९७ मध्ये, त्यांनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली आणि सीपीआय(एम)ला एक प्रबळ पर्याय म्हणून उदयास आल्या. २००६ चे सिंगूर आंदोलन त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरले, जिथे त्यांनी टाटाच्या नॅनो प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांच्या वतीने एका दीर्घ आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
२०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत, ममता बॅनर्जी यांनी २९४ पैकी १८४ जागा जिंकून, ३४ वर्षे सत्तेवर असलेल्या डाव्या सरकारला पदच्युत करत एक ऐतिहासिक विजय मिळवला. यासह, त्या राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री बनल्या. त्यानंतर त्यांनी २०१६ आणि २०२१ मध्ये आपल्या विजयाची पुनरावृत्ती केली. २०२१ मध्ये नंदीग्राममध्ये पराभव होऊनही, भवानीपूर पोटनिवडणूक जिंकून त्यांनी आपले मुख्यमंत्रीपद कायम राखले.
एकंदरीत, पश्चिम बंगालचे राजकारण सध्या एका निर्णायक वळणावर आहे. एकीकडे, भाजप पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी आपल्या मजबूत पकडीच्या आणि ‘ब्रँड दीदी’ म्हणून असलेल्या प्रतिमेच्या जोरावर पुन्हा विजयाचा दावा करत आहेत.
