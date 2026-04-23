Anshuman Vichare : मराठीविरोधी रिक्षाचालकांच्या कानाखाली शाब्दिक थाप! अभिनेता म्हणाला “माज करायचा नाय!”

अंशुमन विचारे यांनी मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेत “मराठी सगळ्यात आधी” असा संदेश दिला. परप्रांतीय रिक्षाचालकांच्या विरोधात त्यांनी सोशल मीडियावर स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

Updated On: Apr 23, 2026 | 07:31 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • इथलं खाऊन, मराठी द्वेष करणाऱ्यांना अंशुमनचे हे खडेबोल चांगलेच टोचले असतील.
  • शुमनप्रमाणे शिंदे घराण्यातूनही प्रतिक्रिया आल्याचे समोर आले आहे.
  • अभिनेता-दिग्दर्शक हेमंत ढोमेने ही थेट “आपपल्या राज्यात परत जा! तिथेच कमवा आणि तिथेच खा!” असे सुनावले आहे
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाने राज्यभरातील सर्व रिक्षाचालकांना आणि Taxi चालकांना मराठी सक्तीची केली आहे. त्यामुळे परप्रांतीयांची दमछाक झाली आहे. अनेक गैरमराठी भाषी रिक्षाचालक मराठी भाषेच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. 4 मे रोजी 15 लाखांची रिक्षाचालकांची तुकडी संपावर जाणार आहे. मायभूत मराठी जे हाल सोसतेय ते पाहून मराठी सिनेसृष्टीतील कलाकार चिताळले आहेत. अशामध्ये अभिनेता अंशुमन विचारेनेही त्याचे मत मांडले आहे.

Hemant Dhome : गैरमराठी रिक्षाचालकांच्या मुजोरीने अभिनेता चिताळला! म्हणाला "आपल्याला भाषेच्या राज्यात परत जा!…"

anshuman vichare ने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. त्यामध्ये त्याने नमूद केले आहे की, “मराठी मातीत राहून माज करायचा नाही! मराठी सगळ्यात आधी!” अंशुमनची ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत येत आहे. मराठी मातीमध्ये जन्मून, येथे कमवून आणि इथलं खाऊन, मराठी द्वेष करणाऱ्यांना अंशुमनचे हे खडेबोल चांगलेच टोचले असतील. अंशुमनप्रमाणे शिंदे घराण्यातूनही प्रतिक्रिया आल्याचे समोर आले आहे. गायक उत्कर्ष शिंदेने परप्रांतीयांना चक्क “मराठी शिका! शिकायचे नसल्यास निघा!” या शब्दातच सुनावले आहे.

रितेश देशमुख आणि हेमंत ढोमेनेही दिली प्रतिक्रिया

रितेश देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख, महाराष्ट्राची लाडकी वाहिनी ‘लालपरी’चे Brand Ambassdor झाले आहेत. अशामध्ये MSRTC च्या व्यासपीठावर भाष्य करताना रितेशने मंत्री सरनाईकांच्या या निर्णयाचे कौतुक केले आहे. तसेच “महाराष्ट्रात मराठीच!” असे स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. तर अभिनेता-दिग्दर्शक हेमंत ढोमेने ही थेट “आपपल्या राज्यात परत जा! तिथेच कमवा आणि तिथेच खा!” असे सुनावले आहे. मराठी मुद्द्यावरून मराठी सिनेसृष्टी मराठी भाषेसाठी खंबीरपणे उभी असल्याचे दिसून येत आहे.

Utkarsh Shinde : मराठी मुद्द्यावर उत्कर्ष तापला! गैरमराठी रिक्षाचालकांना थेट म्हणाला "मराठी शिकायची नसेल तर निघा!"

1 तारखेला लागू होणार नियम!

1 मे रोजी, महाराष्ट्र दिनी राज्यभरात या नियमाची अमलबजावणी होणार असून संपूर्ण राज्यभरात हा निर्णय लागू होणार आहे. महाराष्ट्रात रिक्षा चालवून पोट भरणाऱ्या प्रत्येकाला मराठी भाषा अवगत असणे सक्तीची असणार आहे आणि नसेल तर रिक्षाचालकाचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.

Published On: Apr 23, 2026 | 07:31 PM

