Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • I Want To Change My Religion Choreographer Remo Told His Parents But One Condition From His Father Changed His Life

‘मला धर्म बदलायचा… ‘, कोरिओग्राफर रेमोने पालकांना सांगितले, वडिलांच्या एका अटीने बदललं आयुष्य

या जोडप्याने अलीकडेच एका मुलाखतीत त्यांच्यासाठी अध्यात्माचा अर्थ काय आहे आणि त्यांचा विश्वास आता कोणत्याही एका धर्माच्या सीमा ओलांडत कसे आहेत याबद्दल खुलासा केला.

Updated On: Feb 11, 2026 | 05:03 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

सेलिब्रिटींना त्यांच्या प्रत्येक कृती आणि बोलण्यावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागते. असे बरेच लोक आहेत जे त्यांचे विचार उघडपणे बोलतात आणि रेमो डिसूझा आणि लिझेल डिसूझा या श्रेणीत येतात. या जोडप्याने अलीकडेच एका मुलाखतीत त्यांच्यासाठी अध्यात्माचा अर्थ काय आहे आणि त्यांचे विश्वास आता कोणत्याही एका धर्माच्या सीमा ओलांडत कसे आहेत याबद्दल खुलासा केला.

नयनदीप रक्षितच्या यूट्यूब चॅनेलवर त्यांच्या घराची झलक दाखवताना, रेमो डिसूझाला त्यांच्या घरात असलेल्या अनेक मूर्तींबद्दल विचारण्यात आले. यामध्ये मदर मेरी आणि बुद्धांच्या मूर्ती तसेच गणेश आणि शिव यांच्या मंदिरांचा समावेश होता. त्यांची पत्नी लिझेल यांनी स्पष्ट केले की जरी ती एक धर्मनिष्ठ कॅथोलिक आहे आणि काही विशिष्ट मूल्यांसह वाढली असली तरी, ती आता इतर धर्मांबद्दल, विशेषतः हिंदू धर्माबद्दल अधिक खुली झाली आहे.

अध्यात्माच्या प्रवासाबद्दल बोलताना लिझेल म्हणाली, “हे माझ्यासाठी आणि त्याच्यासाठीही खूप महत्वाचे आहे. मी जन्मतः कॅथोलिक होते, तो जन्मतः हिंदू होता आणि नंतर धर्मांतरित झाला.” मी गेल्या २५ वर्षांपासून गणेशाची पूजा करत आहे. गेल्या ४-५ वर्षांत, कदाचित माझ्या आईवडिलांच्या निधनामुळे, मी अचानक हिंदू धर्माकडे आकर्षित झालो आहे. मी सर्व विधी करतो आणि मला ते करायला आवडते, जरी मी कॅथोलिक असलो तरी.

रमेश गोपी नायर म्हणून जन्मलेल्या रेमोला तो काळ आठवला जेव्हा त्याने त्याच्या पालकांना धर्मांतर करण्याची त्याची इच्छा सांगितली होती. त्याच्यावर काही दबाव होता का असे विचारले असता, रेमो म्हणाला, “नाही, मला वाटते की माझे पालक खूप साधे होते.” लिझेलने मध्येच सांगितले, “ते इतके साधे नव्हते, पण माझा पहिला मुलगा जन्माला आल्यानंतर ते खूप सोपे झाले.”

म्हणून आम्ही त्याचे नाव अ‍ॅडोनिस ठेवले आणि माझे आईवडील जामनगरचे आहेत, मग ते त्याचा उच्चार कसा करतील? म्हणून आम्ही त्याला एक हिंदू नावही दिले, ध्रुव, त्यामुळे त्याला दोन नावे मिळाली. नंतर, तो मोठा झाल्यावर, त्याने अ‍ॅडोनिस हे नाव ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

‘धुरंधर’ मधील ‘शरारत’ गायिका जास्मिन सँडलासच्या लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान उडाला गोंधळ; गायिकेने थांबवला शो
तो पुढे म्हणाला की त्याच्या आईवडिलांना त्याच्या ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास कोणताही आक्षेप नव्हता. रेमो म्हणाला, “एके दिवशी मी माझ्या वडिलांकडे गेलो आणि त्यांना सांगितले की मी चर्चसाठी खूप काम करतो आणि मला वाटते की मला त्यांच्यात सामील व्हायचे आहे. ते म्हणाले, ‘ठीक आहे, ते करा. फक्त माझे आडनाव बदलू नका.’ तर माझे नाव रेमो गोपी डिसूझा आहे.”

रणवीर सिंगनंतर सलमान खानच्या जवळच्या व्यक्तीला मिळाली धमकी; कोट्यवधी रुपयांची मागणी

Web Title: I want to change my religion choreographer remo told his parents but one condition from his father changed his life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 05:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“तुरु तुरू” गाण्याने फक्त 2 दिवसात पार केला 1 मिलियन व्ह्यूजचा टप्पा; सई गोडबोलेचा सुमधूर आवाज चर्चेत
1

“तुरु तुरू” गाण्याने फक्त 2 दिवसात पार केला 1 मिलियन व्ह्यूजचा टप्पा; सई गोडबोलेचा सुमधूर आवाज चर्चेत

‘धुरंधर’ मधील ‘शरारत’ गायिका जास्मिन सँडलासच्या लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान उडाला गोंधळ; गायिकेने थांबवला शो
2

‘धुरंधर’ मधील ‘शरारत’ गायिका जास्मिन सँडलासच्या लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान उडाला गोंधळ; गायिकेने थांबवला शो

“माझं गर्भाशय काढून…”, सुप्रसिद्ध गायकाच्या पहिल्या पत्नीचे खळबळजनक आरोप
3

“माझं गर्भाशय काढून…”, सुप्रसिद्ध गायकाच्या पहिल्या पत्नीचे खळबळजनक आरोप

Subedaar Teaser: वयाच्या सत्तरीतही अनिल कपूरचा धबधबा; ‘सुबेदार’ मधील डॅशिंग आणि दमदार लूक समोर!
4

Subedaar Teaser: वयाच्या सत्तरीतही अनिल कपूरचा धबधबा; ‘सुबेदार’ मधील डॅशिंग आणि दमदार लूक समोर!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मला धर्म बदलायचा… ‘, कोरिओग्राफर रेमोने पालकांना सांगितले, वडिलांच्या एका अटीने बदललं आयुष्य

‘मला धर्म बदलायचा… ‘, कोरिओग्राफर रेमोने पालकांना सांगितले, वडिलांच्या एका अटीने बदललं आयुष्य

Feb 11, 2026 | 05:03 PM
AUS vs IRE, T20 World Cup 2026 : आयर्लंडने धुरंधर ऑस्ट्रेलियाला रडवले! पहिल्या डावात कांगारूंच्या 181 धावा; स्टोइनिस चमकला

AUS vs IRE, T20 World Cup 2026 : आयर्लंडने धुरंधर ऑस्ट्रेलियाला रडवले! पहिल्या डावात कांगारूंच्या 181 धावा; स्टोइनिस चमकला

Feb 11, 2026 | 04:56 PM
Shrivardhan Panchayat Samiti Election: श्रीवर्धनमध्ये सत्ता उलथापालथ! मतदारांनी बदलली पंचायत समितीची दिशा 

Shrivardhan Panchayat Samiti Election: श्रीवर्धनमध्ये सत्ता उलथापालथ! मतदारांनी बदलली पंचायत समितीची दिशा 

Feb 11, 2026 | 04:54 PM
भारताने व्हावे सावध? निवडकीपूर्वी बांगलादेशात पाकिस्तानी फौज दाखल; युनूस सरकारने अंथरल्या पायघड्या

भारताने व्हावे सावध? निवडकीपूर्वी बांगलादेशात पाकिस्तानी फौज दाखल; युनूस सरकारने अंथरल्या पायघड्या

Feb 11, 2026 | 04:52 PM
“पुरावे नाहीत अन् आरोप मोठे…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका

“पुरावे नाहीत अन् आरोप मोठे…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका

Feb 11, 2026 | 04:44 PM
Raigad Zilla Parishad: कर्जतमध्ये महायुतीचे पानिपत; खालापुरात ‘राम-लक्ष्मण’ जोडीने शिवसेना तारली

Raigad Zilla Parishad: कर्जतमध्ये महायुतीचे पानिपत; खालापुरात ‘राम-लक्ष्मण’ जोडीने शिवसेना तारली

Feb 11, 2026 | 04:11 PM
Chandrapur Mayor Election 2026: प्रतिभा धानोरकरांचा ‘हट्टीपणा’ काँग्रेसला नडला? चंद्रपूर महापालिकेत सत्तेचे समीकरण बदलले

Chandrapur Mayor Election 2026: प्रतिभा धानोरकरांचा ‘हट्टीपणा’ काँग्रेसला नडला? चंद्रपूर महापालिकेत सत्तेचे समीकरण बदलले

Feb 11, 2026 | 04:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM