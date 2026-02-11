‘मला धर्म बदलायचा… ‘, कोरिओग्राफर रेमोने पालकांना सांगितले, वडिलांच्या एका अटीने बदललं आयुष्य

सेलिब्रिटींना त्यांच्या प्रत्येक कृती आणि बोलण्यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागते. असे बरेच लोक आहेत जे त्यांचे विचार उघडपणे बोलतात आणि रेमो डिसूझा आणि लिझेल डिसूझा या श्रेणीत येतात. या जोडप्याने अलीकडेच एका मुलाखतीत त्यांच्यासाठी अध्यात्माचा अर्थ काय आहे आणि त्यांचे विश्वास आता कोणत्याही एका धर्माच्या सीमा ओलांडत कसे आहेत याबद्दल खुलासा केला.
नयनदीप रक्षितच्या यूट्यूब चॅनेलवर त्यांच्या घराची झलक दाखवताना, रेमो डिसूझाला त्यांच्या घरात असलेल्या अनेक मूर्तींबद्दल विचारण्यात आले. यामध्ये मदर मेरी आणि बुद्धांच्या मूर्ती तसेच गणेश आणि शिव यांच्या मंदिरांचा समावेश होता. त्यांची पत्नी लिझेल यांनी स्पष्ट केले की जरी ती एक धर्मनिष्ठ कॅथोलिक आहे आणि काही विशिष्ट मूल्यांसह वाढली असली तरी, ती आता इतर धर्मांबद्दल, विशेषतः हिंदू धर्माबद्दल अधिक खुली झाली आहे.
अध्यात्माच्या प्रवासाबद्दल बोलताना लिझेल म्हणाली, “हे माझ्यासाठी आणि त्याच्यासाठीही खूप महत्वाचे आहे. मी जन्मतः कॅथोलिक होते, तो जन्मतः हिंदू होता आणि नंतर धर्मांतरित झाला.” मी गेल्या २५ वर्षांपासून गणेशाची पूजा करत आहे. गेल्या ४-५ वर्षांत, कदाचित माझ्या आईवडिलांच्या निधनामुळे, मी अचानक हिंदू धर्माकडे आकर्षित झालो आहे. मी सर्व विधी करतो आणि मला ते करायला आवडते, जरी मी कॅथोलिक असलो तरी.
रमेश गोपी नायर म्हणून जन्मलेल्या रेमोला तो काळ आठवला जेव्हा त्याने त्याच्या पालकांना धर्मांतर करण्याची त्याची इच्छा सांगितली होती. त्याच्यावर काही दबाव होता का असे विचारले असता, रेमो म्हणाला, “नाही, मला वाटते की माझे पालक खूप साधे होते.” लिझेलने मध्येच सांगितले, “ते इतके साधे नव्हते, पण माझा पहिला मुलगा जन्माला आल्यानंतर ते खूप सोपे झाले.”
म्हणून आम्ही त्याचे नाव अॅडोनिस ठेवले आणि माझे आईवडील जामनगरचे आहेत, मग ते त्याचा उच्चार कसा करतील? म्हणून आम्ही त्याला एक हिंदू नावही दिले, ध्रुव, त्यामुळे त्याला दोन नावे मिळाली. नंतर, तो मोठा झाल्यावर, त्याने अॅडोनिस हे नाव ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
‘धुरंधर’ मधील ‘शरारत’ गायिका जास्मिन सँडलासच्या लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान उडाला गोंधळ; गायिकेने थांबवला शो
तो पुढे म्हणाला की त्याच्या आईवडिलांना त्याच्या ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास कोणताही आक्षेप नव्हता. रेमो म्हणाला, “एके दिवशी मी माझ्या वडिलांकडे गेलो आणि त्यांना सांगितले की मी चर्चसाठी खूप काम करतो आणि मला वाटते की मला त्यांच्यात सामील व्हायचे आहे. ते म्हणाले, ‘ठीक आहे, ते करा. फक्त माझे आडनाव बदलू नका.’ तर माझे नाव रेमो गोपी डिसूझा आहे.”
रणवीर सिंगनंतर सलमान खानच्या जवळच्या व्यक्तीला मिळाली धमकी; कोट्यवधी रुपयांची मागणी